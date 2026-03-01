В Берне прошла демонстрация против иранского режима
В субботу 28 февраля у посольства Ирана в Берне около 200 человек приняли участие в акции с требованием свержения иранского режима.
На одном из транспарантов было написано «Free Iran» («Свободный Иран»). Об этом сообщил корреспондент швейцарского новостного агентства Keystone-SDA. Участники держали в руках портреты сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви и неоднократно скандировали его имя. Перед оцепленным зданием посольства преобладали флаги иранской монархической оппозиции. На митинге также были видны израильские флаги.
«Сегодня это нормально — израильтяне наши друзья в борьбе против мулл», — заявил один из активистов. Швейцария более 40 лет представляет интересы США в Иране. Эта история восходит к кризису с захватом заложников 1979 года: после провозглашения Исламской Республики активисты и студенты штурмом заняли посольство США в Тегеране и взяли его сотрудников в заложники.
Впоследствии США разорвали дипломатические отношения с Ираном. Год спустя Швейцария предложила Вашингтону представлять американские интересы в Иране. С 1980 года она выполняет роль посредника между Вашингтоном и Тегераном, осуществляя дипломатические и консульские функции.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
