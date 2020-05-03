Фламинго в зоопарке города Берн. (swissinfo.ch)

На данный момент зоопарки в Швейцарии закрыты, но это не мешает детям продолжать изучать животных в рамках дистанционных курсов биологии, разработанных, например, Бернским зоопарком «Дальхольцли».

Как и все школы в Швейцарии, Бернский зоопарк «Дальхольцли» был в середине марта 2020 года закрыт по причине антивирусного карантина, введенного правительством из-за эпидемии вируса Covid-19. Но недавно зоопарк опубликовал для детей, обучающихся дома в удаленном режиме, серию видеоматериалов под общим названием dählhölzli@home.Внешняя ссылка

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Теперь школьники, как, впрочем, и все желающие, могут увидеть, например, как растут лягушки — начиная со стадии нереста и заканчивая полноценным прыгающим существом: всё это запечатлено веб-камерой. Один из штатных педагогов зоопарка, Петер Шлуп (Peter Schlup), приглашает посетителей на встречу с медведями и рептилиями и объясняет их уникальную биологию.

Наблюдения за животными являются составной частью швейцарских школьных курсов по биологии и природоведению. Обычно с этой целью ученики ходят в зоопарк, но сейчас это невозможно: зоопарки откроются только 8 июня. Так что пока любителям смотреть на превращение головастика в лягушку, а также изучать поведение гордых фламинго, помогут видеоролики серии dählhölzli@home и другие учебные материалы для старшеклассников, которые находятся в сети в общем доступе.

Обязанности в сфере общественного образования



Зоопарк принадлежит городу Берн и им же финансируется из средств налогоплательщиков, а потому на это учреждение наложены и определенные обязанности в сфере общественного образования. В зоопарке есть команда педагогов, которая тесно сотрудничает с кантональным и городским управлением образования, а также непосредственно со школами и учителями, например, в части разработки учебных материалов для учеников всех возрастов.

Видеокурсы должны отвечать положениям и нормам, закрепленным в едином национальном учебном стандарте «Lehrplan 21» (документ открывается в формате pdfВнешняя ссылка), цель которого — гармонизировать, то есть привести к некоему общему знаменателю образовательные стандарты в 21-м из 26-ти кантонов Швейцарии. Петер Шлуп поясняет, что в «докоронные времена» школы придавали его зоопарку важное значение в качестве места для проведения уроков внеклассного формата, а потому школьники посещают «Дальхольцли» регулярно.

Видео Виртуальныый визит в Бернский зоопарк для школьников Даже во время самоизоляции школьники Берна имеют возможность с учебными целями посетить местный зоопарк (Julie Hunt, swissinfo.ch). Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Virtual zoo visits for homeschoolers

После закрытия зоопарка на карантин учителя попросили его педагогическую команду не «бросать их в беде» и составить цифровые, бесплатные для учеников, учебные видеоматериалы для использования на уроках биологии. Зоопарк во время эпидемии: обычно переполненные дорожки и тропинки между вольерами пусты, слышны только звуки, издаваемые животными, и еще, пожалуй, скрежет лопаты — это работник зоопарка вычищает птичью клетку. Разные животные по-разному реагируют на появление незнакомцев в их непосредственной близости.

Фламинго хлопают крыльями и повизгивают, это значит, что они сильно взволнованы. В виварииВнешняя ссылка маленькие обезьянки, лишенные нормального общения в отсутствие людей, бросаются к окнам, чтобы взглянуть на наконец-то появившихся посетителей. Еще здесь живут змеи, пауки, рыбы, черепахи и крокодил, но они к людям как-то равнодушны. Тюленям также любопытно посмотреть на человека, а заодно и поплавать, в то время как один из овцебыков, который обычно ни на что практически никак не реагирует, сейчас вдруг встрепенулся и этак бочком, осторожно, пытается приблизится к гостям, тоже видимо, устав от «социального дистанцирования».

Некоторые животные откровенно страдают от того, что в зоопарке больше нет посетителей. Гордость Бернского зоопарка — «Мармозетка Гёльди» («Callimico goeldii»), также известный как «Прыгающий тамарин», вид приматов из семейства игрунковые, названный в честь швейцарского естествоиспытателя Эмиля Августа Гёльди (1859–1917).

Этот примат маленьких размеров, распространённый в Южной Америке, находится в списке охраняемых видов, и во время карантина, чтобы он совсем «не увял со скуки», персоналу пришлось «развлекать его» всеми возможными способами. Для него, а также для беличьих обезьян «саймири» поставили дозаторы пищи из кокосовой скорлупы, повесили гамаки и установили специальные рамки для того, чтобы животные могли по ним лазать.

Вынужденный карантин в научно-просветительских целях



В учебных материалах серии dählhölzli@home как раз и показаны все подобного рода изменения в поведении животных в отсутствие посетителей. Почему бы, в самом деле, не использовать вынужденный карантин в научно-просветительских целях? Петер Шлуп говорит, что отзывы учителей, использовавших такие онлайн-пособия были, как правило, положительными, и зоопарк подумывает над тем, чтобы продолжить серию и после открытия, в первую очередь для того, чтобы облегчить обучение тем школьникам, семьи которых из финансовых соображений не могут позволить себе посещение зоопарка.

Другие швейцарские зоопарки тоже стараются поддерживать связь с потенциальными посетителями и информировать общественность во время карантина о том, что происходит у них, пока все «самоизолировались» у себя по домам. Например, в Городском зоопарке ЦюрихаВнешняя ссылка ежедневно ведётся онлайн-дневник, в котором можно найти информацию о том, как животные себя чувствуют в отсутствие людей. Зоопарки в городах ГольдауВнешняя ссылка (кантон Швиц) и Базель дают онлайн советы на тему о том, как изготавливать предметы ручной работы на тему «разнообразие мира животных», а также о том, какие опыты и как дети могут проводить, находясь дома.

А, например, Базельский зоопаркВнешняя ссылка сообщает на своем сайте с радостью о том, что «пять самок карликовых коз недавно родили близнецов, и теперь детеныши резвятся на площадке молодняка». В зоопарке «Walter» в Госсау, что в кантоне Санкт-Галлен, верблюды, очевидно, полностью отдаются своей вновь обретенной свободе в отсутствие посетителей им доступно еще большее пространство, где они могут вволю побегать. Как это происходит запечатлено на этом видео.

Видео Прибытие верблюдов в зоопарк Санкт-Галлена Одно из популярных видео в интернете: зоопарк в Санкт-Галлене и его верблюды (Shared on YouTube by Walterzoo). Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Camels running, Walterzoo St Gallen

В целом же карантин стал серьезной проблемой для зоопарков, которые обычно напрямую зависят от стабильного числа посетителей, ведь за счет продаж билетов зоопарки по большей части и финансируют сами себя. Бернский зоопарк, например, серьезно пострадал от вируса, многие его сотрудники перешли на неполный рабочий день, но поскольку зоопарк все-таки относится к городу Берн, то риск банкротства в данном случае не так велик.

А вот зоопарк Цюриха частично приватизирован: 75% акций принадлежат частным акционерам и только 25% — городу и кантону Цюрих. В это время года, как правило, зоопарк регистрирует до 3 000 посетителей в день, которых теперь нет, как нет и их денег. При этом животные по-прежнему нуждаются в питании, а сотрудникам нужно платить зарплату, которая в совокупности, по данным швейцарского общественного телевидения SRF, составляет сумму в 70 000 франков в день. Базельский зоопарк находится в аналогичном положении.

Большая часть его расходов обычно покрывается за счет продажи входных билетов и доходов от ресторана и зоомагазина, треть расходов компенсируется за счет пожертвований и частично за счет доходов от инвестиций в ценные бумаги и объекты недвижимости. Но, пожалуй, больше всего страдают небольшие зоопарки, такие как «Johns kleine FarmВнешняя ссылка» («Маленькая ферма Джона») в городе Кальнах (кантон Берн), который уже до эпидемии был на грани закрытия и полагался, чтобы собрать деньги на корм животным, только на краудфандинг. А как музеи открывают для себя в Швейцарии онлайн-мир? Подробне в материале ниже.



swissinfo.ch

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