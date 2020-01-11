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Трагический инцидент Аспирант вуза Швейцарии погиб в сбитом самолёте «Украинских авиалиний»

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В среду утром 8 января 2020 года под Тегераном разбился Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, в результате чего погибли все 176 пассажиров.

(Keystone / Abedin Taherkenareh)

Аспирант швейцарской Высшей технической школы Цюриха (ETHZ/ ВТШ) и его жена были в числе 176 пассажиров, погибших в сбитом в среду самолете «Украинских авиалиний».

Элитное швейцарское учебное заведение подтвердило, что научный сотрудник иранского происхождения, работавший на Факультете машиностроения и технологических процессов, и его жена погибли в результате трагического инцидента. Семейная пара жила недалеко от Цюриха и навещала своих родных в Иране. Ректор ВТШ Сара Шпрингман (Sarah Springman) от имени учебного заведения выразила самые глубокие соболезнования.

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Как теперь установлено и как признал сам Тегеран, Иран по ошибке сбил украинский пассажирский самолет. В субботу иранские вооруженные силы объявили, что самолет был ошибочно идентифицирован как «вражеский», указав, что катастрофа произошла из-за «человеческой ошибки». Ранее Иран упорно отрицал тот факт, что самолет был сбит именно им. Многие европейские и российские СМИ вели такой же курс в области информирования на предмет причин этой катастрофы.

Напомним, в среду утром 8 января 2020 г. под Тегераном разбился Boeing 737 украинской авиакомпании UIA / МАУ, в результате чего погибли все 176 пассажиров. Большинство погибших были иранцами или канадцами иранского происхождения, которые планировали лететь в Канаду через Украину. Незадолго до крушения самолета Иран нанес несколько ракетных ударов по двум иракским военным базам, используемым американскими войсками.

Споры о причине аварии стали дополнительным источником напряженности в регионе. Западные страны предполагают, что иранская ПВО случайно произвела пуски нескольких ракет. Степень правдивости утверждений Ирана о своей вине в катастрофе, как ожидается, должна быть еще подтверждена результатами анализа данных бортовых самописцев.

Дипломатия Какое отношение нейтральная Швейцария имеет к конфликту Ирана и США?

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, SDA-Keystone

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