Новости

Психиатрическая клиника Винтертура начала служебную проверку

Психиатрическая клиника Винтертура начала служебную проверку. Поводом стало нападение с ножом на вокзале Винтертура в четверг.
Психиатрическая клиника Винтертура начала служебную проверку. Поводом стало нападение с ножом на вокзале Винтертура в четверг. Keystone / Claudio Thoma

Психиатрическая клиника Винтертура начала служебную проверку. Поводом стало нападение с ножом на вокзале Винтертура в четверг. Ранее подозреваемый был признан в клинике «не представляющим опасности ни для себя, ни для окружающих».

Как сообщила психиатрическая клиника Винтертура (IWP), в рамках внешней служебной проверки будут изучены порядок действий и распределение сфер ответственности, которые привели к выписке этого пациента. В клинике заявили, что шокированы и глубоко потрясены произошедшим.

Глава Управления безопасности кантона Цюрих Марио Фер назвал решение о выписке из клиники «очевидной ошибкой в оценке ситуации». Напомним, что 31-летний гражданин Швейцарии и Турции в понедельник 25 мая сам пришёл в городскую полицию Винтертура, делая бессвязные заявления. После этого полиция направила его в психиатрическую клинику.

Однако уже в среду врач признал, что он «не представляет опасности ни для себя, ни для окружающих», после чего пациент смог покинуть клинику. На следующий день предполагаемый нападавший набросился с ножом на трёх прохожих.

Нападение с ножом на вокзале Винтертура является терактом

Нападение с ножом на трёх человек на вокзале Винтертура власти кантона Цюрих квалифицировали как террористический акт.

Нападение с ножом на вокзале Винтертура является терактом

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

