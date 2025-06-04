Почему экономика Швейцарии продолжает рост?

Несмотря на проблему тарифов и сильный франк экономика страны, в частности ее экспортный сектор, продолжает рост. Чудо? Нет. Keystone-SDA

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Швейцарии в период с января по март 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 0,8% в стоимостном выражении. Об этом сообщил Seco. В своей оценке две недели назад это ведомство фиксировало рост на уровне только 0,7%.

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Однако остаётся открытым вопрос, в какой степени этот подъём был вызван мерами по наращиванию объема экспорта накануне вступления в силу новых таможенных тарифов США. Экономисты считают, что компании могли искусственно нарастить поставки и воспользоваться сохраняющимся сниженным таможенным режимом в первом квартале. По данным Seco, особенно динамично развивалась химическая и фармацевтическая промышленность, при этом устойчивый рост наблюдался также в сфере услуг.

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Внутренний спрос также демонстрировал положительную динамику. Показатель ВВП был откорректирован без учета влияния крупных спортивных событий, таких как Олимпийские игры и чемпионаты по футболу, которые обычно искажают статистику за счёт лицензионных поступлений в пользу спортивных союзов и организаций, зарегистрированных в Швейцарии. В итоге рост ВВП Швейцарии за отчетный период составил показатель в 0,5%. Кроме того, были таким образом пересмотрены и показатели за четвёртый квартал 2024 года, а также за весь 2024 год: скорректированный рост составил 1%, что всё ещё ниже 1,2%, зафиксированных в 2023 году.

Так в чем же причины швейцарского «экономического чуда»?

Сильный франк: средство от слабости?

Авторитетная газета Financial Times (FT) мечтательно сравнивает швейцарскую экономику со скалой в бушующем море. По мнению индийско-американского эксперта Ручира Шармы, ни одна другая экспортно ориентированная страна не сталкивается с такими серьёзными трудностями, вызванными сильной национальной валютой, и тем не менее швейцарские компании оказываются раз за разом хорошо подготовлены к этим вызовам: они продолжают успешно продавать свою продукцию за рубежом, даже несмотря на ощутимое давление со стороны дорогого франка.

Статью в FT целиком читайте ниже по ссылке.

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Показать больше Швейцарский франк: сильная валюта и конкурентный лидер Этот контент был опубликован на Доллар уже давно не является самой сильной валютой в мире. Это звание десятилетиями принадлежит швейцарскому франку. Читать далее Швейцарский франк: сильная валюта и конкурентный лидер

В самом деле, за последние пять лет франк подорожал по отношению к доллару и евро — основным валютам экспортных рынков — на 15 и 13 процентов соответственно. Многим отраслям, таким как фармацевтика, часовое производство, шоколадная промышленность и машиностроение, остаётся лишь одно — убеждать мир качеством и инновациями. И, похоже, это действительно работает.

Больше всего в результате отказа от минимального обменного курса пострадали ориентированные на экспорт отрасли экономики Швейцарии. Keystone/Alessandro Crinari

Устойчивая промышленная база

Вот уже два десятилетия доля промышленного производства в структуре формирования ВВП Швейцарии удерживается на уровне около 20%. Для развитых стран это скорее исключение — в той же Франции наблюдается устойчивый спад промышленного сектора, так называемая деиндустриализация. Экономист Александр Ратке из ETHZ говорит в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка, что оздоровление процесс болезненный, а цена — необходимость постоянной структурной перестройки экономики. И некоторые отрасли обрабатывающей промышленности, например сталелитейная, были вынуждены были уже сдать свои позиции. Зато фармацевтика сейчас — один из главных экспортных локомотивов Швейцарии.

Башни компании Roche в Базеле — это два белоснежных, ступенчато сужающихся небоскрёба, возвышающихся над Рейном и символизирующих амбиции швейцарской фармацевтики. Keystone / Georgios Kefalas

Изобретения как ключ к успеху: Швейцария — мировой лидер по числу патентов на душу населения

Согласно данным Европейского патентного ведомства (EPO), в 2024 году швейцарские компании подали рекордное количество патентных заявок. Имея показатель в примерно 10 000 заявок, Швейцария занимает седьмое место в мире в абсолютных показателях, уступая лишь США, Германии, Японии, Китаю и другим индустриальным державам. Однако по количеству заявок на душу населения Швейцария лидирует очень уверенно. Этот факт лишний раз подчёркивает высокий изобретательский и инновационный потенциал страны. Одним из ключевых факторов, по-видимому, являются университеты и технические высшие школы, готовящие квалифицированные кадры для экономики.

Согласно данным Европейского патентного ведомства (EPO), в 2024 году швейцарские компании подали рекордное количество патентных заявок. RTS

Швейцарское качество как аргумент: волшебство «Swiss Made»

Лейбл Swiss Made остаётся важным конкурентным преимуществом. Как отмечает федеральное правительство на своём портале для малых и средних предприятий, в некоторых категориях товаров надбавка за «швейцарское происхождение» может составлять до 20% от конечной цены. Для предметов роскоши, например часов, эта доля может достигать 50%. Соответственно, Федеральный институт интеллектуальной собственности (IGE) тщательно следит за тем, чтобы указание на швейцарское происхождение не использовалось необоснованно. Для получения этого знака качества нужно выполнить строгие минимальные стандарты: в случае промышленных товаров не менее 60% инвестиций и затрат на данный товар, включая НИОКР, должны совершаться на территории Швейцарии.

Лейбл Swiss Made автоматически повышает стоимость товара. Keystone

Каковые перспективы феномена Swissness?

Есть основания полагать, что этот феномен так быстро не исчезнет. Такие ключевые факторы, как политическая стабильность, высокое качество жизни для квалифицированных специалистов и развитая инфраструктура были и останутся на ближайшую перспективу. Александр Ратке отмечает: «Важно уметь предлагать на рынке специализированную продукцию, например лекарства, которые пользуются спросом по всему миру, а не только на отдельных рынках». В то же время нынешний торговый конфликт с США наглядно показывает, насколько трудно защищать преимущества небольшой экспортной экономики. Остаётся открытым вопрос, сможет ли Швейцария добиться отмены дополнительных таможенных пошлин, введённых Дональдом Трампом.

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