Хелена Фишер: «Благосклонность швейцарцев нужно заработать»

Немецкая звезда шлягера Хелена Фишер в интервью газете SonntagsBlick призналась, что «благосклонность швейцарцев нужно ещё заработать».
Певица отметила, что во время концертов швейцарская публика поначалу ведёт себя сдержанно, даже если люди и радуются внутренне происходящему. «Но чем дольше длится концерт, тем больше они оттаивают», — сказала Фишер. Особенно она ценит в Швейцарии «прекрасные» пейзажи. По словам артистки, она и её команда стараются каждый гастрольный визит превращать в настоящее событие — на сей раз, например, можно было бы устроить прогулку по Цюрихскому озеру на корабле и съесть фондю прямо на его борту.

В июле 2026 года Хелена Фишер выступит в рамках 360° Stadiontournee на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе. В интервью она дала понять, что новая программа будет акробатически менее сложной, чем шоу Rausch Arena в 2023 году. Это связано, в том числе, с тем, что теперь она отвечает за двоих маленьких детей. В августе 2024 года певица во второй раз стала матерью. «Мне нужно некоторое время, чтобы отрешиться от повседневных домашних обязанностей и снова почувствовать себя той Хеленой Фишер, которую знает публика», — сказала она.

