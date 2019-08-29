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Прямой эфир Форум журналистики швейцарского журнала «Репортажи»

С 30 августа по 1 сентября 2019 года журналисты из 60-ти стран мира соберутся в Берне, чтобы обсудить перспективы и ситуацию репортажной журналистики в своих странах и в мире в целом. Дискуссии пройдут в рамках журналистского фестиваляВнешняя ссылка, впервые организуемого швейцарским журналом «Reportagen».

Всего пройдут более 50-ти мероприятий (дискуссий, круглых столов, тематических семинаров), которые могут дать представление о проблемах, волнующих людей по всему миру через призму журналистского взгляда.

Видео Фестиваль журнала Reportagen, Берн, Швейцария

Фестиваль журнала Reportagen впервые пройдет в Берне с 30. 08 по 1. 09. 2019 года. Swissinfo его медиа-партнёр. Приходите, будет интересно!

Две дискуссии будут освещаться нами в прямом эфире. В субботу 31 августа в 13:15 по бернскому времени или в 14:15 по Москве начнется дискуссия на тему «Несвободная прессаВнешняя ссылка», в рамках которой журналисты из России, Китая и Иордании обсудят, что это значит, работать в качестве журналиста в стране, в которой свобода прессы в значительной степени ограничена или практически отсутствует. Участвует, в частности, главред портала colta.ruВнешняя ссылка Михаил Ратгауз. 

Кроме того, мы представим журналистов, которые работают или работали на Тайване и в ГонконгеВнешняя ссылка. Они обсудят вопросы развития и перспектив демократии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прямая трансляция начнетcя в воскресенье 1-го сентября в 11:45 по Берну или 12:45 по Москве. Все трансляции можно наблюдать в окне ниже.

reportagen live stream

live stream of the reportagen festival

Фестиваль завершится вручением премии True Story Award, лауреат которой будет выбран из списка 39-ти номинантовВнешняя ссылка. Портал швейцарского международного радио SWI swissinfo является медиа-партнером фестиваля.

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