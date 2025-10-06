‘Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl’ lidera la taquilla mundial

The Swiss voice in the world since 1935
Redacción Internacional, 6 oct (EFE).- ‘Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl’, la película promocional con la que la cantante estadounidense acompañó el lanzamiento de su álbum ‘The Life of a Showgirl’, lideró este fin de semana la taquilla cinematográfica, con 46 millones de dólares de recaudación a nivel mundial.

El filme, de 89 minutos de duración y una presentación limitada, solo disponible en cines entre los pasados 3 y 5 de octubre, logró 33 millones de dólares en Estados Unidos y otros 13 millones a nivel internacional, según las cifras difundidas por Box Office Mojo.

En el número dos se situó ‘One Battle After Another’, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, que el fin de semana anterior, el de su estreno, se colocó como la más taquillera.

En esta ocasión recaudó 11,1 millones de dólares en EE.UU., hasta un total en estas dos semanas de 42,7 millones en ese país y otros 58,9 millones en el resto del mundo.

‘The Smashing Machine’, un filme dirigido por el cineasta de culto Benny Safdie, que pone Swayne ‘La roca’ Johnson en la piel de la leyenda de la lucha Mark Kerr, uno de los encargados de popularizar las artes marciales mixtas, ocupó el tercer lugar, con 6 millones de dólares en EE.UU. en este fin de semana de estreno.

La comedia musical ‘Gabby’s Dollhouse: The Movie’, que adapta la serie homónima de Netflix, y la cinta de terror ‘The Conjuring: Last Rites’ quedaron relegadas respectivamente al cuarto y quinto lugar de la taquilla.

La primera, que se encuentra en su segunda semana en los cines, recaudó 5,2 millones en Estados Unidos, hasta un total de 21,6 millones en el país y otros 10,8 millones desde su estreno, mientras que la segunda, que suma ya cinco semanas, logró 4,05 millones en EE.UU, que elevan hasta los 458,2 millones de dólares la recaudación global hasta la fecha. EFE

mgr/alf

