В Берне прошла демонстрация против иранского режима

В субботу 28 февраля у посольства Ирана в Берне около 200 человек приняли участие в акции с требованием свержения иранского режима. Keystone-SDA

В субботу 28 февраля у посольства Ирана в Берне около 200 человек приняли участие в акции с требованием свержения иранского режима.

На одном из транспарантов было написано «Free Iran» («Свободный Иран»). Об этом сообщил корреспондент швейцарского новостного агентства Keystone-SDA. Участники держали в руках портреты сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви и неоднократно скандировали его имя. Перед оцепленным зданием посольства преобладали флаги иранской монархической оппозиции. На митинге также были видны израильские флаги.

«Сегодня это нормально — израильтяне наши друзья в борьбе против мулл», — заявил один из активистов. Швейцария более 40 лет представляет интересы США в Иране. Эта история восходит к кризису с захватом заложников 1979 года: после провозглашения Исламской Республики активисты и студенты штурмом заняли посольство США в Тегеране и взяли его сотрудников в заложники.

Впоследствии США разорвали дипломатические отношения с Ираном. Год спустя Швейцария предложила Вашингтону представлять американские интересы в Иране. С 1980 года она выполняет роль посредника между Вашингтоном и Тегераном, осуществляя дипломатические и консульские функции.

