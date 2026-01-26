Швейцарцы не отказываются от поездок за рубеж

Швейцарцы не отказываются от поездок за рубеж. Keystone-SDA

Туристический концерн Tui Suisse начинает новый сезон с оптимизмом. Интерес швейцарцев к поездкам за рубеж остаётся высоким. Одновременно концерн делает вывод о том, что искусственный интеллект, а также возможный «эффект Трампа», который пока трудно выразить в цифрах, заметно меняют характер и природу работы туристической индустрии.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Schweiz bleibt reiselustig — Tui blickt optimistisch auf den Sommer Оригинал Читать далее Schweiz bleibt reiselustig — Tui blickt optimistisch auf den Sommer

«Зимой туристов тянет к солнцу, прежде всего в Таиланд и на Мальдивы», — рассказал директор Tui Suisse Филипп Чапиевски (Philipp Czapiewski). Среди ближних направлений, добавил он, в списке предпочтений явно лидирует Египет. Традиционно, однако, самым важным для компании остаётся лето: «По объёму заказов оно примерно вдвое больше зимнего сезона».

Ранние бронирования уже сигнализируют о сильном спросе на летний сезон 2026 года, особой популярностью пользуются при этом предложения для семей. Концерн Tui напоминает, что теперь в его портфолио есть предложения и для семей с детьми, у которых диагностированы аутизм или СДВГ. Как и в прошлые годы, летом у швейцарцев особенно популярны ближние направления: Анталья (Antalya), Крит (Kreta) и Майорка (Mallorca). Среди дальних направлений США традиционно опережают Таиланд и Мальдивы.

Но при этом именно по этому главному направлению — США — в Tui ожидали по бронированиям куда большего. «У нас очень хорошие предпосылки (для поездок в США в этом году): сильный франк и предстоящий Чемпионат мира по футболу», — указал Филипп Чапиевски. Пока невозможно оценить, почему упало число забронированных поездок в Штаты и играет ли здесь какую-то роль политический курс Дональда Трампа.

Причиной такой ситуации является, скорее всего, как всегда «целый набор факторов». Однако многие предпочитают в последние годы «горящие путевки», поэтому надежда на увеличение спроса на американском направлении сохраняется. Искусственный интеллект в значительной степени меняет то, как работает индустрия туризма.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Лучшее из контента SRG «Январский блюз»: швейцарское изобретение Этот контент был опубликован на Нет, это не про музыку, а про странное настроение подавленности и грусти, наступающее после Рождества и Нового года. Читать далее «Январский блюз»: швейцарское изобретение

«Онлайн-поиск меняется из-за популярности ChatGPT и прочих подобных инструментов, но для нас все равно важно оставаться релевантными», — подчеркнул Филипп Чапиевски. Цель состоит в том, чтобы «потенциальные клиенты, пользуясь поиском, получали предложения от Tui и в „советах“ от чат-ботов на основе ИИ». Поисковик Google, по его словам, так же остаётся крайне важным источником клиентуры.

«При этом цифровые инструменты вовсе не заменяют личное общение в турагентствах — они лишь дополняют его, при том, что в привычные турагентства продолжают приходить и молодые клиенты. Кроме того, бронирование в офисе не стоит дороже, чем онлайн». В Швейцарии у концерна Tui 49 филиалов. После того как бренд Dertour приобрёл швейцарское турагентство Hotelplan, конкурентная среда, по оценке Tui, особо не изменилась.

Конкретных цифр компания не приводит, но вновь подтверждает по итогам 2024/25 финансового года (по состоянию на конец сентября 2025 года) увеличение и выручки, и прибыли. Концерн Tui со штаб-квартирой в Ганновере (ФРГ) в среднем генерирует торговый оборот на уровне около 24 млрд евро. В Швейцарии в этой компании работают около 380 человек.

Показать больше

Показать больше Швейцарские странности Какое будущее ожидает пешеходный туризм Швейцарии? Этот контент был опубликован на В последние годы горные пешеходные маршруты сталкиваются с повышенной нагрузкой, а также со всё более частыми экстремальными погодными явлениями. Читать далее Какое будущее ожидает пешеходный туризм Швейцарии?

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch