‘Mochoman’, protagonista del primer documental sobre un deportista paralímpico colombiano

Bogotá, 29 sep (EFE).- El ciclista Juan José Florián, conocido como ‘Mochoman’, es el protagonista del primer documental sobre un deportista paralímpico colombiano, una historia que se estrena en la plataforma internacional Movistar Plus+.

La producción, grabada entre Bogotá y Madrid, representa un reconocimiento internacional a la trayectoria de Florián, en la que el común denominador es la superación personal y deportiva.

Florián resultó herido por un artefacto explosivo que las FARC dejaron en la puerta de su casa, camuflado en un paquete, en 2011. Al despertar del estado de coma, ya no tenía brazos ni parte de la pierna derecha.

«Estoy muy contento por dejar plasmada mi historia en este Informe Plus+. La verdad, el trabajo realizado con el canal fue muy bonito, poder mostrar mi Colombia, mi familia, las personas que han hecho parte de mi proceso», dijo Florián, citado en un comunicado de Movistar.

El deportista del equipo Movistar, que también practicó natación, añadió que espera que el documental «sea una inspiración para tantas personas que están postradas en una cama, que son marginadas al olvido por tener alguna discapacidad».

«El deporte salva vidas, y salvó la mía. Más allá de la violencia, más allá del dolor, siempre existe una forma de sanar y seguir el camino», expresó.

El largometraje se estrenó en exclusiva este lunes 29 en Movistar Plus+, disponible únicamente en España y Andorra, y es un reconocimiento no solo a su trayectoria deportiva, sino también a su impacto humano y social.

«Mochoman» es una producción que marca un hito en la historia del deporte colombiano y de Florián, cuya carrera deportiva ha estado marcada por la perseverancia, el coraje y una inquebrantable voluntad de avanzar, convirtiéndose en símbolo de resiliencia para Colombia y el mundo. EFE

