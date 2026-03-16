Швейцарским семьям в целом живётся неплохо

В международном сравнении швейцарские семьи находятся во вполне благоприятном положении: новое исследование.

Швейцарские семьи в международном сравнении довольно хорошо обеспечены, удовлетворены жизнью и отличаются высокой социальной мобильностью. Уровень бедности среди домохозяйств с детьми составляет около 6%, а это один из самых низких показателей в Европе. К такому выводу приходит Институт швейцарской экономической политики (Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, IWP) при Университете Люцерна (Universität Luzern).

Влияние социального происхождения на последующий доход остаётся стабильным уже 40 лет и в международном сравнении роль этого фактора остаётся сравнительно незначительной. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 23 февраля 2026 года, пресс-релизе, посвящённом итогам исследования «Семейная политика в Швейцарии на основе эмпирических данных: что и как работает?» («Evidenzbasierte Familienpolitik in der Schweiz: Was wirkt wie?Внешняя ссылка»). Исследование также зафиксировало высокий уровень удовлетворённости жизнью среди семей в Швейцарии.

Тем самым его результаты противоречат распространённому мнению о том, что в странах с более развитой, патерналистской моделью государственной поддержки семей положение домохозяйств в целом лучше. Примечательно, что Швейцария достигает таких показателей при значительно более низких государственных расходах: если Германия, Франция, Австрия или Нидерланды направляют на семейную политику около 3–5% своих федеральных бюджетных расходов, то Швейцария на протяжении десятилетий находится на уровне 1–2%.

Согласно указанному исследованию, за последние три десятилетия семейные структуры и жизненные реалии существенно изменились. Родители сегодня обладают более высоким уровнем образования; большинство матерей работают, причём степень их занятости растёт; семьи в среднем имеют меньше детей. Соответственно изменились и гендерные роли: классическая модель семьи с единственным кормильцем больше не является определяющей для большинства домохозяйств.

Этот общественный сдвиг изменил и ожидания в отношении государственной семейной политики. Если до рубежа тысячелетий её меры в первую очередь были направлены на финансовую поддержку, то сегодня всё большее значение приобретают условия для совмещения семьи и профессиональной деятельности. Согласно исследованию, эта тенденция отражается и в структуре общественных бюджетов: доля расходов, связанных с поддержкой семей, в общих расходах кантонов и общин с 2000 года более чем удвоилась.

В то же время авторы исследования предупреждают, что повсеместное увеличение семейных пособий не всегда является оправданной мерой. Более целесообразными они считают адресные выплаты в пользу социально уязвимых детей, родителей-одиночек и домохозяйств с низкими доходами «без дальнейшего развития уже существующей и в целом функционирующей системы».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

