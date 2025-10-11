0-1. Panamá vence a El Salvador y sube al segundo lugar en el Grupo A de la Concacaf

San Salvador, 10 oct (EFE).- La selección de Panamá venció de visita por 0-1 a su similar de El Salvador este viernes en la tercera jornada del Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, en un partido que se disputó en el estadio Cuscatlán, en San Salvador.

Con este resultado, Panamá, dirigida por el español Thomas Christiansen, sube al segundo lugar en la tabla de posiciones del Grupo A al sumar 5 puntos, los mismos de Surinam, que es líder tras empatar 1-1 con Guatemala.

El Salvador, del colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez, baja al tercer lugar con 3 puntos, mientras que Guatemala se queda en la cuarta posición con 2 unidades.

El gol de la primera victoria panameña en estas eliminatorias llevó la firma de José Fajardo.

Un penal a favor de Panamá al minuto 26 del partido y un gol anulado para El Salvador al 44 por posición fuera de juego de Brayan Gil, marcaron el primer tiempo, en el que ambas selecciones comenzaron con un juego intenso pero la de visita poco a poco tomó posesión del balón, generando más llegadas que los locales.

Además, una lesión del panameño José Córdoba al minuto 10 obligó al español Christiansen a realizar un cambio para darle paso a Jiovany Ramos, lo que no cambió el esquema de ataque planteado.

El Salvador apostó al ataque, pero en el transcurso del partido sus delanteros se vieron obligados a reforzar la defensa ante la presión de los panameños, que fueron superiores en ataque y defensa.

La afición salvadoreña quedó en silencio cuando, al minuto 26, el defensor Roberto Domínguez cometió una supuesta falta a Adalberto Carrasquilla que llevó al árbitro canadiense Drew Fischer a decretar penalti. No obstante, los locales pidieron revisar la jugada y luego de esto Fischer anuló su decisión inicial.

El juego continuó bajo dominio de los panameños y al 44 fueron sorprendidos por un pase largo desde la banda derecha que llegó a los pies de Jeferson Valladares que la pasó a Gil y este anotó.

Pero el gol a favor de los del ‘Bolillo’ Gómez fue anulado tras la revisión de la jugada.

En la segunda mitad, el técnico colombiano sustituyó a sus dos jugadores amonestados, Mauricio Cerritos y Brayan Landaverde, para evitar que el equipo se complicara por una expulsión.

Sin embargo, estos cambios no evitaron el gol de los panameños al minuto 54.

Edgar Barcenas por la derecha mandó una asistencia a Michalle Murrillo que entregó a José Fajardo, que completamente solo en la posición de penal venció al guardameta salvadoreño, Mario González.

Tras el gol, el técnico colombiano cambió al delantero Styven Vásquez por Joshua Pérez, para refrescar el ataque, y sacó al recién ingresado Christian Martínez por Nathan Ordaz.

Panamá también realizó sus cambios para enfrentar los últimos minutos de juego, que volvió a ser intenso al final pero el marcador no cambió.

– Ficha técnica:

0. El Salvador: Mario González; Julio Sibrian, Roberto Domínguez (Noel Rivera, m 77), Ronald Gómez, Adan Climaco, Jeferson Valladares, Mauricio Cerritos (Christian Martínez, m 45) (Nathan Ordaz, m59); Darwin Cerén, Brayan Landaverde (Marcelo Díaz, m 45); Brayan Gil y Styven Vásquez (Joshua Pérez, m59). Entrenador: Hernán Darío Gómez.

1. Panamá: Orlando Mosquera; Edgar Bárcenas (Edward Cedeño, m 82) José Córdoba, Fidel Escobar, Eric Davis, Michael Murillo; Cristian Martínez (César Blackman, m 89), José Rodríguez (Omar Browne, m 89), Adalberto Carrasquilla, Andrés Andrade; José Fajardo (Cecilio Waterman, m 82). Entrenador: Thomas Christiansen.

Gol: 0-1: José Fajardo.

Árbitro: Drew Fischer, de Canadá. Amonestó a Cerritos, Landaverde y Díaz, de El Salvador.

Incidencias: partido por la tercera fecha del Grupo A de las eliminatorias la Concacaf para el Mundial de 2026, disputado en el estadio Cuscatlán, en San Salvador. EFE

