В аэропорту Цюриха изъяты рекордные объёмы наркотиков
Полиция и таможенные службы Цюриха изъяли в 2025 году в аэропорту Цюриха несколько тонн наркотиков. Всего были задержаны 94 человека.
Согласно опубликованным данным правоохранительных органов всего в главной воздушной гавани Швейцарии было обнаружено и изъято 3,8 тонны марихуаны, 200 килограммов наркотика кат (Catha edulis или «арабский чай»), 47 кг кокаина, 26 кг героина, 162 кг гашиша, 30 кг кетамина и более 12 килограммов растительного галлюциногена Banisteriopsis caapi, на основе которого приготовляется отвар «айяуаска».
Особенно сильно увеличился за отчетный перилл объём изъятой марихуаны. Для сравнения, в 2024 году этот показатель находился на уровне в 750 килограммов. Зато количество обнаруженного кокаина снизилось, годом ранее было зафиксировано 117 килограммов.
По данным кантональной полиции Цюриха, аэропорт Цюриха в качестве транзитного пункта использовали 37 наркокурьеров, ещё 57 курьеров прибыли через него непосредственно в Швейцарию как в конечный пункт. В общей сложности за 2025 год в аэропорту были задержаны 94 предполагаемых контрабандиста: 26 женщин и 68 мужчин из 28 стран. Самому старшему из арестованных наркокурьеров было 80 лет.
