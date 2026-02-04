В аэропорту Цюриха изъяты рекордные объёмы наркотиков

Полиция и таможенные службы Цюриха изъяли в 2025 году в аэропорту Цюриха несколько тонн наркотиков. Всего были задержаны 94 человека. Keystone-SDA Полиция и таможенные службы Цюриха изъяли в 2025 году в аэропорту Цюриха несколько тонн наркотиков. Всего были задержаны 94 человека. 1 минута Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Several tonnes of drugs seized at Zurich Airport in 2025 Читать далее Several tonnes of drugs seized at Zurich Airport in 2025

Deutsch de Polizei stellt am Flughafen Zürich mehrere Tonnen Drogen sicher Оригинал Читать далее Polizei stellt am Flughafen Zürich mehrere Tonnen Drogen sicher Согласно опубликованным данным правоохранительных органов всего в главной воздушной гавани Швейцарии было обнаружено и изъято 3,8 тонны марихуаны, 200 килограммов наркотика кат (Catha edulis или «арабский чай»), 47 кг кокаина, 26 кг героина, 162 кг гашиша, 30 кг кетамина и более 12 килограммов растительного галлюциногена Banisteriopsis caapi, на основе которого приготовляется отвар «айяуаска». Особенно сильно увеличился за отчетный перилл объём изъятой марихуаны. Для сравнения, в 2024 году этот показатель находился на уровне в 750 килограммов. Зато количество обнаруженного кокаина снизилось, годом ранее было зафиксировано 117 килограммов. Читайте также: Показать больше Показать больше Демография Как Швейцария стала центром мировой кокаиновой логистики Этот контент был опубликован на Швейцарский город Базель и его речные порты стали сегодня основными воротами, через которые кокаин попадает к европейским потребителям. Читать далее Как Швейцария стала центром мировой кокаиновой логистики По данным кантональной полиции Цюриха, аэропорт Цюриха в качестве транзитного пункта использовали 37 наркокурьеров, ещё 57 курьеров прибыли через него непосредственно в Швейцарию как в конечный пункт. В общей сложности за 2025 год в аэропорту были задержаны 94 предполагаемых контрабандиста: 26 женщин и 68 мужчин из 28 стран. Самому старшему из арестованных наркокурьеров было 80 лет. Показать больше Показать больше Швейцарцы заказывают за рубежом оружие и допинг Этот контент был опубликован на В первую неделю ноября 2025 года сотрудники швейцарской таможни изъяли в Цюрихе 1088 нелегальных посылок. Читать далее Швейцарцы заказывают за рубежом оружие и допинг Показать больше Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП). Выбор читателей Самое обсуждаемое Новости В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch Читать далее