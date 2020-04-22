Коронавирус для курильщиков особенно опасен, но многие из них именно сейчас просто не могут обойтись без сигареты и курят даже чаще и больше, чем обычно! (© Keystone / Melanie Duchene)

Швейцария сидит дома! Почему бы тогда не покурить! Или не выпить бокал-другой? А может поиграть в онлайн-казино? Вредные привычки сейчас, в эпоху социальной дистанции и самоизоляции, соблазнительны, как никогда! И превращение забавы в зависимость сейчас может происходить как никогда быстро. Впрочем, этот процесс может происходить и в обратном направлении.

«Изоляция, скука, связанные с пандемией страхи вполне могут стимулировать людей к употреблению субстанций, веществ или видов продукции, вызывающих зависимость», — говорит Маркус Мойри (Markus MeuryВнешняя ссылка) из швейцарского Общества профилактики и лечения зависимостей «Sucht SchweizВнешняя ссылка». Пока нет ни каких-то конкретных результатов опросов, ни точных данных о продажах таких услуг или товаров, однако основываясь на статистике и собственном опыте, общество «Sucht Schweiz» исходит из того, что как раз в эти дни проблема зависимостей в Швейцарии переживает период обострения.

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В качестве доказательства Маркус Мойри приводит три анонимных примера из практики телефонных консультаций по «горячей линии», организованной обществом «Sucht Schweiz». Вот одна женщина говорит, например, что теперь она по вечерам регулярно пьет алкоголь, прежде всего с целью расслабиться и заснуть. Она хочет знать, является ли такое поведение уже проблематичным? «Да, к сожалению, в данном случае существует значительный риск пристраститься к „веселящим свойствам вина“ по-настоящему. Сначала вам будет хватать и умеренных доз, но потом порог будет расти и вам будут нужны все большие и большие количества, с тем чтобы получить тот же эффект», — говорит эксперт по зависимостям Маркус Мойри.

В таких случаях полезно знать, что существует целый ряд других техник релаксации, которые помогут успокоиться или заснуть. В разговоре с консультантом выяснилось, что женщина, обратившаяся за советом, играет на музыкальном инструменте. Для нее это был бы идеальный способ, потому что музицирование очень подходит для того, чтобы отвлечься от грустных мыслей и успокоиться. При этом по телефону «горячей линии» к обществу «Sucht Schweiz» часто обращаются не только лица, сами непосредственно затронутые проблемой зависимости, но и их родственники. Маркус Мори упоминает пример другой женщины, чей партнер уже имел проблемы с алкоголем уже до введения режима карантина.

Раньше они могли как-то избегать друг друга и не мешать, но теперь, когда они оба работают в «домашнем офисе», проблема пьянства мужа стала для неё просто невыносимой. В этом особом случае консультант для начала сообщил ей адрес приюта для женщин, куда она может обратиться в случае, если пребывание в родных стенах станет для нее слишком уж большим риском. В третьем примере речь идет о родителях, которые только теперь — когда они все трое находятся дома — осознали, насколько активно их сын потребляет продукцию из марихуаны (каннабис). В таких случаях «Sucht Schweiz» рекомендует выбрать прагматический путь и договориться с молодым человеком о каких-то четких правилах, которые соответствовали бы его возрасту.

Ренессанс онлайн-казино?

Играть на деньги в онлайн-казино сейчас особенно заманчиво, будь то в качестве развлечения, будь то в попытке «по-быстрому» поправить финансовое положение, пошатнувшееся, может быть, из-за коронавирусного кризиса. Многие «аналоговые» казино в Швейцарии в настоящее время закрыты, тем интенсивнее рекламируют они свои предложения в интернете. Такова, например, реклама, публикуемая «Grandcasino LuzernВнешняя ссылка»: «Получите приветственный 100-процентный бонус на ставку от 300 франков и 200 бесплатных попыток в нашей игре „Golden Rabbit“ впридачу».

Онлайн-казино сейчас, в период самоизоляции, особенно активно рекламируют себя и свои «услуги». (Keystone / Obs/grand Casino Luzern Ag/(c) G)

По словам М. Мойри, основная проблема заключается здесь в том, что азартные игры в режиме онлайн являются полностью анонимными, здесь отсутствует социальный и вообще любой контроль и практически невозможно понять, сколько денег тратят игроки. «Ты можешь продолжать играть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Некоторые казино даже специально обращаются со своей особенной рекламой к людям, которым официально, по медицинским показаниям, запрещено играть в азартные игры», — говорит М. Мойри. «Швейцарские казино играют краплеными картами» («Das unfaire Spiel der Schweizer Casinos»), — таким был недавно заголовок одного из материалов в швейцарской воскресной газете NZZ am Sonntag. О чем речь?

Дело в том, что, когда в 2018 году в Швейцарии вступил в действие новый Федеральный Закон «Об азартных играх на деньги» («Geldspielgesetz»), избирателям страны было обещано, что «незаконно действующие иностранные онлайн-казино и прочие акулы сферы азартных игр на деньги будут выброшены со швейцарского рынка». Гладко было на бумаге! Сегодня ни для кого не секрет, что отечественные швейцарские провайдеры «услуг» цифровых казино активно сотрудничают с сомнительными иностранными операторами, по сути позволяя им оставаться на очень выгодном швейцарском рынке — еще бы, где ещё найти таких платежеспособных и состоятельных клиентов?

Первые легальные казино и игорные дома были допущены в Швейцарии в 1990-х годах и с тех пор общество и политика находятся в состоянии неразрешимой дилеммы. С одной стороны, государство понимает, насколько пагубным может быть пристрастие к азартным играм и оно хочет защитить интересы игроков, не дать им свалиться в финансовую пропасть, в которую, как известно, можно падать всю жизнь. С другой стороны, государство зарабатывает на налогах с казино очень большие деньги, которые идут в том числе и на социальные проекты.

Кроме того, любая блокировка цифровых онлайн-казино приведет только лишь к расцвету черного рынка и преступности. Новым источником опасностей стала пандемия, а потому ассоциация «Sucht Schweiz» запустила на днях информационный портал «Sucht und Coronakrise» («Зависимость и коронавирусный кризис»), на страницах которого представлены три «практические стратегии выживания» («Survival KitsВнешняя ссылка») в рамках потребления тех или иных видов веществ, вызывающих привыкание.

Простые структурные превентивные меры

Томас Бойтлер (Thomas Beutler) из «Рабочего сообщества организаций в области профилактики табакокурения» («Arbeitsgemeinschaft TabakpräventionВнешняя ссылка») исходит из того, что сейчас люди, испытывая повышенный уровень стресса в результате работы на дому, склонны чаще хвататься за сигарету. Другим становится просто скучно безвылазно сидеть дома, а потому они тоже будут скорее склонны «закурить по одной, а потом еще одной», и это несмотря на то, что коронавирус особенно опасен именно для курильщиков. Если просто и коротко, то курение ослабляет иммунную систему и повышает риск серьезных побочных респираторных заболеваний, которые вместе с заражением коронавирусом могут стать причиной смерти.

Кроме того, у курильщиков, как говорит Томас Бойтлер, снабжение организма кислородом организовано хуже, а потому в клетках легких начинает во все больших объёмах осаживаться «ангиотензинпревращающий фермент 2Внешняя ссылка», который, как было недавно доказано, является рецептором для нового коронавируса. Что касается потребления алкоголяВнешняя ссылка то в европейском сравнении Швейцария находится где-то в середине, а в вот в области курения у нее показатели куда хуже.

«В отношении регулирования курения Швейцария проводит самую либеральную экономическую политику из всех европейских стран», — говорит М. Мойри. «Многие в целом разумные профилактические программы в Швейцарии терпят поражение именно из-за непоследовательной политики федерального правительства в отношении курения и других видов «легкой зависимости», — критикует он.

«Вездесущая реклама табака до сих пор появляется здесь в Интернете и в социальных сетях, проводя простую мысль о том, что, мол, вечеринка без большого количества алкоголя вряд ли вообще возможна, тогда как заметные результаты показали бы уже даже самые простые структурные превентивные меры, такие как повышение цен на табачную и алкогольную продукцию, всеобъемлющий запрет рекламы или ограничения в доступности данных видов продукции, и особенно табака. Великобритания, Австралия и страны Скандинавии добились с помощью таких мер гораздо больших успехов, чем мы», — резюмирует М. Мойри.



Есть ли шансы на избавление от зависимости? Шансы есть всегда, и если для одних сейчас режим самоизоляции объективно в самом деле стал стимулом опробовать ранее «невиданные» нейро-стимуляторы и прочие вещества, часто вызывающие зависимость, то для других, наоборот, эта особая ситуация может стать как раз благоприятным моментом для избавления от какого-то своего давнего порока. Процесс избавления от зависимости не обязательно должен быть пыткой, он вполне может проходить «играючи» с применением новейших мобильных программ-приложений. Одна из таких программ «Stop tabacВнешняя ссылка» была недавно запущена в оборот швейцарским «Рабочим сообществом организаций в области профилактики табакокурения и зависимости от табачных изделий» («Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention»). Это своего рода бесплатный личный виртуальный тренер, который будет сопровождать вас на всём пути выздоровленияВнешняя ссылка. Однако, в зависимости от типа вещества, вызывающего привыкание, процесс избавления от тяги к стимулирующим и «поднимающим настроение» субстанциям, может складываться где проще, а где и сложней. В особенной степени это касается табака и алкоголя. В этом случае Маркус Мойри (Markus Meury) из Организации профилактики зависимостей «Sucht Schweiz» рекомендует непременно организовать себе профессиональную медицинскую и психологическую консультацию или поддержку. Пока, правда, не совсем ясно, будут ли такие личные консультации вновь возможны уже после 27 апреля, то есть когда в силу вступит первый пакет правительственных мер по выходу их коронавирусного карантина. Конец инфобокса

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