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Поезда Eurostar свяжут Лондон и Женеву?

Компания Eurostar планирует прямое железнодорожное сообщение между Лондоном и Женевой.
Компания Eurostar планирует прямое железнодорожное сообщение между Лондоном и Женевой. Keystone-SDA

Оператор высокоскоростных поездов Eurostar, дочерняя компания французского концерна SNCF, объявил о расширении своей маршрутной сети. До сих пор поезда компании Eurostar связывали Лондон преимущественно с Парижем, Брюсселем и Амстердамом, но уже к началу 2030-х годов планируется запуск прямых рейсов также в Женеву и Франкфурт-на-Майне.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Компания намерена до 2030 года приобрести до 50 новых поездов и увеличить годовой пассажиропоток до 30 миллионов человек. В 2024 году Eurostar перевёз 19,5 миллиона пассажиров, что на 5% больше, чем в предыдущем году. «Спрос на поездки по железной дороге в Европе высок, и наши клиенты хотят путешествовать дальше, чем когда-либо прежде», — пояснила генеральный директор Eurostar Гвендолин Казенаве (Gwendoline Cazenave).

Несмотря на растущий интерес к таким предложениям, маршруты между Лондоном и континентальной Европой по-прежнему редкость, с учетом того, что на вокзалах в этих случаях требуется создавать инфраструктуру пограничного и паспортного контроля, аналогичную системам контроля в аэропортах. Последним значительным расширением стала линия Лондон — Амстердам, открытая в 2020 году.

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В 2023 году оператор Евротоннеля под Ла-Маншем завершил проверку возможности подключения к сети Eurostar новых маршрутов из Кёльна и Франкфурта-на-Майне. Согласно этим данным, потенциальный пассажиропоток между Лондоном и Женевой может составить до 1 млн человек в год. В начале мая 2025 года, напомним, министры транспорта Швейцарии и Великобритании — Альберт Рёшти (Albert Rösti) и Хайди Александер (Heidi Alexander) — подписали меморандум о взаимопонимании по поводу будущих прямых железнодорожных рейсов между двумя странами.

Однако, учитывая, что Великобритания не входит в Шенгенскую зону, реализация проекта потребует обширной подготовки и модернизации вокзальной инфраструктуры. Тем временем в марте 2025 года концерн «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) объявил о возможном приобретении 40 высокоскоростных поездов, которые в течение 2030-х годов будут использоваться на международных маршрутах — в том числе при поездках в Италию, Францию, а в перспективе и в Лондон. Среди потенциальных направлений также рассматривается Барселона.

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