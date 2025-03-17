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Швейцария реализует стратегию гигабитного интернета

Швейцария реализует стратегию гигабитного интернета
Швейцария реализует стратегию гигабитного интернета. Keystone-SDA

Правительство Швейцарии планирует обеспечить широкую доступность высокоскоростного интернета по всей стране. Для этого предлагается реализовать ограниченную по времени программу финансирования в размере 730 миллионов швейцарских франков.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Так называемая «гигабитная стратегия» направлена на стимулирование развития широкополосной интернет-связи с использованием оптоволоконной или беспроводной инфраструктуры. Особое внимание в этой стратегии уделяется сельским регионам. Правительство стремится устранить цифровой разрыв между городом и деревней, «укрепляя социальную сплоченность».

Министр коммуникаций Альберт Рёшти (Albert Rösti) заявил в ходе пресс-конференции в Берне, что современные широкополосные сети обеспечивают дополнительные возможности для регионального развития. Эта программа также призвана сократить разрыв между Швейцарией и Европой в области развертывания скоростных оптоволоконных сетей. По словам Альберта Рёшти, основные интернет-провайдеры в стране обеспечивают хорошую среднюю скорость, однако распространенность оптоволокна в Швейцарии существенно ниже, чем в большинстве европейских стран.

Принципы финансирования

Министр разъяснил, что основная ответственность за развитие широкополосной инфраструктуры остается за частными операторами, а также за государственной телекоммуникационной компанией Swisscom. Общественное финансирование за счет бюджета будет предоставляться только в качестве стартового капитала для тех муниципалитетов / общин, где развитие сетей с пропускной способностью не менее 1 гигабита в секунду экономически нецелесообразно.

5g antenna
Антенна для мобильного интернета поколения 5G в кантоне Берн, Швейцария. © Keystone / Peter Klaunzer

Размер субсидий будет ограничен прогнозируемыми убытками от реализации таких проектов. Правительство оценивает, что потенциально получить такое финансирование смогут около 700 муниципалитетов или 650 000 зданий и квартир. Программа финансирования предусматривает разделение затрат между федеральным правительством и кантонами (субъектами федерации) в равных долях (по 50 %). Участие кантонов в этой программе остается делом добровольным.

Источники финансирования и условия программы

Федеральное правительство намерено финансировать свою долю расходов за счет будущих лицензионных платежей за мобильную телефонную связь. Максимальная сумма бюджетных расходов составит 375 миллионов швейцарских франков, из которых не более 10 миллионов будет направлено на администрирование программы.

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Для обеспечения эффективной конкуренции общины и муниципалитеты, получающие финансирование, должны будут предоставлять доступ к субсидируемой инфраструктуре всем провайдерам интернет-связи. Основное внимание будет уделено развитию оптоволоконных сетей, а беспроводные технологии будут использоваться только в малонаселенных регионах, где прокладка оптоволоконных линий окажется слишком затратной.

Программа финансирования должна будет действовать от семи до 10 лет. Федеральный закон Швейцарии «О содействии расширению инфраструктуры широкополосной связи» (Broadbandförderungsgesetz, BBFG) проходит сейчас этап общественных консультаций и межведомственного согласования (Vernehmlassung), который продлится до 23 июня 2025 года.

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