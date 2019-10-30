Год спустя после убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции: 16 октября 2018 года граждане поминают мальтийскую журналистку, погибшую из-за своих публикаций, разоблачающих коррупцию и схемы легализации преступных финансовых активов. (John Borg/Keystone/AP)

По случаю своего 20-летияВнешняя ссылка портал SWI swissinfo организует в Берне подиумную дискуссию о современной журналистике, а также вызовах, которые перед ней встают, и угрозах, которым она подвергается. Мероприятие пройдет при поддержке швейцарского отделения организации «Репортеры без границВнешняя ссылка», смыслом работы которой является защита свободы информации и журналистов.

Девочка с косичкой смотрит через плечо на фотографа, стараясь не выпустить из рук большой рюкзак, который она держит за одну лямку. На втором фото перед камерой позирует мальчик. На надетой на нём розовой футболке — принт с изображением бодибилдера, цвет футболки идентичен цвету сахарной ваты, которую он держит в правой руке.

Сирия, город Алеппо, год 2010-й. (Maher Akraa)

Обе фотографии сделаны в сирийском городе Алеппо, с разницей в пять лет. Благополучный мир девочки — наверное, она идёт в школу, когда она поднимается по каменным ступеням? — резко контрастирует с миром мальчика. Внимание привлекают не его футболка и сладкая вата, а костыли, на которые он опирается. У него нет одной ноги, она ампутирована, и фотография, сделанная в 2015 году, показывает, как часто невинные дети становятся жертвами войны.

Убежище в Швейцарии

Обе фотографии будут частью коллекции, собранной журналистом и фотографом Махером Акраа и показывающей город Алеппо до и после войны. М. Акраа безгранично влюблен в свой город, но на данный момент он не может туда вернуться. После обещаний лишить его жизни за репортаж о войне и участии в ней различных политических группировок Сирии, он попросил убежища в Швейцарии и получил здесь статус беженца.

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Последней каплей стал момент, когда он покинул Турцию, чтобы вылететь в Женеву для участия в мирных переговорах по Сирии. Перед отъездом он был арестован, его турецкое разрешение на пребывание и другие документы были конфискованы. В конце концов ему разрешили сесть в самолет, но его полет в Швейцарию фактически обернулся путешествием в один конец, настоящей депортацией. Прибыв в Женеву, он сразу связался с организацией «Репортеры без границ» (RSF), которая с тех пор оказывает ему всяческую поддержку.

«Они показали мне, какие у меня были варианты (в плане проживания в Швейцарии), и какая юридическая поддержка могла бы быть мне предоставлена», — рассказывает М. Акраа порталу SWI swissinfo.ch. «Это было чрезвычайно полезно, потому что вернуться я не мог. Уезжая, я оставил в Турции все свои личные вещи». В итоге швейцарское отделение «Репортеров без границ» оплатило все судебные издержки, понесенные сирийским журналистом в ходе процедуры предоставления ему убежища, а также предоставило средства для приобретения компьютерного оборудования, с тем чтобы он мог продолжать работать по специальности.

С тех пор М. Акраа добился уже очень многого, основав, например, собственное сетевое новостное агентство «Brocar PressВнешняя ссылка», освещающее последние события в Сирии и вообще на Ближнем Востоке. Помощь таким журналистам как М. Акраа является одним из четырех основных видов деятельности «Репортеров без границ». Кроме того, они защищают журналистов в судах, проводят тренинги, добиваются от правительств соблюдения элементарных, при этом фундаментальных по своему значению, прав и свобод человека, противодействуют цензуре в Интернете.

Сирия, город Алеппо, год 2015-й. (Maher Akraa)

Чтобы повысить осведомленность мировой аудитории об угрозах, которым подвергается журналистское сообщество, эта организация ежегодно публикует «Всемирный индекс свободы прессы». Глава швейцарского отделения «Репортеров без границ» Дени Масмежан говорит, что в отчете за 2019 год очень заметно, что ситуация для журналистов во всем мире значительно ухудшилась. «При этом в отчёте говорится и о проблемах в Европе, которая до недавнего времени считались для журналистов безопасным регионом. Но теперь и здесь порой журналисты рискуют заплатить жизнью за выполнение своего прямого профессионального долга».

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В настоящее время НПО «Репортеры без границ» «мониторит» сразу несколько важных досье, включая ведущееся расследование в связи с убийством мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая погибла в результате взрыва автомобиля в 2017 году после её публикаций сюжетов о коррупции в этом островном государстве, непосредственно связанных со скандалом вокруг «Панамских бумаг». Со своей стороны швейцарское отделение «Репортёров» требует от правительства Конфедерации занять более жесткую позицию в отношении Саудовской Аравии после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги.

Нарушения несопоставимы

В 2019 году Швейцария заняла в глобальном рейтинге свободы прессы шестое место. По словам Д. Масмежана, такой результат даёт все основания требовать от этой страны поддержания самых высоких стандартов журналистики и борьбы за них в мировом масштабе. «Свобода прессы здесь, как правило, хорошо защищена, а нарушения хотя и есть, но они несопоставимы с теми, которые наблюдаются в странах с авторитарными режимами. Но бывают случаи, когда нам все еще приходится активно вмешиваться».

Так, в частности, швейцарские «Репортёры без границ» резко осудили два случая нападения на журналистов с применением физической силы во время демонстраций в Женеве и Цюрихе, а также выступили в защиту франкоязычной газеты «Le Nouvelliste», призывав Кристиана Константэна, президента футбольного клуба «Сьон», прекратить бойкот газеты, который он инициировал в связи с критическими репортажами в его адрес: мало того, что журналистам этой газеты теперь запрещено присутствовать в ложах для прессы на матчах этого клуба и участвовать в пресс-конференциях, всем сотрудникам клуба, включая игроков, запрещено вообще даже разговаривать с сотрудниками газеты. «Принципы свободы прессы нужно исповедовать везде и всегда бескомпромиссно, только тогда они из мертвой буквы превратятся в живую практику», — говорит Д. Масмежан.

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Мероприятие по случаю юбилея SWI swissinfo.ch В этом году 20-го ноября портал SWI swissinfo.ch, пришедший на смену Швейцарскому международному радио (Schweizer Radio International), отметит свое 20-летие. В связи с этой датой мы хотим привлечь внимание к очень острой в наше время проблеме доверия граждан к СМИ, к вопросам защиты свободы прессы, проблемам противодействия дезинформации, «гибридным» формам ведения «информационных «войн». Участником торжественного мероприятия в Берне в конце ноября, которое пройдет вместе со швейцарским отделением «Репортеров без границ», станут Махер Акраа, а также курдский журналист Умут Акар. Они поделятся своим личным опытом, расскажут о полной опасностей работе журналистов в зонах вооруженных конфликтов. Гостем дискуссии будет также Даниэла Пиньейру (Daniela Pinheiro), известная и популярная бразильская журналистка, которой только что пришлось уйти в отставку с поста главного редактора журнала «Época» в результате оскорбительной кампании травли, развязанной против неё и ее команды семьёй Ж. Больсонаро. О проблемах журналистики в России (фейковые новости, пропаганда и дезинформация, независимость журналистики, в целом рамочные условия работы журналистов в России) мы планируем поговорить с генеральным директором портала «МедузаВнешняя ссылка» Галиной Тимченко. Будет очень ценно обменяться с ней опытом в области, например, противодействия прямой цензуре и опосредованным попыткам государственно-властного влияния на журналистов. Дейл Бехтель, автор данного материала, расскажет об усилиях, предпринимаемых сейчас журналистским сообществом для восстановления доверия к СМИ со стороны граждан, и это в эпоху, когда такой термин, как «фейк ньюс», невольно стал неотъемлемой частью нашего повседневного словарного запаса. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил: Евгений Мамонтов.

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