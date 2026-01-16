Семь фактов и историй о Главном вокзале Цюриха

Казалось бы, все знают его как свои пять пальцев. Но у вокзала есть и менее известные, потайные стороны. Keystone / Michael Buholzer

Главный вокзал Цюриха (Zürich Hauptbahnhof, HB Zürich) — крупнейший транспортный узел Швейцарии и один из самых загруженных в Европе. Через него ежедневно проходят около полумиллиона человек. Казалось бы, все знают его как свои пять пальцев.

Но у вокзала есть и менее известные, потайные стороныВнешняя ссылка. Вот семь фактов и историй, которые помогут взглянуть на HB Zürich по-новому.

1. Вокзал ночью закрывается — хоть и ненадолго

В будние дни последний поезд прибывает на Главный вокзал Цюриха в 01:24. После этого он закрывается примерно на два часа. Первый утренний поезд стартует в 04:33. По выходным вокзал работает круглосуточно — и никогда не пустует.

2. Все секторы A указывают в сторону Цюриха

Цюрих традиционно считает себя «сердцем» страны — Женева и Берн будут, конечно, возражать, но, так или иначе, железнодорожная инфраструктура страны воспроизводит эти претензии буквально. Для этого нужно знать, что на всех вокзалах и станциях Швейцарии платформы делятся на сектора, от A до F. Это деление очень удобно, так как оно помогает пассажирам, не суетясь, заранее сориентироваться перед посадкой, поняв, например, где будут останавливаться вагоны первого или второго класса.

Современная часть Главного вокзала Цюриха, благодаря которой вокзал из тупикового стал сквозным. Keystone / Ennio Leanza

Так вот, на большинстве станций и вокзалов сектор A на платформе указывает именно в сторону Цюриха. Это не всегда строго по компасу, но соответствует маршрутам движения поездов. Исключение составляют тупиковые вокзалы вроде Люцерна, где направление движения поездов одно и то же, и такая логика неприменима.

3. Камеры хранения — не только для багажа

На вокзале Цюриха установлены 564 камеры хранения. Если одна из них остаётся закрытой более четырёх дней, то её вскрывают. Содержимое порой бывает неожиданным: от испорченного мяса и документов об освобождении из тюрьмы до фальшивых денег, наркотиков и личных вещей бездомных. Однажды из одной из камер пришлось вызволять девочку, в которой её случайно запер её брат. А однажды во время проверки одной незапертой XXL-ячейки там был обнаружен человек, который, по-видимому, использовал её в качестве спального места.

На вокзале Цюриха установлены 564 камеры хранения. Keystone / Walter Bieri

4. Эскалаторы чистят не останавливая

На вокзале работают 120 эскалаторов, и их боковые стеклянные панели чистят прямо во время работы. Это не только ускоряет процесс, но и, по признанию сотрудников, делает его веселее. Техническое обслуживание эскалаторов и иной техники ведётся круглосуточно.

5. Туалеты поездов опорожняются раз в два месяца

Неподалёку от вокзала Цюриха находится технический центр Хердерн (Serviceanlage Herdern), самый длинный крытый железнодорожный ангар Швейцарии протяженностью в 420 м. Здесь обслуживают «трясущиеся» двухэтажные поезда типа FV-Dosto, использующиеся компанией SBB в качестве основного типа подвижного состава.

Обозначение FV-Dosto — это сокращение от Fernverkehr-Doppelstockzug («Двухэтажный поезд дальнего следования»). Они были в свое время заказаны Швейцарскими федеральными железными дорогами (SBB) у компании Bombardier (позже ее купил концерн Alstom).

Главный вокзал Цюриха обслуживает за один будний день около 3000 поездов. Keystone / Claudio Thoma

Поезда должны были быть вместительными, быстрыми и комфортными. Однако реальность оказалась иной. После ввода в эксплуатацию поезд столкнулся с целым рядом технических проблем. Пассажиры жаловались на шум и вибрации, особенно на высоких скоростях.

Поезд буквально трясло, и это ощущение «болтанки» стало настолько заметным, что в обиходе за составом этого типа закрепилось ироничное прозвище Schüttelzug / «трясущийся поезд». Этот термин быстро перекочевал из разговорной речи в медиа и стал синонимом поезда FV-Dosto.

6. Один из самых загруженных вокзалов мира

Главный вокзал Цюриха обслуживает за один будний день около 3 000 поездов. Это делает его одним из самых загруженных железнодорожных узлов в мире. Поезда курсируют по 26 путям. В 2024 году через вокзал ежедневно проходили до 450 000 пассажиров — и этот показатель продолжает увеличиваться.

7. У вокзала есть собственный ангел-хранитель

С 1997 года в центральном зале вокзала под потолком парит скульптура «Ангел-хранитель» (L’ange protecteur) работы Ники де Сен-Фалль. Она весит 1,2 тонны и стала любимым символом вокзала. Скульптуру чистят четыре раза в год — исключительно сухим способом, без воды, чтобы не повредить хрупкие материалы, из которой сделана скульптура. Многие прямо так и назначают друг-другу место встречи, под Ангелом, чтобы не потеряться.

С 1997 года в центральном зале вокзала под потолком парит скульптура «Ангел-хранитель» (L’ange protecteur) работы Ники де Сен-Фалль. Keystone / Gaetan Bally

Если вы бывали на HB Zürich десятки раз, то, возможно, вы многое из всего этого вы замечали и все изложенное для вас не новость. А если нет — то теперь вы точно обратите на это свое внимание. А с чем у вас связан Главный вокзал Цюриха?

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

