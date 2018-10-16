Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 7:00 16.10.2018 - 07:00

При поиске нового места работы особенное значение для молодых швейцарцев имеет здоровый баланс между работой и свободным временем: они предпочитают работать, чтобы потом жить, а не наоборот! На фото: Берн, Федеральная площадь, фонтаны.

(Keystone)

Как живут молодые швейцарцы в одной из богатейших стран мира? По данным новых исследований для них деньги не важны, главное — удовольствие от работы, при этом своими финансами молодые швейцарцы все равно недовольны, хотя в целом по жизни они вполне счастливы. Парадокс? Как его объяснить?

По данным нового исследования «Работа и стресс: психологические нагрузки на рынке труда и их влияние на психосоматическое состояние молодых наёмных работников в Швейцарии» («Job-Stress-IndexВнешняя ссылка») большинство молодых взрослых швейцарцев в возрасте от 25 до 39 лет испытывают повышенные психические и морально-психологические нагрузки как по месту работы, так и в рамках своей приватной жизни. Совсем иначе ощущают себя швейцарцы в возрастной категории от 40 лет и старше: они в целом довольны своей работой, эмоциональные нагрузки и стресс для них совсем уж критической роли не играют.

Несколько исключений

Примерно такая же картина вырисовывается по итогам исследования «Швейцарская молодежь-2018» (Junge Schweizer 2018Внешняя ссылка), проведённое консалтингово-аналитическим агентством Jim&JimВнешняя ссылка. Его эксперты опросили примерно 2 700 молодых швейцарских взрослых людей в возрасте от 14 до 35 лет, задав вопросы относительно их профессиональных целей, жизненных ценностей и в целом по их общему самочувствию. Картина получилась интересной: в общем зачёте молодые швейцарцы своей жизнью довольны, за несколькими исключениями.

Молодые швейцарцы: не только в деньгах счастье?Внешняя ссылка



Особенно недовольны они своим положением в профессиональной сфере, а также ситуацией, сложившейся для них в рамках сложных отношений в треугольнике «школа-профессия-свободное время». Одновременно при поиске нового места работы особенное значение для молодых швейцарцев имеет здоровый баланс между работой и свободным временем: они предпочитают работать, чтобы потом жить, а не наоборот! Решить же эту задачу в современных условиях становится все сложнее, отсюда, как видно, и рост недовольства реальностью, которая нередко не совпадает с желаемым образом идеальной жизни.

Наверное, в каком-то смысле неслучаен тот факт, что самая большая степень недовольства испытывается молодыми швейцарцами по отношению к их финансовому положению, хотя буквально одновременно они заявляют, что «не делают из денег культа» и что профессиональное признание и деловая самореализация играют для них в ходе поиска работы не столь уж и важную роль. Куда важнее для них, после «здорового баланса работы и свободного времени», такие показатели, как «осмысленность труда», «наличие спаянного коллектива» и «надёжное рабочее место», которое не будет сокращено в ближайшей перспективе.

Были не совсем честными?

Эксперты подчёркивают, что их не удивляет тот факт, что ученики на производстве, школьники и студенты недовольны своим финансовым положением: зарабатывают они и в самом деле, если вообще, гроши. Куда удивительнее оказалось выявленное опросом негативное отношение к своим финансам категории «молодых профессионалов», то есть людей с урегулированными отношениями занятости. Параллельно они утверждают, что главным мотиватором для них в профессиональной деятельности являются вовсе не деньги, а так называемые «мягкие факторы», то есть удовольствие от работы, любопытство, труд в дружной команде.

Как указывают эксперты, не исключено, что в рамках этого опроса респонденты не совсем честно отвечали на вопрос о роли денег. Например, похожее исследование, проведённое консалтинговой компанией DeloitteВнешняя ссылка, рисует совсем иную картину. Лица, которым экспертами компании был задан вопрос о том, на основании каких критериев те ищут себе работу, на первое место поместили именно перспективы заработка. К такому же результату пришло и ведущее в Швейцарии кадрово-рекрутинговое агентство ManPowerВнешняя ссылка. Отвечая на этот же вопрос 87% респондентов на первое место так же поместили именно деньги. Что же касается опроса, проведённого агентством Jim&Jim, то, как пояснил его представитель Фабио Эмх (Fabio Emch), задачи выяснить конкретно причины недовольства его респондентов своим финансовым положением опрос перед собой и не ставил.

С точки зрения Ф. Эмха «заработка в целом должно хватать для покрытия всех основных потребностей. Если этот критерий выполнен, то дополнительную трудовую мотивацию деньгами уже не купить, и на первое место выходят упомянутые „мягкие факторы“. Ясно одно: сегодня компании и промышленные производства, дабы в условиях практического отсутствия в Швейцарии безработицы рекрутировать достаточное количество мотивированных молодых людей, должны не только платить им хорошие деньги, но еще и учитывать „косвенные факторы“, такие, как баланс трудовой и частной жизни или же просто удовольствие от проделанной работы».

Итак, деньги не важны, главное – удовольствие от работы, но по при этом своими финансами молодые швейцарцы все равно недовольны? Как объяснить такой парадокс? Ваши варианты? Оставляйте комментарии в социальныхВнешняя ссылка сетяхВнешняя ссылка или внизу, в окне комментирования (регистрации не требуется). Конец инфобокса



Подготовил: Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер