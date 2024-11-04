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Опрос выявил случаи дискриминации в армии Швейцарии

Почти половина военнослужащих Вооруженных сил Швейцарии за время прохождения действительной призывной службы сталкивались с дискриминацией по половому признаку и с сексуальным насилием.
Почти половина военнослужащих Вооруженных сил Швейцарии за время прохождения действительной призывной службы сталкивались с дискриминацией по половому признаку и с сексуальным насилием. Keystone-SDA

Опрос выявил случаи дискриминации в армии Швейцарии. Таковы результаты исследования, проведенного по заказу правительства страны. Армейское руководство заявило, что намерено «принять меры».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Почти половина военнослужащих Вооруженных сил Швейцарии за время прохождения действительной призывной службы сталкивались с дискриминацией по половому признаку и с сексуальным насилием. Таковы результаты исследования, проведенного по заказу правительства Швейцарской Конфедерации. Армейское руководство заявило, что намерено «принять меры».

По словам представителей Вооруженных сил Швейцарии, результаты опроса 1126 военнослужащих, проведенного в начале 2023 года, свидетельствуют о необходимости «принятия мер по исправлению ситуации». Согласно результатам опроса, почти 50 процентов его участников и участниц во время службы, начиная с окончания учебных подразделений, подвергались тем или иным формам дискриминации.

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Об этом Вооруженные силы объявили в четверг на прошлой неделе 31 октября 2024 года. Примерно 40% опрошенных заявили, что сталкивались с вербальным, невербальным или физическим сексуализированным насилием, примерно 81 процент сообщил, что во время службы «редко» или «очень часто» сталкивались с сексистскими замечаниями и шутками.

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Армейское руководство намерено усилить защиту личных прав и интересов военнослужащих. Намеченные меры включают в себя создание рабочей группы по защите интересов жертв дискриминации и введение инструмента анонимного информирования руководства о случаях неподобающего поведения сослуживцев. По словам представителей Вооруженных сил, цель этих мер — ускорить изменения в культуре службы в армии.

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