Вид с горы Кокшетау на перешеек между озерами Бурабай и Большое Чебачье. В этом регионе находится курортный кластер Бурабай, который еще называют «Казахской Швейцарией».

(Wikipedia)

Недавно делегация национального бренд-менеджера Казахстана Kazakh Tourism побывала с рабочим визитом в Швейцарии. В течение четырех дней представители компании провели два роуд-шоу в Женеве и в Цюрихе, в рамках которых представили казахстанские турпродукты, а также проекты из ТОП-10 Республиканской карты развития туризма.

В этом мероприятии участвовало более 50-ти профильных швейцарских компаний, а также потенциальные инвесторы. По итогам серии встреч был подписан меморандум о сотрудничестве с туроператором Schweiz Tourismus, который окажет содействие в развитии круглогодичного туризма в национальных парках и горном кластере Казахстана.

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Сегодня в Казахстане разработана и проходит согласование Государственная программа развития туристической отрасли на 2019-2025 годы. Она включает в себя 6 приоритетных направлений: развитие туристической инфраструктуры, либерализацию визовой и миграционной политики, повышение транспортной доступности объектов, увеличение эффективности государственной поддержки, совершенствование стандартов сервиса и кадрового обеспечения.

Все эти меры направлены на расширение потока иностранных и внутренних туристов, и, самое главное, на увеличение доли туристической отрасли в структуре ВВП республики до 8 процентов. Чтобы добиться этих амбициозных целей, казахстанские власти ищут эффективные инструменты и методы. И у Швейцарии в сфере продвижения национального туристического бренда есть чему поучиться.

«Швейцария — это страна, где туризм занимает пятое место в экономике после фармацевтики, машиностроения, производства часов и финансового сектора. Кроме того, там развит круглогодичный туризм. Поэтому, когда мы приехали в Швейцарию, провели ряд официальных встреч с руководством различных государственных и государственно-частных организаций, так или иначе участвующих в развитии и продвижении швейцарского туризма. В том числе, с представителями Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам, который отвечает за туристическую политику (SECO)», — рассказывает Рашид Кузембаев, председатель правления Kazakh Tourism.

Рашид Кузембаев (слева) и Федерико Соммаруга из Schweiz Tourismus (swissinfo)

Кроме того, в рамках поездки была проведена важная встреча с руководством Schweiz Tourismus. В результате переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве. Совместный документ подразумевает помощь швейцарской стороны в развитии круглогодичного туризма в национальных парках и горном кластере Казахстана, адаптации и внедрении стандартов подготовки гидов и лыжных инструкторов. Кроме того, двустороннее соглашение нацелено на взаимную поддержку в продвижении турпродуктов, обмен информацией и углубление международного сотрудничества.

Рашид Кузембаев рассказал, что в рамках поездки делегация также посетила «Швейцарский национальный парк Цернез (ZernezВнешняя ссылка), где мы ознакомились с моделью его управления. Что интересно, его территория не охраняется. И при этом там не зафиксировано вопиющих случаев браконьерства или вырубки лесов. И еще один интересный нюанс: там работает небольшой штат егерей, которые помимо своей основной деятельности занимаются научными исследованиями».

Вместе с тем во время посещения штаб-квартиры Всемирного экономического Форума в Женеве состоялась встреча с представителями отделов Глобальной конкурентоспособности и риска ВЭФ, а также — Европы и Азии, которые проконсультировали представителей Kazakh Tourism и рассказали, как пошагово повысить степень конкурентоспособности отрасли туризма и путешествий» Казахстана.

Иностранным инвесторам — льготы

Презентация казахстанских турпродуктов в Швейцарии вызвала неподдельный интерес у местных туроператоров. И вот почему: Казахстан — новое направление на мировой карте туризма, где путешественники могут найти широкий ассортимент экологических, этнографических, культурно-познавательных, приключенческих, развлекательных и событийных туров. И в последние годы центральноазиатская республика делает упор на развитие этой отрасли, чтобы она стала одной из приоритетных сфер экономики. Собственно, для этого и была разработана Государственная программа развития туристической отрасли на 2019-2025 годы.

В рамках этой программы в прошлом году Министерство культуры и спорта совместно с АО Kazakh Tourism разработало «Карту туристификации республики», в которую вошли 60 наиболее значимых туристических мест. 10 из них — объекты республиканского значения, остальные 50 — регионального. При составлении «Республиканской карты туристификации» учитывались такие параметры как уникальность объекта, потенциал его развития, историко-культурная значимость. Последний пункт особенно важен, поскольку многие архитектурно-культурные объекты Казахстана находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО или же входят в перечень наиболее ценных памятников на Великом Шелковом пути.

«Эти ТОП-10 объектов станут ядром госпрограммы по развитию внутреннего и въездного туризма. Туда подведут инфраструктуру за счет государственных средств. Кроме того, там будут осуществлены меры государственной поддержки, которые содержат целый ряд инструментов госстимулирования. В том числе, обеспечение льготным кредитованием, предоставление натурных грантов (земельных участков), освобождение от корпоративного подоходного, земельного и имущественного налогов для приоритетных туристических инвестиционных проектов», — подчеркнул Рашид Кузембаев, глава Kazakh Tourism.

Помимо льгот и преференций, швейцарских предпринимателей интересовали и другие вопросы. В числе которых — логистика, качество сервиса и, в целом, уровень развития туризма в нашей стране. Поскольку эти параметры являются основой индустрии туризма и гостеприимства.

В поисках новых стандартов

Сегодня в новых условиях казахстанско-швейцарского сотрудничества у сферы туризма открываются дополнительные окна роста. Одно из них — возможность создания качественно новых продуктов и проектов. К последним можно инициативу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о создании в Астане Международного университета туризма и гостеприимства. Конечно же, будет учитываться опыт таких учебных заведений как Зальцбургская школа туризма (Австрия), Университет Джорджа Вашингтона (США), а также ряд профильных учреждений Швейцарии.

«Мы посетили школу сервиса Ecole Hotelier Geneve, где ознакомились с программой обучения», — рассказал swissinfo Рашид Кузембаев. «Не секрет, что швейцарская школа менеджмента и сервиса в сфере туризма и гостеприимства считается одной из лучших в мире. Поэтому мы обсуждали с руководством школы возможность адаптации швейцарской модели подготовки обслуживающего персонала для казахстанской действительности, включая стандарты обучения и материалы на базе отелей, а также многие другие интересные подходы, которые еще не внедрены в Казахстане», — указал он.

В этом году компания Kazakh Tourism ожидает ответный визит в Казахстан делегации Schweiz Tourismus во главе с директором по новым рынкам и специальным проектам Федерико Соммаругой (Federico Sommaruga). В ходе предстоящей встречи будет обсуждаться возможность развития Бурабайской курортной зоны с участием швейцарских компаний и ряд других вопросов. Помимо этого, по стандартам альпийской республики будет разработан туристский маршрут по Бурабаю — курортному кластеру, который еще называют «Казахской Швейцарией».

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