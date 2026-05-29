Психиатрическая клиника Винтертура начала служебную проверку
Психиатрическая клиника Винтертура начала служебную проверку. Поводом стало нападение с ножом на вокзале Винтертура в четверг. Ранее подозреваемый был признан в клинике «не представляющим опасности ни для себя, ни для окружающих».
Как сообщила психиатрическая клиника Винтертура (IWP), в рамках внешней служебной проверки будут изучены порядок действий и распределение сфер ответственности, которые привели к выписке этого пациента. В клинике заявили, что шокированы и глубоко потрясены произошедшим.
Глава Управления безопасности кантона Цюрих Марио Фер назвал решение о выписке из клиники «очевидной ошибкой в оценке ситуации». Напомним, что 31-летний гражданин Швейцарии и Турции в понедельник 25 мая сам пришёл в городскую полицию Винтертура, делая бессвязные заявления. После этого полиция направила его в психиатрическую клинику.
Однако уже в среду врач признал, что он «не представляет опасности ни для себя, ни для окружающих», после чего пациент смог покинуть клинику. На следующий день предполагаемый нападавший набросился с ножом на трёх прохожих.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
