Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 9:06

В 2018 году число швейцарцев, проживающих за рубежом, увеличилось на 1,1%. В настоящее время швейцарская диаспора в мире насчитывает 760 200 человек. Чаще всего в качестве нового места жительства эмигранты выбирают Францию, за ней следуют Германия, США и Италия.

Сегодня, согласно новым данным Федерального статистического ведомства (BfS), за границей живут 10,6% обладателей швейцарских паспортов. Почти три четверти из них (74,7%) имеют, кроме швейцарского, имеют и, по меньшей мере, еще одно гражданство.

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Всех этих людей на исторической родине называют еще «пятой Швейцарией» (после Швейцарий «немецкой», «французской», «итальянской» и «ретороманской»). Численность «швейцарского мира» в прошлом 2018 году увеличилась на 1,1% по сравнению с 2017 годом. Наибольший рост (1,5%) отмечался в Европе, а вот Африка стала единственным континентом, где швейцарская диаспора, пусть и незначительно, но уменьшилась (-0,5%) по сравнению с 2017 годом.

Добро пожаловать во Францию

Из всех представителей «пятой Швейцарии» 62% проживают в европейских странах. Самое большое швейцарское сообщество (26%) находится во Франции, где зарегистрировано 197 400 швейцарских граждан, находящихся в этой стране на ПМЖ. Затем идут Германия (90 400 человек), Италия (49 600), Великобритания (35 700) и Испания (23 800).

(swissinfo.ch)

Во всех этих странах число швейцарцев растет, а наибольший рост был отмечен в Великобритании (+ 2,7%), а наименьший — в Италии (+ 0,1%). За пределами Европы почти 24% швейцарцев проживают в Америке, 7% — в Азии, 4% — в Океании и 3% — в Африке. Страной с максимальным количеством швейцарских эмигрантов стали Соединенные Штаты (80 400 человек), за которыми следуют Канада (40 000), Австралия (25 100) и Израиль (20 200).

Мужчины чаще уезжают в Таиланд, женщины — в Испанию

Нередко швейцарцы отправляются за границу, чтобы встретить там старость. Так, 21% эмигрировавших за рубеж, или 162 500 человек, находятся в возрасте от 65 лет и старше. Впрочем, пропорция эта варьируется в зависимости от региона мира. В некоторых странах пенсионеров даже гораздо больше четверти. Например в Венгрии их 55%, а вот в Таиланде — только 33%, в Испании — 32%, в Португалии 28% и в Южной Африке 27%.

Гендерное распределение в этой возрастной группе пенсионеров также довольно неравномерно: если в Венгрии, Португалии и Южной Африке мужчин и женщин примерно поровну, то в Таиланде заметно преобладают швейцарцы-пенсионеры (26% мужчин против 7% женщин), а в Испании — пенсионерки (12% мужчин против 20% женщин).



Подготовила на русском языке Людмила Клот.

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