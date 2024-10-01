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В Швейцарии компенсируют «побочки» от ковидной вакцины

Швейцария впервые выплатила компенсацию за ущерб, причиненный вакциной против коронавируса
Швейцария впервые выплатила компенсацию за ущерб, причиненный вакциной против коронавируса Keystone-SDA

Впервые в Швейцарии жительница этой страны получила финансовую компенсацию за ущерб, причиненный ей вакциной против коронавируса. Она получит возмещение морального ущерба на общую сумму 12 500 швейцарских франков и компенсацию расходов в размере 1 360 франков.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Добро на выплаты дал Федеральный департамент / министерство внутренних дел страны (BDI, курирует социальный блок, культуру и здравоохранение, отдельного Минздрава в стране нет). Об этом представитель министерства сообщил информационному агентству Keystone-SDA, первоначально эта информация появилась в газете Sonntagsblick.

По словам представителя министерства, компенсация связана с упущенной выгодой из-за невозможности работать и зарабатывать, что должно быть ещё доказано специальным образом. Тем не менее данная компенсация является своего рода возмещением морального ущерба. На сегодня Министерство внутренних дел Швейцарии получило 320 заявлений с ходатайствами о таких компенсациях.

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Для выплаты компенсации должна быть доказана причинно-следственная связь между проблемами со здоровьем и вакцинацией. В декабре 2020 года в стране была начата крупнейшая в истории Швейцарии кампания по вакцинации, Федеральный совет (кабмин страны) призвал тогда всех сделать прививку от коронавируса. По официальным данным, от вируса Covid-19 или от болезней, обострённых вирусом, в Швейцарии умерло более 14 000 человек.

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