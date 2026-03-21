Швейцария приостановила экспорт вооружений в США

Из-за войны в Иране правительство Швейцарии больше не выдаёт новых разрешений на экспорт вооружений в Соединённые Штаты. Действие уже выданных лицензий на экспорт вооружений, а также поставки в США товаров двойного назначения, отдельных видов специальной военной продукции и другой продукции, подпадающей под санкционный режим в отношении Ирана, будут регулярно оцениваться специальной группой экспертов.

Это решение Федеральный совет Швейцарии принял на заседании в пятницу, 20 марта. Правительство при этом сослалось на нейтралитет Швейцарии и на положения федерального закона «О военных материалах». «Экспорт военных материалов в страны, участвующие в международном вооружённом конфликте с Ираном, не может быть разрешён на всё время этого конфликта», — говорится в заявлении правительства.

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер (Martin Pfister) заявил, что Федеральный совет не опасается негативной реакции со стороны Дональда Трампа. По его словам, это решение Швейцарии не должно стать для других стран неожиданностью: Берн и раньше исходил из своего нейтрального статуса и связанных с ним обязательств. Об этом он сказал в Берне на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов. Он добавил, что США осведомлены насчет основных принципов швейцарской внешней политики.

Первые отклики на это решение правительства были разными. Отраслевая ассоциация Swissmem назвала его «преждевременным заявлением». Левая Социал-демократическая партия Швейцарии (SP) сочла, что этот шаг недостаточен, тогда как правая Швейцарская народная партия (SVP) считает, что у правительства «просто не было другого выбора».

На практике это решение касается прежде всего США. Что касается Израиля, то, как заявило правительство, разрешения на экспорт военных материалов в Израиль уже несколько лет не выдаются. То же самое относится и к Ирану. В заявлении кабмина также сказано, что с начала американских и израильских авиаударов по Ирану 28 февраля 2026 года новых лицензий на экспорт военных материалов в США Швейцария не выдавала.

Регулярно оценивать ситуацию

Уже выданные лицензии могут по-прежнему использоваться. По оценке правительства, они не имеют отношения к войне с Ираном. Однако межведомственная группа экспертов с участием представителей министерств экономики, иностранных дел и обороны будет «регулярно оценивать ситуацию с экспортом соответствующих товаров в США и проверять, требуется ли какое-либо вмешательство с точки зрения правовых основ нейтралитета».

Эта группа также проверит экспорт товаров двойного назначения, то есть пригодных как для гражданских, так и для военных целей, а также отдельных видов специальной военной продукции, например учебных самолётов или военных симуляторов. Кроме того, планируется оценивать экспорт товаров, которые не относятся к этой категории, но подпадают под санкционный режим в отношении Ирана. «В отношении Израиля такой ограничительный подход уже действует», — заявило правительство.

Как отметила специалист по международному праву Эвелин Шмид (Evelyne Schmid) из Лозаннского университета, с юридической точки зрения Швейцария могла бы остановить и уже идущие поставки. «Швейцарское законодательство как раз и предусматривает положение, в соответствии с которым в таких случаях власти могут вернуться к уже выданным разрешениям: приостановить их действие или вовсе эти лицензии отозвать», — сказала она в четверг, 19 марта, в эфире швейцарского общественного телевидения SRF.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

