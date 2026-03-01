The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

В Берне прошла демонстрация против иранского режима

200 человек протестуют в Берне против иранского режима
В субботу 28 февраля у посольства Ирана в Берне около 200 человек приняли участие в акции с требованием свержения иранского режима. Keystone-SDA

В субботу 28 февраля у посольства Ирана в Берне около 200 человек приняли участие в акции с требованием свержения иранского режима.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

На одном из транспарантов было написано «Free Iran» («Свободный Иран»). Об этом сообщил корреспондент швейцарского новостного агентства Keystone-SDA. Участники держали в руках портреты сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви и неоднократно скандировали его имя. Перед оцепленным зданием посольства преобладали флаги иранской монархической оппозиции. На митинге также были видны израильские флаги.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше

Внешняя политика

Иран и Швейцария: особые отношения

Этот контент был опубликован на Альпийскую демократию и персидскую теократию связывают давние и сложные отношения.

Читать далее Иран и Швейцария: особые отношения

«Сегодня это нормально — израильтяне наши друзья в борьбе против мулл», — заявил один из активистов. Швейцария более 40 лет представляет интересы США в Иране. Эта история восходит к кризису с захватом заложников 1979 года: после провозглашения Исламской Республики активисты и студенты штурмом заняли посольство США в Тегеране и взяли его сотрудников в заложники.

А также по теме:

Показать больше
Burning car and crater

Показать больше

Внешняя политика

Швейцария посредничает между Ираном и США после убийства Касема Сулеймани

Этот контент был опубликован на Швейцарский дипломат в Тегеране вызван в МИД этой страны после убийства главы спецподразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Читать далее Швейцария посредничает между Ираном и США после убийства Касема Сулеймани
Показать больше
Мнение

Показать больше

Культура

Иранская революция и швейцарское посредничество в кино

Этот контент был опубликован на Документальный фильм рассказывает о том, как швейцарские дипломаты оказались в эпицентре геополитического кризиса.

Читать далее Иранская революция и швейцарское посредничество в кино

Впоследствии США разорвали дипломатические отношения с Ираном. Год спустя Швейцария предложила Вашингтону представлять американские интересы в Иране. С 1980 года она выполняет роль посредника между Вашингтоном и Тегераном, осуществляя дипломатические и консульские функции.

Показать больше
По разным оценкам, число погибших протестующих в Иране составляет от 2500 до 3500 человек.

Показать больше

Швейцарская дипломатия

Насилие в Иране становится для Швейцарии проверкой на зрелость

Этот контент был опубликован на Европейский союз признал «Корпус стражей исламской революции» террористической организацией. Должна ли Швейцария поступить также?

Читать далее Насилие в Иране становится для Швейцарии проверкой на зрелость
Показать больше
Iranian and Swiss flags on an aircraft

Показать больше

Швейцарская политика

Швейцария будет представлять интересы Ирана в Канаде

Этот контент был опубликован на Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном в 2012 году. Швейцария согласилась выступить как посредник.

Читать далее Швейцария будет представлять интересы Ирана в Канаде

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше
Люди присутствуют на мероприятии, посвященном запуску первого коммерческого приложения искусственного интеллекта для горнодобывающей промышленности в Китае.

Показать больше

Кто мы

Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

Редакция в отдельных случаях при подготовке и публикации материалов использует инструменты на основе искусственного интеллекта. Как именно?

Читать далее Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR