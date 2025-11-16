Хелена Фишер: «Благосклонность швейцарцев нужно заработать»

Немецкая звезда шлягера Хелена Фишер в интервью газете SonntagsBlick призналась, что «благосклонность швейцарцев нужно ещё заработать». Keystone-SDA

Немецкая звезда шлягера Хелена Фишер в интервью газете SonntagsBlick призналась, что «благосклонность швейцарцев нужно ещё заработать».

Певица отметила, что во время концертов швейцарская публика поначалу ведёт себя сдержанно, даже если люди и радуются внутренне происходящему. «Но чем дольше длится концерт, тем больше они оттаивают», — сказала Фишер. Особенно она ценит в Швейцарии «прекрасные» пейзажи. По словам артистки, она и её команда стараются каждый гастрольный визит превращать в настоящее событие — на сей раз, например, можно было бы устроить прогулку по Цюрихскому озеру на корабле и съесть фондю прямо на его борту.

В июле 2026 года Хелена Фишер выступит в рамках 360° Stadiontournee на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе. В интервью она дала понять, что новая программа будет акробатически менее сложной, чем шоу Rausch Arena в 2023 году. Это связано, в том числе, с тем, что теперь она отвечает за двоих маленьких детей. В августе 2024 года певица во второй раз стала матерью. «Мне нужно некоторое время, чтобы отрешиться от повседневных домашних обязанностей и снова почувствовать себя той Хеленой Фишер, которую знает публика», — сказала она.

Хелена Фишер родилась в Красноярске в семье потомков причерноморских немцев. В 1988 году семья переехала в Западную Германию и поселилась в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. После обучения в театральной школе во Франкфурте-на-Майне, где она получила профессиональную вокальную и актёрскую подготовку, Фишер быстро стала одной из самых узнаваемых исполнительниц немецкого шлягераВнешняя ссылка. Её телевизионный дебют стал началом пути к огромной популярности, а её альбомы неоднократно возглавляли немецкие чарты. Сегодня Хелена Фишер — одна из самых успешных артисток немецкоязычной поп-сцены, обладательница многочисленных наград и рекордных продаж.

