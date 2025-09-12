Французская компания купит музей Чаплина в Швейцарии
О предстоящей сделке компания Museum Studio, входящая в состав холдинга Compagnie Chargeurs Invest, и компания Fribourg Group объявили 10 сентября 2025 года. Новые владельцы намерены «вдохнуть в музей новую жизнь».
Компании Museum Studio, входящая в состав холдинга Compagnie Chargeurs Invest, и Fribourg Group 10 сентября 2025 года объявили о начале эксклюзивных переговоров о покупке 14 гектаров земли и компании-оператора музея Chaplin’s World. В заявлении подчёркивается: «Опираясь на международный опыт в организации выставок и развитии проектов иммерсивного формата для широкой публики, Museum Studio намерена укрепить международную репутацию этого уникального культурного пространства, сохраняя верность творческому гению Чарли Чаплина».
По информации агентства Keystone-SDA, сделка, находящаяся на завершающей стадии, включает не только права на управление музеем, но и всю усадьбу Manoir du Ban, а также нематериальные права, связанные с наследием Чаплина в музейном контексте. Сумма сделки пока не разглашается. Холдинг Compagnie Chargeurs Invest — французский концерн со штаб-квартирой в Париже, основанный в 1872 году.
Сегодня он работает в нескольких направлениях: производит защитные плёнки и покрытия для промышленных поверхностей (стекло, металл, пластик, электроника, строительство), поставляет высококачественную шерсть и текстиль для мировой модной индустрии, развивает проекты в сфере экологически устойчивых технологий и управляет культурными инициативами через подразделение Museum Studio.
Развивать в мировом масштабе
Компания Fribourg Group — это семейная фирма из Эльзаса, крупнейший акционер Compagnie Chargeurs Invest (около 70% капитала). Она инвестирует в промышленность, недвижимость и культурные проекты. Согласно пресс-релизу, сделка учитывает сценографические и сопутствующие права, принадлежащие её основателям Филиппу Мейлану (Philippe Meylan) и Иву Дюрану (Yves Durand), а также компанию-оператора Chaplin’s World и объекты, которыми сейчас управляет By Grévin, дочерняя структура группы Compagnie des Alpes, нынешнего владельца музея.
Там же уточняется, что компания Museum Studio возьмёт на себя управление музеем и сопутствующие права, тогда как здания и земля перейдут в собственность основного акционера Compagnie Chargeurs Invest, то есть группы Fribourg. Недвижимость будет предоставлена компании Museum Studio в пользование на основании договора, регулируемого нормами корпоративного права. Новые владельцы подчёркивают, что намерены инвестировать в музей и «развивать Chaplin’s World в мировом масштабе».
«Амбиция Museum Studio — укрепить это выдающееся культурное начинание (…) и придать музею новое дыхание, превратив его в самую современную культурную достопримечательность, открытую и доступную для всех», — говорится в пресс-релизе. На практике это будет означать расширение спектра впечатлений для посетителей, интеграцию программы музея в календарь крупных культурных, праздничных и туристических событий Водуазской Ривьеры, а также развитие новых форм культурного посредничества и образовательных инициатив. В международном масштабе Museum Studio планирует создавать выставки, основанные на ключевых темах и универсальных ценностях, близких Чаплину, которые будут путешествовать по миру и находить новую аудиторию.
Погружение в мир Чаплина
Закрытие сделки зависит от окончательного завершения переговоров между сторонами, получения необходимых разрешений и выполнения стандартных условий. Музей Chaplin’s World был открыт в 2016 году в усадьбе Manoir du Ban в Корсье-сюр-Веве, где Чарли Чаплин прожил 25 лет. Экспозиция площадью 4 000 м² предлагает посетителям глубокое погружение в мир кино и эпоху Чарли Чаплина: кинопавильон, тщательно воссозданные декорации, десятки восковых фигур, уникальные архивы и парк площадью 5 гектаров. За почти 10 лет работы музей принял более полутора миллионов посетителей из 70 стран и получил ряд международных наград, включая звание «Лучший музей Европы» (2018).
После удачного старта музей, посвящённый жизни и творчеству Чаплина, столкнулся начиная с 2019 года со снижением посещаемости, а затем серьёзно пострадал из-за пандемии коронавируса. С того же года компания-владелец перестала погашать беспроцентный кредит в размере 10 млн франков, предоставленный ей кантоном Во для развития музея. Напомним, что в 2013 году десять общин Водуазской Ривьеры согласились совместно гарантировать 80% этого займа. Благодаря кредиту как раз и удалось открыть музей в апреле 2016 года. Владелец вернул по 455 000 франков в 2017 и 2018 годах, но в 2019, 2020 и 2021 годах не выплачивал ничего.
