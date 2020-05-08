Люди, оставшиеся из-за карантина без средств к существованию, стоят в очереди за едой в центре Лозанны.

(Keystone / Jean-christophe Bott)

По некоторым оценкам сейчас в Швейцарии проживает до 100 000 нелегальных мигрантов, и это в стране, известной своей высокой стоимостью жизни. Такие люди и в обычной жизни сталкиваются с массой проблем, а пандемия коронавируса только усугубляет эти проблемы в еще большей степени.

«У меня есть друзья, и мы помогаем друг другу, но на этот раз кризис затронул всех нас. Моя подруга, вышедшая замуж за швейцарца, дает мне деньги — так я могу как-то выжить. Коронавирус стал здесь причиной увеличения масштабов бедности», — говорит 34-летняя нелегальная мигрантка Мариана* из Доминиканской Республики. В Швейцарии она работает уборщицей.

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«Две семьи до сих пор платят мне за часы, которые я обычно у них работаю, хотя сейчас я к ним домой не хожу. Они говорят мне, что я смогу компенсировать им эти траты позже, проведя дополнительный час уборки. Но другие семьи не могут быть такими щедрыми, так как они либо сами иностранцы, которые потеряли работу, либо же потому, что мои услуги им на данный момент не нужны, ведь они сами сидят сейчас дома». В настоящий момент Мариана живет с друзьями в деревне недалеко от города Муртен в кантоне Фрибур.

Она по-прежнему надеется, что по мере того, как начнут открываться предприятия розничной торговли и снова начнет функционировать экономика, она найдет себе новые способы заработка. «Я подумываю о том, чтобы попросить о работе на крестьянской ферме, хотя я не знаю никого, кому бы я могла в этом довериться. Один молодой беженец рассказал мне, что некоторые фермеры, занимающиеся выращиванием спаржи, принимают людей даже вез видов на жительство. Сейчас он так и работает, а также получает деньги за счет социальной помощи. Мне это кажется несправедливым, но всё так, как оно есть. Я не была обузой для государства. Я поддерживала себя сама, но сегодня я не могу зарабатывать деньги, как раньше, из-за пандемии».

Целая семья без работы



Швейцария ничем не отличается от многих других стран — нелегальные мигранты выполняют здесь множество видов работы, которой местные жители заниматься не хотят. Они строят дома, убирают улицы или в квартирах, готовят еду, помогают по хозяйству, ухаживают за детьми, работают в сфере предоставления секс-услуг. В хорошие времена они способны зарабатывать достаточно денег и на питание, и на оплату аренду квартиры. Иногда даже они отправляют деньги родственникам к себе на родину. Но в трудные времена они страдают больше других, не имея такой же социальной защиты, как регулярно работающие граждане.

«Существует хоть какая-нибудь финансовая поддержка, помогающая людям платить за аренду квартиры?» — спрашивает Хектор*, нелегальный мигрант из Никарагуа, проживающий в Швейцарии с женой и двумя детьми. Он и его супруга сидят без работы с начала марта, но им по-прежнему нужно платить за жилье тысячу франков в месяц, поэтому они отчаянно нуждаются в помощи.

Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, источником помощи нелегалам стали в Швейцарии самые разные благотворительные организации и центры поддержки в Цюрихе, Люцерне, Базеле, Берне, Женеве и Лозанне. Они помогали нелегал с базовыми расходами, предоставляя, например, продовольственные ваучеры. Однако просьбы об оказании им консультаций и финансовой поддержки как поступали, так и продолжают поступать. «В Цюрихе к нам за финансовой помощью для покрытия основных расходов на время карантина обратились более 400 человек».

Регулирование миграции Мошенничество бросило тень на операцию «Папирус» в Женеве Прокуратура Женевы расследует возможные случаи мошенничества в контексте «операции Папирус». Один человек уже арестован. Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 10:00

Об этом нам рассказывает Беа Швагер (Bea Schwager), руководитель «Контактного центра для нелегалов в Цюрихе» («Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich — SPAZВнешняя ссылка»). Но и его ресурсы не бесконечны: с уходом на карантин швейцарских промышленных предприятий Центр был вынужден обратился к общественности с просьбой о пожертвованиях. «Мы получили около 100 000 швейцарских франков, но большая часть этих денег уже потрачена», — указывает Беа Швагер. «Сейчас мы приостановили распределение финансовой поддержки, потому что должны пересмотреть наши методы и понять, как нам следует продолжать эту работу».

Создать фонд, чтобы распределять бюджетные деньги!

Мириам Шваб (Myriam Schwab) из «Протестантского социального центра» (CSPВнешняя ссылка) в кантоне Во говорит, что больше всего опасается неопределенности. Никто не знает, как долго продлится нынешняя ситуация. «Основной вид нашей деятельности — консультирование, а вовсе не оказание материальной поддержки. Но в настоящее время и мы тоже ищем финансовые средства, с тем чтобы помочь людям, которые в нынешней чрезвычайной ситуации не имеют доступа к государственной системе социальной помощи».

Байрон Аллаука (Byron Allauca), президент «Центра коллективной помощи нелегалам кантона Во» («Vaud Collective in Support of Sans Papiers — CVSSPВнешняя ссылка»), говорит, что основной проблемой нелегалов, помимо питания, является оплата аренды жилья. «Благотворительная организация Caritas помогает нелегалам с талонами на покупку дешевой еды, протестантские организации обеспечивают их продовольственными наборами. В Лозанне, например, до пандемии протестантская церковь выдавала по 80 продовольственных наборов в день, сегодня она раздаёт уже по 350. Однако сейчас многие не смогли оплатить квартирную аренду за апрель. И это большая проблема».

В середине апреля CSP и CVSSP вместе с другими социально-благотворительными организациями кантона Во направили обращения на адрес федеральных, кантональных и муниципальных органов власти с призывом оказать финансовую помощь и другие виды поддержки наиболее уязвимым группам населения, включая нелегальных мигрантов без документов. Ответа они до сих пор не получили.

Во вторник 5 мая 2020 года депутат федерального парламента Швейцарии от партии социал-демократов Ада Марра (Ada Marra), которая является еще и со-президентом швейцарской «Национальной платформы нелегальных мигрантов» («Plattform zu den Sans-PapiersВнешняя ссылка»), обратилась в Федеральный совет (правительство страны) с официальным запросом о целесообразности «создания фонда, который будет распределять бюджетные финансовые средства среди общественных объединений, оказывающих помощь нелегальным мигрантам».

«К сожалению, ситуация с нелегальными мигрантами в Швейцарии вряд ли улучшится с окончанием карантина», — предупреждает Мириам Шваб. «Тем, у кого нет документов, будет трудно найти работу в Швейцарии. Доступ к трудоустройству имеет решающее значение для их выживания этих людей, но мы вступили в очень мрачный период. Нужно лишь взглянуть на историю иммиграции в Швейцарии, чтобы понять, что в условиях кризиса больше всего страдают наиболее уязвимые работающие иностранцы. И многим, возможно, придется покинуть страну», — заключает она.

*имена были изменены, чтобы защитить анонимность героев материала

О том, легко ли получить убежище в Швейцарии и стать легальным мигрантом: в нашем новом видео.

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне

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