1-1. Ecuador prolonga su invicto ante Estados Unidos

Chicago (EE.UU.), 10 oct (EFE).- La selección de Ecuador prolongó este viernes a doce su racha de partidos sin derrotas al empatar 1-1 en Austin (Texas) contra la de Estados Unidos en un amistoso de preparación con vistas al Mundial de 2026 que se disputará en tierras estadounidenses, México y Canadá.

Enner Valencia adelantó a Ecuador en la primera mitad con un golazo a los 24 minutos, pero un fallo en fase de salida de balón en el minuto 70 provocó el empate 1-1 de Folarin Balogun.

Los hombres dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece, ya clasificados al Mundial, sufrieron ante los empujes de la selección estadounidense, pero pudieron contar con una extraordinaria actuación del meta Hernán Galíndez.

El portero de Huracán abrió su gran día con una difícil parada ante Balogun, quien lo intentó con un disparo raso cruzado y que vio cómo el meta lo enviaba al córner.

Arrancó mejor Estados Unidos, pero Ecuador dio muestra de su pegada. En el 24, recuperó el balón en su línea de tres cuartos defensivas y, con dos pases, llevó el balón de las botas de John Yeboah a las de Enner Valencia en el medio de defensa de tres jugadores alineada por el seleccionador de EE.UU., el también argentino Mauricio Pochettino.

Enner se liberó con un magnífico control y fulminó a Freese con un perfecto remate raso cruzado que adelantó a Ecuador.

Se abrió entonces un festival de paradas de Galíndez, decisivos para enviar a los hombres de Beccacece arriba 1-0 al descanso.

Firmó un auténtico milagro ante Richards, que remató con potencia dentro del área en una acción originada en un saque de esquina y que quedó sorprendido por los reflejos del meta ecuatoriano.

Poco después, Galíndez volvió a proteger el arco con una parada acrobática tras un centro que iba a terminar al fondo de las mallas tras una doble desviación de la defensa ecuatoriana.

En el minuto 70, ante la presión alta de Estados Unidos, Ecuador vio desvanecer sus opciones de victoria. Pacho falló en fase de salida de balón y Estados Unidos recuperó en línea de tres cuartos.

Malik Tilmann metió el centro raso que Balogun envió con facilidad al fondo de las mallas para subir el definitivo 1-1 al luminoso para el seleccionado de Pochettino.

Estados Unidos evitó la derrota, pero solo ganó uno de sus últimos cuatro partidos.

– Ficha técnica:

1. Estados Unidos: Freese; Ream (McKenzie, m.73), Richards, Robinson (Freeman, m.63); Weah (Pulisic, m.73), Tessman, McKennie (Luna, m.63), Aftsten; Morris (Roldán, m.73), Tillman, Balogun. Entrenador: Mauricio Pochettino.

1. Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Estupiñan (Medina, m.44); Alcivar (Castillo, m.90), Macías, Franco, Vite, Páez (Kevin Rodríguez, m.46), Yeboah (Angulo, m.46); Valencia (Campana, m.74). Entrenador: Sebastián Beccacece.

Goles: 0-1, m.24: Enner Valencia. 1-1, m.71: Balogun.

Árbitro: Filip Dujic (CAN). Amonestó a Richards (m.18) y Robinson (m.40), de Estados Unidos, y a Medina (m.83) y a Pacho (m.90), de Ecuador.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Q2 Stadium de Austin (Texas). EFE

