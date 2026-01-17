Anti-WEF-Demonstrierende beim Berner Bahnhof eingekesselt

In Bern sperrte die Polizei den Platz vor dem Bahnhof wegen einer Demonstration gegen den WEF. Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat am Samstagnachmittag die unbewilligte Anti-WEF-Demonstration in Bern am Besammlungspunkt auf dem Bahnhofplatz eingekesselt. Wenige Dutzend Demonstrierende standen zu diesem Zeitpunkt einem massiven Polizeiaufgebot gegenüber.

(Keystone-SDA) Einsatzkräfte in Vollmontur sperrten den Bahnhofplatz weiträumig ab, der Zugang zum Bahnhof war nicht mehr möglich, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Demnach führte die Polizei auch Personenkontrollen durch.

Hintergrund des Einsatzes war eine unbewilligte Demonstration gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF), zu der linke, linksautonome und propalästinensische Gruppierungen aufgerufen hatten. Dem Aufruf folgten zu Beginn der Kundgebung einige hundert Personen.

In der gesamten Innenstadt waren Polizistinnen und Polizisten präsent. Der Bundesplatz war abgesperrt und vor dem Bundeshaus standen zahlreiche Einsatzfahrzeuge, darunter auch solche aus anderen Kantonen.

Die Stadt Bern hatte im Vorfeld von einer Teilnahme an der Kundgebung abgeraten. Das grosse Polizeiaufgebot war angekündigt worden. Dies mit Verweis auf vergangene Kundgebungen und eine zeitgleich stattfindende, bewilligte Demonstration vor der iranischen Botschaft.