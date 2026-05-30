Швейцарские СМИ обсуждают нападение с ножом в Винтертуре

Пресса Швейцарии: что в данном случае стало главным фактором риска – исламистская радикализация, психическое расстройство или их сочетание? Keystone-SDA

После насильственного преступления с применением холодного оружия на вокзале в Винтертуре швейцарская пресса обсуждает вопрос, что в данном случае стало главным фактором риска: исламистская радикализация, психическое расстройство или их сочетание.

Субботние швейцарские газеты подробно разбирают это нападение, совершённое утром в четверг на вокзале в Винтертуре. В центре внимания находятся оценки судмедэкспертов, психологов, криминологов и специалистов по профилактике общественной радикализации. Все они пытаются понять, где в этом случае проходит граница между психическим расстройством и идеологической мотивацией.

Немецкий психолог Ахмад Мансур (Ahmad Mansour) считает, что диагностировать психическое заболевание можно, но чтобы выявить склонность к радикализации одной такой диагностики недостаточно. «Психологическая нестабильность и идеология вполне могут сосуществовать и усиливать друг друга», — указал он газете Blick. Ахмад Мансур критикует психиатрическую клинику Винтертура, которая выписала 31-летнего пациента, а буквально через день тот напал с ножом на трёх человек.

«Полагаю, клиника оценила его психическое состояние, но не проверила, насколько опасными могли быть его идеологические установки. Если учитывать только психиатрию и не смотреть на возможную (политическую) радикализацию, то общий риск очень легко недооценить», — считает Ахмад Мансур. Психолог Жером Эндрасс (Jérôme Endrass), заместитель директора Управления исполнения наказаний и ресоциализации кантона Цюрих (Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich, JuWe), видит ситуацию иначе.

В интервью газете Neue Zürcher Zeitung он указал, что подозреваемый не демонстрировал никаких признаков непосредственной опасности, поэтому клиника его и отпустила: «Разумеется, лечащие врачи учитывают степень опасности для окружающих, но они не проводят полноценную оценку всех рисков», — подчеркнул Жером Эндрасс. По его словам, психиатрические учреждения не получают информацию о возможных исламистских связях пациентов, так как таково было политическое решение, принятое с целью защиты прав граждан. Клиники не имеют доступа к судебным материалам, а полиция и судебные органы, со своей стороны, не имеют доступа к медицинским досье.

Был ли исламистский мотив?

Жером Эндрасс считает, что вопрос об исламистском мотиве в этом случае остаётся спорным. По имеющимся сейчас данным, многое указывает на то, что на первом плане у пациента был психоз; это видно и по поведению нападавшего. «Пока складывается впечатление, что этот человек наносил свои удары случайным образом, а это необычно для нападающих с идеологической мотивацией», — сказал Жером Эндрасс. По словам Жерома Эндрасса, исламистски мотивированные преступники обычно выбирают в качестве целей символы Запада, евреев или еврейские учреждения, а также мусульман, которые, с их точки зрения, неправильно исповедуют ислам.

Психиатр и судебный эксперт Франк Урбаниок (Frank Urbaniok) также сомневается, что политическая радикализация в этом случае была главным фактором. Однако в интервью газете Schweiz am Wochenende он подчеркнул, что делать окончательный вывод пока рано. Франк Урбаниок считает, что высылка нападавшего из страны, о которой говорил глава Дирекции безопасности кантона Цюрих Марио Фер (Mario Fehr), в принципе возможна. Но если речь идёт о шизофрении, то приоритетом должна стать терапия.

По словам Франка Урбаниока, в психиатрических клиниках среди пациентов с тяжёлыми заболеваниями доля людей с миграционным прошлым выше средней, и эта диспропорция является существенной проблемой. Жеральдин Казютт (Géraldine Casutt), которая отвечает в кантоне Во за работу в сфере профилактики радикализации, указала газете Le Temps, что профиль людей, попадающих в поле зрения специалистов, заметно изменился в последнее время: «Мы всё чаще сталкиваемся с несовершеннолетними лицами, завороженными насилием и находящимися под влиянием социальных сетей».

При этом имеется и достаточное количество людей с историей радикализации, чьи поступки остаются непредсказуемыми даже для профессионалов. Жеральдин Казютт подтверждает, что границу между психическим расстройством и радикальной идеологией провести не всегда просто: «Нулевого риска не существует. Если нет соответствующего решения суда, человек остаётся свободным, даже если специалисты или родные и близкие имеют все основания для беспокойства. Держать людей под наблюдением или изолировать „на всякий случай“ мы не имеем права».

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.

