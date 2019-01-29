Вооружены и безопасны? Швейцарцы и их любовь к оружию!

При помощи такой наглядной агитации швейцарские стрелковые объединения агитируют против ужесточения национального оружейного законодательства. swissinfo.ch

В Швейцарии в настоящее время в частных руках находится более 2,5 млн единиц ружей, винтовок и пистолетов — и это несмотря на то, что традиции домашнего хранения военнослужащими-резервистами своего штатного стрелкового оружия почти уже исчезли из повседневной жизни. Под давлением Евросоюза парламент и правительство Швейцарии намерены вскоре еще более ужесточить законодательство, регулирующее порядок хранения и приобретения личного стрелкового оружия (ЛСО). Любители охотничьей и спортивной стрельбы сдаваться не намерены — и берутся за инструменты прямой демократии.

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Однажды американский писатель и эссеист Джон Макфи (John McPhee, род. в 1931 году), автор бестселлераВнешняя ссылка, вышедшего в 1984 году под названием The Swiss Army, а в самой Швейцарии известного больше под заголовками La Place de la Concorde Suisse («Швейцарская площадь Согласия») и Der wachsame Friede der Schweiz («Швейцария на страже мира и труда»), задался вопросом: если солдаты здесь хранят оружие дома и если в стране действует всеобщая воинская обязанность, то почему швейцарцы еще до сих пор друг друга все не перестреляли? Ответ, который он сам дал на этот вопрос, был лаконичен: «А потому что это запрещено»!

Несколько менее серьезное расследование феномена швейцарской тотальной вооружённости попыталась проделать американская сатирическая вечерняя телепрограмма The Daily Show. Журналист Майкл Коста (Michael Kosta) отправился в Швейцарии посмотреть на то, как тут организованы регулярные тренировочные стрельбы, с тем чтобы на практике познакомиться со здешней культурой оружия.

На стрельбах журналист из-за океана встретил Самюэля Шмида (Samuel Schmid), занимавшего в начале 2000-х годов должность министра обороны Швейцарии. В ответ на примерно такой же вопрос (как вы тут все ещё живы с таким-то количеством стволов на руках и почему в Швейцарии число жертв огнестрельного оружия стремится к нулю?) бывший член федерального кабинета министров заявил тоже довольно лапидарно: «Все дело в том, что мы уважаем оружие. И именно поэтому у нас с ним нет никаких проблем».

Тот факт, что швейцарские военнослужащие, выслужив установленные сроки и уйдя в запас, хранят свое штатное оружие дома, за рубежами Швейцарии вызывает постоянный интерес, смешанный с восхищением и недоумением. И можно себе представить, как удивлялись туристы в прежние «стабильные» годы холодной войны, заметив подростков в джинсах, на мопедах, но этом еще и со штурмовой винтовкой за плечами: а между тем именно так раньше и выглядели по субботам члены локальных любительских стрелковых объединений, направлявшиеся на очередные учебные стрельбы.

На протяжении последних десятилетий образ швейцарского солдата, который есть «гражданин с оружием», всегда готовый защитить свою страну, был самым ярким доказательством (не совсем точного) тезиса о том, что в Швейцарии-де нет армии, потому что она сама по себе — одна сплошная армия. Но потом повеял «ветер перемен», в 1989 году пала Берлинская стена! Армия, которая тогда в Швейцарии насчитывала более полумиллиона военнослужащих при общей численности населения в 6 млн человек, показалась больше не нужной, исторически «устарелой».

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На референдуме, правда, народ отверг идею полного и окончательного роспуска национальных вооружённых сил, однако, как бы там ни было, но треть граждан проголосовала за такую перспективу. Политическое руководство страны в прямом и переносном смысле взялось за голову и запустило процесс перманентной армейской реформы.

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Воды с тех пор утекло очень много. Многое теперь выглядит в этой области совершенно иначе. В наши дни «народ и армия всё ещё едины», хотя и не так, как это было в период Второй мировой и холодной войн. Численность Вооружённых сил страны сократилась в пять раз, а хранить штурмовую винтовку дома как-то уже вышло из моды.

Спрос на личное оружие растёт

Неслучайно в 2017 году, по данным Федерального Департамента / Министерства обороны, защиты населения и спорта Швейцарии (VBS), в домашних арсеналах швейцарцев насчитывалось только 1 523 штурмовых винтовки типа Stgw 90 и 990 пистолетов.

Сейчас почти 90% увольняющихся военнослужащих отказываются забирать свое оружие домой, тогда как еще в 2004 году, в момент начала реализации положений военной реформы «Армия XXI», «на гражданку» с личным оружием уходили 43% «дембелей», так что на руках у граждан находилось до 20 тыс. штурмовых винтовок указанного типа и 20 тыс. пистолетов.

Сейчас ситуация выглядит совершенно иначе. В период с 2004 года и по настоящее время после окончания действительной военной службы в общей сложности лишь 106 тыс. человек захотели вернуться домой со своим штатным оружием. Начиная с 2010 года резервисты, желающие забрать свое оружие домой, обязаны регулярно участвовать в учебных стрельбах. Такая мера, несомненно, значительно убавила привлекательность жизни с «винтовкой под подушкой».

Однако внимание! Традиционная страсть швейцарцев к огнестрельному оружию никуда не исчезла. По данным немецкоязычной швейцарской воскресной газеты NZZ am SonntagВнешняя ссылка, только в прошлом 2018 году кантональные власти выдали от 30 до 35 тыс. лицензий на покупку личного стрелкового оружия. Такую лицензию необходимо получать всем, кто хочет приобрести пистолет, револьвер или полуавтоматическое стрелковое оружие. При этом, как указывает газета, количество фактически приобретённых единиц оружия колебалось от 45 до 55 тыс.

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Другие журналистские расследования, проведённые, например, газетами Der BundВнешняя ссылка и Tages AnzeigerВнешняя ссылка, показали, что в последние годы число ходатайств, поданных гражданами с целью получения права на хранение и владение личным стрелковым оружием, выросло в весьма заметной степени. По оценкам газеты NZZ am Sonntag, опирающимся на данные федеральных органов власти, а также на актуальные маркетинговые исследования, в настоящее время на руках у швейцарцев находится от 2,5 до 3 млн единиц лёгкого стрелкового оружия.

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По данным женевской неправительственной организации Small Arms SurveyВнешняя ссылка, этот показатель может достигать 3,4 млн единиц. И если это так, то тогда Швейцария по праву должна была бы находиться на третьей после США и Йемена позиции в списке странВнешняя ссылка с наибольшим числом единиц личного оружия на душу населения. Впрочем, по уточнённым данным той же организации, по состоянию на 2017 год на руках у граждан Швейцарии находится только около 2,3 млн единиц ЛСО.

Это означает, что в Швейцарии владеет оружием каждый третий или четвёртый житель, при этом в реальности наверняка у одного владельца в распоряжении находятся несколько единиц оружия, что очень немало. Но откуда же взялась вся эта оружейная армада? Объяснить ее возникновение только правом военнослужащих забирать свое служебное оружие домой невозможно. Свою роль играет и либеральное законодательство в этой области, а также значение армии в истории страны: ведь единые вооружённые силы возникли в Швейцарии — парадокс истории! — еще до возникновения единого государства.

Важную роль играет служба в армии и для дальнейшего продвижения гражданской карьеры: связи и знакомства, возникшие в «походных» условиях, являются двигателями весьма эффективных «социальных лифтов». Однако всё скоро может изменитьсяВнешняя ссылка, причем весьма радикальным образом. Федеральный совет, правительство Швейцарии, и парламент намерены еще больше ужесточить законодательство, регулирующее порядок приобретения и владения огнестрельным оружием, приведя его в соответствие с «оружейными» директивами Европейского союза.

Более строгие стандарты

Недавно Евросоюз принял решение запретить свободное владение полуавтоматическим оружием. Причиной и основанием такого решения стали теракты в Париже, имевшие место в ноябре 2015 года. В категорию «полуавтоматов» входит и уже упомянутая штурмовая винтовка, стоящая на вооружении швейцарсой армии. Будучи участником Шенгенского соглашения Конфедерация к концу мая 2019 года обязана будет полностью перейти на европейское законодательство или, по крайней мере, имплементировать у себя его основные принципы.

Берну, однако, удалось «выбить» для себя несколько уступок. В частности, винтовку не будут классифицировать как запрещённое оружие, в случае если ее владелец решит оставить ее у себя по окончании действительной военной службы. А вот на случай дальнейшей продажи этой винтовки данному лицу потребуется получать специальное разрешение. Что касается лиц, занимающихся спортивной стрельбой, то все они теперь должны быть в обязательном порядке членами стрелкового клуба или же иметь документальные доказательства регулярного участия в учебных стрельбах.

По мнению швейцарских стрелковых обществ, такая реформа все равно заходит слишком далеко. Они опасаются, что новое законодательство положит конец стрельбе в качестве массового вида спорта и будет способствовать созданию общей атмосферы недоверия, страдать от которой в первую очередь будут именно владельцы оружия. И именно поэтому «Сообщество защиты интересов швейцарских стрелков» (Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz / Communauté d’intérêts du tir suisse — IGSВнешняя ссылка) и выступило с инициативой проведения по данной теме общенародного референдума. «Сообщество» смогло собрать 125 тыс. подписей, которые недавно были переданы в Федеральную канцелярию в Берне. Референдум был назначен на 19 мая 2019 года.

Прощай, оружие! Как сообщили в Министерстве обороны, защиты населения и спорта Швейцарии, за прошлый 2018 год в стране было официально утеряно 700 единиц армейского огнестрельного оружия. Это значительный рост по сравнению с 2017 годом, когда было потеряно всего 85 винтовок и пистолетов. В 2016 году армия недосчиталась 69 единиц оружия. Всего начиная с 2009 года в Конфедерации исчезло 766 единиц огнестрельного оружия, из них в прошлом 2018 году было обнаружено или возвращено 36 единиц, причём три штурмовые винтовки были вновь найдены за рубежом. По словам официального представителя Вооружённых сил страны Стефана Хофера (Stefan Hofer) самыми частыми причинами пропаж являются кражи, переезды и пожары. Всего начиная с 1969 года в Швейцарии было потеряно и исчезло бесследно почти 5 тыс. единиц лёгкого стрелкового оружия. Источник: агентство новостей Keystone-SDA.

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Русскоязычную версию подготовили Людмила Клот, Игорь Петров.

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