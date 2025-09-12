Французская компания купит музей Чаплина в Швейцарии

Музей Chaplin’s World в Корсье-сюр-Веве (Corsier-sur-Vevey, Швейцария) будет выкуплен французской компанией Museum Studio совместно с Fribourg Group. Keystone-SDA

О предстоящей сделке компания Museum Studio, входящая в состав холдинга Compagnie Chargeurs Invest, и компания Fribourg Group объявили 10 сентября 2025 года. Новые владельцы намерены «вдохнуть в музей новую жизнь».

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en French group to buy Chaplin Museum in Switzerland Читать далее French group to buy Chaplin Museum in Switzerland

Français fr Un groupe français va racheter le Musée de Chaplin à Corsier (VD) Оригинал Читать далее Un groupe français va racheter le Musée de Chaplin à Corsier (VD)

Компании Museum Studio, входящая в состав холдинга Compagnie Chargeurs Invest, и Fribourg Group 10 сентября 2025 года объявили о начале эксклюзивных переговоров о покупке 14 гектаров земли и компании-оператора музея Chaplin’s World. В заявлении подчёркивается: «Опираясь на международный опыт в организации выставок и развитии проектов иммерсивного формата для широкой публики, Museum Studio намерена укрепить международную репутацию этого уникального культурного пространства, сохраняя верность творческому гению Чарли Чаплина».

По информации агентства Keystone-SDA, сделка, находящаяся на завершающей стадии, включает не только права на управление музеем, но и всю усадьбу Manoir du Ban, а также нематериальные права, связанные с наследием Чаплина в музейном контексте. Сумма сделки пока не разглашается. Холдинг Compagnie Chargeurs Invest — французский концерн со штаб-квартирой в Париже, основанный в 1872 году.

Сегодня он работает в нескольких направлениях: производит защитные плёнки и покрытия для промышленных поверхностей (стекло, металл, пластик, электроника, строительство), поставляет высококачественную шерсть и текстиль для мировой модной индустрии, развивает проекты в сфере экологически устойчивых технологий и управляет культурными инициативами через подразделение Museum Studio.

Развивать в мировом масштабе

Компания Fribourg Group — это семейная фирма из Эльзаса, крупнейший акционер Compagnie Chargeurs Invest (около 70% капитала). Она инвестирует в промышленность, недвижимость и культурные проекты. Согласно пресс-релизу, сделка учитывает сценографические и сопутствующие права, принадлежащие её основателям Филиппу Мейлану (Philippe Meylan) и Иву Дюрану (Yves Durand), а также компанию-оператора Chaplin’s World и объекты, которыми сейчас управляет By Grévin, дочерняя структура группы Compagnie des Alpes, нынешнего владельца музея.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарские странности Швейцарские Альпы и спокойствие: идеальный коктейль для знаменитостей Этот контент был опубликован на Швейцария давно уже является для знаменитостей приютом спокойствия, трудов и вдохновения. Читать далее Швейцарские Альпы и спокойствие: идеальный коктейль для знаменитостей

Там же уточняется, что компания Museum Studio возьмёт на себя управление музеем и сопутствующие права, тогда как здания и земля перейдут в собственность основного акционера Compagnie Chargeurs Invest, то есть группы Fribourg. Недвижимость будет предоставлена компании Museum Studio в пользование на основании договора, регулируемого нормами корпоративного права. Новые владельцы подчёркивают, что намерены инвестировать в музей и «развивать Chaplin’s World в мировом масштабе».

«Амбиция Museum Studio — укрепить это выдающееся культурное начинание (…) и придать музею новое дыхание, превратив его в самую современную культурную достопримечательность, открытую и доступную для всех», — говорится в пресс-релизе. На практике это будет означать расширение спектра впечатлений для посетителей, интеграцию программы музея в календарь крупных культурных, праздничных и туристических событий Водуазской Ривьеры, а также развитие новых форм культурного посредничества и образовательных инициатив. В международном масштабе Museum Studio планирует создавать выставки, основанные на ключевых темах и универсальных ценностях, близких Чаплину, которые будут путешествовать по миру и находить новую аудиторию.

Погружение в мир Чаплина

Закрытие сделки зависит от окончательного завершения переговоров между сторонами, получения необходимых разрешений и выполнения стандартных условий. Музей Chaplin’s World был открыт в 2016 году в усадьбе Manoir du Ban в Корсье-сюр-Веве, где Чарли Чаплин прожил 25 лет. Экспозиция площадью 4 000 м² предлагает посетителям глубокое погружение в мир кино и эпоху Чарли Чаплина: кинопавильон, тщательно воссозданные декорации, десятки восковых фигур, уникальные архивы и парк площадью 5 гектаров. За почти 10 лет работы музей принял более полутора миллионов посетителей из 70 стран и получил ряд международных наград, включая звание «Лучший музей Европы» (2018).

А также по теме:

Показать больше

Показать больше Культура О чем еще может нам рассказать Чарли Чаплин сегодня Этот контент был опубликован на Комик против фюрера: актуален ли фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор»? Читать далее О чем еще может нам рассказать Чарли Чаплин сегодня

После удачного старта музей, посвящённый жизни и творчеству Чаплина, столкнулся начиная с 2019 года со снижением посещаемости, а затем серьёзно пострадал из-за пандемии коронавируса. С того же года компания-владелец перестала погашать беспроцентный кредит в размере 10 млн франков, предоставленный ей кантоном Во для развития музея. Напомним, что в 2013 году десять общин Водуазской Ривьеры согласились совместно гарантировать 80% этого займа. Благодаря кредиту как раз и удалось открыть музей в апреле 2016 года. Владелец вернул по 455 000 франков в 2017 и 2018 годах, но в 2019, 2020 и 2021 годах не выплачивал ничего.

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch