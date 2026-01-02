«Как я спаслась от смерти на пожаре в швейцарском баре»
Летисия Пласс рассказывает, как ей удалось спастись из смертельного пожара в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана 1 января. Девушка описывает, как, ослепленная дымом и с трудом дыша, она бросилась к узкому выходу, и незнакомец спас её из хаоса. По данным полиции, в результате пожара в баре погибли 40 человек и 119 получили серьезные травмы, многие из них — подростки.
