3-0. Honduras retoma el liderato del Grupo C

Tegucigalpa, 13 oct (EFE).- La selección de Honduras goleó este lunes por 3-0 a la de Haití y con 8 puntos de 12 posibles retomó el liderato del Grupo C en las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026.

La formación de Haití quedó estacionada con 5 puntos en tanto Costa Rica y Nicaragua definen su suerte en la cuarta jornada.

Los pupilos del colombiano Reinaldo Rueda mostraron una cara diferente del equipo que empató 0-0 el pasado jueves con Costa Rica y asestaron hoy un duro mazazo a Haití, que en la tercera jornada alcanzó el liderato tras vapulear por 3-0 a Nicaragua.

Los locales se fueron al descanso con los tres goles de ventaja.

Hoy, Honduras adelantó líneas desde el inicio del partido, jugó rápido y ejerció una mayor marcación personal para evitar sorpresas ante Haití, que creó varias jugadas de peligro en el primer tiempo.

Los centrocampistas Rigoberto Rivas, Luis Palma y Romell Quioto, y el defensa Andy Najar, superaron con frecuencia a los defensas haitianos, que también estaban pendientes de Anthony Lozano, atacando por el centro, ante un equipo haitiano con jugadores más corpulentos y veloces.

El primer gol hondureño fue una vaselina de Rigoberto Rivas, tras ingresar al área en carrera en el minuto 18.

Anthony Lozano, capitán del equipo hondureño, aumentó en el 26 tras eludir a dos defensas. Y Romell Quioto puso la puntilla tras aprovechar un rebote del portero Johnny Placide.

Haití lo intentaba con centros al área por alto y remates de media distancia, figurando en su ataque Duckens Nazon.

Josué Casimir, Martin Experience y Frantzdy Pierrot también lo buscaban sin éxito en el primer tiempo, durante el cual tuvo poco trabajo el portero de Honduras, Édrick Menjívar.

En el segundo episodio Haití salió con otra actitud en un intento por rescatar el juego, mientras que Honduras seguía con la misma dinámica del primero y tratando de bajar el gas cuando le convenía hacer tiempo.

En el minuto 53 el portero de Haití, Johnny Placide, neutralizó un remate a bocajarro a Luis Palma.

En el 76 Honduras hizo sus primeros tres cambios para poner piernas frescas en su medio campo y buscar un resultado más amplio, en tanto que Haití desaprovechaba las pocas ocasiones que lograba superar la defensa del país centroamericano.

El portero haitiano evitó que los hondureños anotaran por los menos otros dos goles en los últimos minutos del partido.

El triunfo dejó a Honduras como nuevo líder del grupo C con ocho puntos, y a Haití con cinco, a espera del juego entre Costa Rica y Nicaragua.

Los rivales de Honduras en noviembre, de visita, serán ante Nicaragua y Costa Rica. El país que finalice en el primer lugar se clasificará al Mundial de 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. El segundo irá a una repesca.

Ficha técnica:

3. Honduras: Édrick Menjívar; Andy Najar, Getsel Montes (Luis Fernando Vega m.75), Marcelo Santo, Joseph Rosales; Kevin Arriaga, Rigoberto Rivas (José Mario Pinto m.76), Deiby Flores, Luis Palma (Carlos Pineda m.76); Romell Quioto y Anthony Lozano (Jorge Benguché m.88).

Seleccionador: Reinaldo Rueda.

0. Haití: Johnny Placide; Ricardo Ade, Josué Casimir, Jean Kevin Duverne, Garven Metusala (Hannes Delcroix m.46); Derrick Etienne (Leverton Pierre m.46), Martin Experience, Frantzdy Pierrot (Woobens Pacius m.87); Jean-Ricner Bellegarde (Louicius Don Deedson m.85) y Duckens Nazon (Ruben Providence m.63).

Seleccionador: Sebastián Migne.

Goles: 1-0, m.18: Rigoberto Rivas. 2-0. m.26: Anthony Lozano. 3-0, m.39: Romell Quioto.

Árbitro: Oshane Anthony Nation, de Jamaica. Mostró cartulina amarilla a Luis Palma, Romell Quioto y Kervin Arriaga, de Honduras.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026 jugado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera ante más de 20.000 espectadores. EFE

