Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 10:00 10.10.2018 - 10:00

Учителя младших классов — это, в большинстве своем, женщины. Феминизация профессии ведет к тому, что объём выплачиваемых зарплат в ней неуклонно снижается. (Keystone)

Сколько зарабатывают учителя общеобразовательных школ в Швейцарии? Как и положено в федеративном государстве, от кантона к кантону цифры в стране значительно разнятся. Но все равно интересно узнать, как в этой стране оценивается труд людей столь важной профессии.

Для учителя из самых младших школьных классов (куда в Швейцарии ходят дети с 4 до 6 лет) с точки зрения оплаты труда куда интереснее работать в Женеве, чем в Граубюндене. В первом случае зарплата составит 97 000 франков в год, а во втором — 60 000 франков в год (1 франк это 64 рубля или 27 гривен). Как видим, между двумя кантонами существует значительная разница в базовом окладе учителей.

Учителям начальных классов (с 6 до 9 лет) лучше всего платят также в Женеве, это те же 97 000 франков против, на этот раз, 66 000 в кантоне Тичино. В средней общеобразовательной школе эта разница в оплате уменьшается: самая высокая зарплата по стране, 105 000 франков, будет снова в Женеве, а самая низкая, 85 000 франков в год, в кантоне Нидвальден.

В среднем начинающий учитель в Швейцарии, который получил требуемое для этого образование (от bac + 3 до bac + 5), будет зарабатывать 82 500 франков в год, или 6 875 франков в месяц брутто, до налоговых вычетов (440 тыс. рублей или 185 тыс. гривен). Уточним, что в Швейцарии средняя начисленная заработная плата составляет 6 250 франков (400 тыс. рублей или 168 тыс. гривен) в месяц. Максимальный зарплатный уровень, к которому учитель может прийти в конце своей успешной карьеры, достигает 8 700 франков в месяц. И это вполне достойная сумма, если не учитывать некоторых «но» ...

От теории к практике

Этих «но» достаточно много. Прежде всего, на зарплату влияют различия между кантонами. Частично они объясняются различиями в стоимости жизни в разных регионах и касаются многих профессий, в особенности в государственном / общественном секторе. Швейцария, федеративная страна, оставляет на откуп кантонов множество важных сфер и вопросов, среди которых находится и обязательное школьное образование.

Рынок труда Врачи и учителя в Швейцарии стали зарабатывать больше Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство SDA/ATS Профессиональные военные (офицеры), врачи-ассистенты, учителя начальных классов, акушерки: их зарплаты выросли очень заметно. Подробности.

Второй недостаток: этот диапазон зарплат приведён в соответствии с нормативным документом, регулярно публикуемым Постоянным совещанием кантональных министров образования (Schweiz. Konferenz der kant. Erziehungsdirektoren — EDKВнешняя ссылка). В нем указываются максимальные зарплаты, соответствующие работе на полную ставку. В Швейцарии же среди учителей очень распространена практика работы на неполную ставку: 57% учителей трудятся неполный день, причем чаще всего потому, что не получают лучших предложений, а не по собственному выбору.

Заместитель главы Ассоциации учителей немецкоязычной части страны (Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz — LCHВнешняя ссылка) Паскаль Фришкнехт (Pascal Frischknecht) указывает, что, например, в кантонах Цюрих и Санкт-Галлен совсем нет учителей, работающих больше чем на 88% полной ставки, а это все-таки означает уменьшение зарплаты на 900 франков в месяц. Для учителя, который недавно начал преподавать в начальных классах, это заметная сумма.

Теоретически заработная плата учителей возрастает с годами стажа, но на деле кантональные правительства и парламенты постоянно «тормозят» с обновлением и модернизацией норм оплаты труда учителей. В ряде кантонов эти нормы вообще не пересматривались уже больше десяти лет, а в кантоне Базель-Сельский зарплаты даже снизились в целом на 1,0%.

Аналогичная проблема наблюдается во франкоязычных кантонах. Жан-Марк Халлер (Jean-Marc Haller), генеральный секретарь профсоюзного объединения педагогов Syndicat des Enseignants Romands (SERВнешняя ссылка), отметил, что на бумаге часто гипотетические цифры зарплат учителей растут, а в действительности ничего не меняется. Нередко случается, что два учителя, работая в одной школе и выполняя одни и те же функции, получают разную зарплату, потому что им насчитывали ее по разной ставке в разные годы.

В международном же сопоставлении, начиная с 2005 года, Швейцария вначале сокращала свои общие расходы на обязательное образование, а затем они практически остановились на доле 3,4% от ВВП, что на 0,2 процентных пункта ниже среднего показателя по странам ОЭСР, и это несмотря на увеличение числа школьников.

Гендерное неравенство ни при чём

Любопытно, что в сфере преподавания нет разницы зарплат мужчин и женщин. Но и здесь есть свое «но»: Паскаль Фришкнехт называет это «косвенной дискриминацией». В младших классах большинство преподавателей — это женщины, и чем больше профессия феминизируется, тем ниже в ней становится совокупная зарплата. В апреле прошлого года знаменитый справочник «Работа и зарплата в Швейцарии — 2018» (Lohnbuch), выходящий раз в год, сообщил об увеличении на 36,4% минимальной заработной платы для учителей начальной школы за последние 12 лет.

Но как считает LCH эта цифра — всего лишь ошибка в расчётах Цюрихского управления экономики и труда под эгидой которого выходит «Справочник». Эксперты, пришедшие к таким удивительным результатам, всего лишь, как видно, сравнили данные за 2006 год в кантоне Аргау с данными за 2018 год для кантона Цюрих. В результате же мы получили всего лишь подтверждение факта разительной разницы в оплате труда городских и сельских учителей.

Для полноты картины представляем таблицу, при помощи которой можно наглядно представить себе структуры расходов обычного жителя Швейцарии со средней зарплатой, например, на должности учителя, работающего немного меньше, чем на полную ставку.



Перевод с французского языка: Людмила Клот.

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