Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 12:25

В среду утром 8 января 2020 года под Тегераном разбился Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, в результате чего погибли все 176 пассажиров.

(Keystone / Abedin Taherkenareh)

Аспирант швейцарской Высшей технической школы Цюриха (ETHZ/ ВТШ) и его жена были в числе 176 пассажиров, погибших в сбитом в среду самолете «Украинских авиалиний».

Элитное швейцарское учебное заведение подтвердило, что научный сотрудник иранского происхождения, работавший на Факультете машиностроения и технологических процессов, и его жена погибли в результате трагического инцидента. Семейная пара жила недалеко от Цюриха и навещала своих родных в Иране. Ректор ВТШ Сара Шпрингман (Sarah Springman) от имени учебного заведения выразила самые глубокие соболезнования.

red (2) tweet We are deeply saddened by the loss of our Iranian doctoral student Amir Ashrafi Habibabadi & his wife (from Peter Jenny’s group, MAVT) on PS752. We send our condolences to all students & staff who have suffered loss of friends & loved ones & are here to support if needed eth_en — Sarah Springman (@springman_sarah) January 10, 2020

Как теперь установлено и как признал сам Тегеран, Иран по ошибке сбил украинский пассажирский самолет. В субботу иранские вооруженные силы объявили, что самолет был ошибочно идентифицирован как «вражеский», указав, что катастрофа произошла из-за «человеческой ошибки». Ранее Иран упорно отрицал тот факт, что самолет был сбит именно им. Многие европейские и российские СМИ вели такой же курс в области информирования на предмет причин этой катастрофы.

Напомним, в среду утром 8 января 2020 г. под Тегераном разбился Boeing 737 украинской авиакомпании UIA / МАУ, в результате чего погибли все 176 пассажиров. Большинство погибших были иранцами или канадцами иранского происхождения, которые планировали лететь в Канаду через Украину. Незадолго до крушения самолета Иран нанес несколько ракетных ударов по двум иракским военным базам, используемым американскими войсками.

Споры о причине аварии стали дополнительным источником напряженности в регионе. Западные страны предполагают, что иранская ПВО случайно произвела пуски нескольких ракет. Степень правдивости утверждений Ирана о своей вине в катастрофе, как ожидается, должна быть еще подтверждена результатами анализа данных бортовых самописцев.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, SDA-Keystone

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