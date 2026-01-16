Семь фактов и историй о Главном вокзале Цюриха
Главный вокзал Цюриха (Zürich Hauptbahnhof, HB Zürich) — крупнейший транспортный узел Швейцарии и один из самых загруженных в Европе. Через него ежедневно проходят около полумиллиона человек. Казалось бы, все знают его как свои пять пальцев.
Но у вокзала есть и менее известные, потайные стороныВнешняя ссылка. Вот семь фактов и историй, которые помогут взглянуть на HB Zürich по-новому.
1. Вокзал ночью закрывается — хоть и ненадолго
В будние дни последний поезд прибывает на Главный вокзал Цюриха в 01:24. После этого он закрывается примерно на два часа. Первый утренний поезд стартует в 04:33. По выходным вокзал работает круглосуточно — и никогда не пустует.
2. Все секторы A указывают в сторону Цюриха
Цюрих традиционно считает себя «сердцем» страны — Женева и Берн будут, конечно, возражать, но, так или иначе, железнодорожная инфраструктура страны воспроизводит эти претензии буквально. Для этого нужно знать, что на всех вокзалах и станциях Швейцарии платформы делятся на сектора, от A до F. Это деление очень удобно, так как оно помогает пассажирам, не суетясь, заранее сориентироваться перед посадкой, поняв, например, где будут останавливаться вагоны первого или второго класса.
Так вот, на большинстве станций и вокзалов сектор A на платформе указывает именно в сторону Цюриха. Это не всегда строго по компасу, но соответствует маршрутам движения поездов. Исключение составляют тупиковые вокзалы вроде Люцерна, где направление движения поездов одно и то же, и такая логика неприменима.
3. Камеры хранения — не только для багажа
На вокзале Цюриха установлены 564 камеры хранения. Если одна из них остаётся закрытой более четырёх дней, то её вскрывают. Содержимое порой бывает неожиданным: от испорченного мяса и документов об освобождении из тюрьмы до фальшивых денег, наркотиков и личных вещей бездомных. Однажды из одной из камер пришлось вызволять девочку, в которой её случайно запер её брат. А однажды во время проверки одной незапертой XXL-ячейки там был обнаружен человек, который, по-видимому, использовал её в качестве спального места.
4. Эскалаторы чистят не останавливая
На вокзале работают 120 эскалаторов, и их боковые стеклянные панели чистят прямо во время работы. Это не только ускоряет процесс, но и, по признанию сотрудников, делает его веселее. Техническое обслуживание эскалаторов и иной техники ведётся круглосуточно.
5. Туалеты поездов опорожняются раз в два месяца
Неподалёку от вокзала Цюриха находится технический центр Хердерн (Serviceanlage Herdern), самый длинный крытый железнодорожный ангар Швейцарии протяженностью в 420 м. Здесь обслуживают «трясущиеся» двухэтажные поезда типа FV-Dosto, использующиеся компанией SBB в качестве основного типа подвижного состава.
Обозначение FV-Dosto — это сокращение от Fernverkehr-Doppelstockzug («Двухэтажный поезд дальнего следования»). Они были в свое время заказаны Швейцарскими федеральными железными дорогами (SBB) у компании Bombardier (позже ее купил концерн Alstom).
Поезда должны были быть вместительными, быстрыми и комфортными. Однако реальность оказалась иной. После ввода в эксплуатацию поезд столкнулся с целым рядом технических проблем. Пассажиры жаловались на шум и вибрации, особенно на высоких скоростях.
Поезд буквально трясло, и это ощущение «болтанки» стало настолько заметным, что в обиходе за составом этого типа закрепилось ироничное прозвище Schüttelzug / «трясущийся поезд». Этот термин быстро перекочевал из разговорной речи в медиа и стал синонимом поезда FV-Dosto.
Читайте также:
Показать больше
Главный вокзал Цюриха признан лучшим в Европе
Несмотря на последующие улучшения и доработки, яркое прозвище сохранилось и стало частью современной швейцарской железнодорожной мифологии. Но собственно речь не о нём, а о том, что каждый из вагонов этого поезда оснащён современной системой биологической очистки отходов. Встроенный биореактор отделяет жидкие и твёрдые отходы, первые сбрасываются после обработки во время движения на специально разрешённых участках пути, вторые утилизируются раз в два месяца на базе технического центра Хердерн. Иногда среди отходов обнаруживаются очень интересные предметы: пакетики с кокаином, джинсы и однажды был даже найден мяч для гольфа.
6. Один из самых загруженных вокзалов мира
Главный вокзал Цюриха обслуживает за один будний день около 3 000 поездов. Это делает его одним из самых загруженных железнодорожных узлов в мире. Поезда курсируют по 26 путям. В 2024 году через вокзал ежедневно проходили до 450 000 пассажиров — и этот показатель продолжает увеличиваться.
7. У вокзала есть собственный ангел-хранитель
С 1997 года в центральном зале вокзала под потолком парит скульптура «Ангел-хранитель» (L’ange protecteur) работы Ники де Сен-Фалль. Она весит 1,2 тонны и стала любимым символом вокзала. Скульптуру чистят четыре раза в год — исключительно сухим способом, без воды, чтобы не повредить хрупкие материалы, из которой сделана скульптура. Многие прямо так и назначают друг-другу место встречи, под Ангелом, чтобы не потеряться.
Если вы бывали на HB Zürich десятки раз, то, возможно, вы многое из всего этого вы замечали и все изложенное для вас не новость. А если нет — то теперь вы точно обратите на это свое внимание. А с чем у вас связан Главный вокзал Цюриха?
Показать больше
Цюрихский вокзал: транспортное сердце Швейцарии
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Показать больше
Как швейцарские путейцы противостоят природным угрозам
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.