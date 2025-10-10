1-0. Laquintana sella el triunfo del equipo alternativo de Uruguay ante Dominicana

4 minutos

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- La selección de Uruguay derrotó este viernes por 1-0 a República Dominicana en un amistoso de preparación para el Mundial 2026 que la Celeste afrontó con un equipo alternativo.

Ignacio Laquintana dio el triunfo a los dirigidos por el argentino Marcelo Bielsa, quien apostó por una plantilla joven y con algunos debutantes, mientras que futbolistas como Fede Valverde, José María Giménez, Rodrigo Bentancur o Darwin Núñez no fueron citados.

En una primera parte con poco para destacar, lo mejor de la Celeste apareció por el sector izquierdo, donde el lateral Marcelo Saracchi, el centrocampista Facundo Torres y el atacante Juan Manuel Sanabria se unieron de gran forma para generar peligro.

El futbolista del mexicano Atlético San Luis se estrenó con la camiseta uruguaya y lo hizo de buena manera, aun cuando debió hacerlo en una posición más adelantada a la que juega habitualmente en su equipo.

De hecho, tras una asistencia suya desde la izquierda, el campeón del Mundial sub-20 Luciano Rodríguez estuvo muy cerca de anotar el primero con un potente disparo de zurda que se fue por muy poco.

Minutos después, el portero dominicano Xavier Valdez respondió muy bien ante otra jugada de Sanabria que pudo adelantar a Uruguay, mientras que el conjunto caribeño se acercó con un disparo de Dorny Romero que contuvo sin problemas Cristopher Fiermarín.

Para la segunda parte, Bielsa mandó a su equipo al terreno de juego son cinco variantes que no solo implicaron cambio de nombres, sino también de posiciones.

Santiago Mouriño abandonó el centro de la defensa para jugar como lateral, Emiliano Martínez fue probado en la última línea y Federico Viñas se paró por detrás de los tres delanteros, mientras que Luciano Rodríguez abandonó el centro del ataque y se paró sobre el sector derecho.

Un libre directo de Heinz Morschel acercó a República Dominicana y una buena jugada de Viñas se convirtió a los 59 minutos en el primer tanto de la noche. El futbolista del español Real Oviedo habilitó a Ignacio Laquintana y el veloz delantero castigó con un potente disparo que dejó sin opciones al portero rival.

Los dirigidos por Marcelo Neveleff fueron a buscar el empate y se lo perdieron de manera increíble cuando Erick Paniagua Japa no pudo empujar el balón sobre la portería y cuando Fiermarín ya estaba vencido.

De esta forma, Uruguay se impuso por 1-0 y prolongó el invicto de los sudamericanos en una jornada en la que Brasil goleó por 0-5 a Corea del Sur y Paraguay igualó 2-2 con Japón. Más tarde se disputarán los amistosos Chile-Perú, Argentina-Venezuela y Estados Unidos-Ecuador.

El 13 de octubre, la Celeste cerrará su actividad de la fecha FIFA enfrentándose en Malaca a Uzbekistán, mientras que a finales de año se medirá en dos nuevos amistosos con México y Estados Unidos.

– Ficha técnica:

1. Uruguay: Cristopher Fiermarín; José Luis Rodríguez (m.46, Emiliano Martínez), Santiago Mouriño, Nicolás Marichal (m.46, Santiago Bueno), Marcelo Saracchi; Kevin Amaro (m,46, Rodrigo Zalazar), Nicolás Fonseca, Facundo Torres (m.46, Agustín Álvarez Martínez. m.95, Julio Daguer); Ignacio Laquintana, Luciano Rodríguez y Juan Manuel Sanabria (m.46, Federico Viñas). Seleccionador: Marcelo Bielsa (ARG).

0. República Dominicana: Xavier Valdez; Joao Urbáez (m.78, Marlon Mena), Noah Dollenmayer, Edgar Pujol, Junior Firpo; Pablo Rosario, Kimmy Kaparos (m.78, José Omar De la Cruz), Heinz Morschel, Edarlyn Reyes, Óscar Ureña (m.63, Ronaldo Vázquez) y Dorny Romero (m.63, Erick Paniagua Japa). Seleccionador: Marcelo Neveleff (ARG).

Goles: 1-0: m.59, Ignacio Laquintana.

Árbitro: El malasio Razlan Joffri. Amonestó a Jimmy Kaparos, Erick Paniagua Japa y Nicolás Fonseca.

Incidencias: Encuentro amistoso enmarcado en la fecha FIFA, disputado en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur. EFE

scr/cmm