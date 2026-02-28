200 Personen demonstrieren in Bern gegen das iranische Regime

Keystone-SDA

Gegen 200 Menschen haben am Samstag vor der iranischen Botschaft in Bern für den Sturz des iranischen Regimes demonstriert. „Free Iran“ war auf einem der Transparente zu lesen, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

(Keystone-SDA) Bilder des Schah-Sohns Reza Pahlavi wurden in die Höhe gehalten. Immer wieder wurde dessen Name skandiert. Flaggen der iranischen Monarchie-Opposition dominierten das Bild vor der abgeriegelten iranischen Botschaft auf der anderen Strassenseite.

Auch israelische Flaggen waren an der Kundgebung zu sehen. «Heute ist das ok, die Israeli sind unsere Freunde im Kampf gegen die Mullahs», sagte ein Aktivist.