4-1. Costa Rica vuelve a la pelea por un cupo en el Mundial

San José, 13 oct (EFE).- Costa Rica goleó este lunes por 4-1 a Nicaragua y se metió de lleno en la pelea por un cupo directo al Mundial de 2026 que se definirá en noviembre en las últimas dos jornadas de las eliminatorias de la Concacaf.

Dos goles de Alonso Martínez, uno de Manfred Ugalde y otro de Francisco Calvo dieron la victoria del equipo del entrenador mexicano Miguel Herrera frente al equipo nicaragüense, que empató momentáneamente con un tanto de Junio Arteaga.

Con dos jornadas por jugar en el Grupo C, Honduras es líder con 8 puntos, seguido por Costa Rica (6), Haití (5) y Nicaragua (1). Solo el primer lugar clasificará directo al Mundial, mientras que el segundo pasará a jugar una repesca intercontinental por dos plazas.

Después de insistir en la presión alta Costa Rica consiguió abrir el marcador al minuto 12 en una jugada rápida de saque lateral que Manfred Ugalde prolongó de cabeza al área donde Alonso Martínez marcó con un remate de izquierda pegado al vertical.

Costa Rica dominaba el partido pero encajó el empate al 26 en la única jugada de peligro que generó Nicaragua en todo el partido. Bancy Hernández dejó en el camino la marca del costarricense Francisco Calvó, penetró al área y envió un centro para que Junior Arteaga ingresara por sorpresa y batiera a Keylor Navas.

Inmediata fue la respuesta de Costa Rica que solo dos minutos después retomó la ventaja otra vez por medio del Martínez, delantero del New York City estadounidense, quien anticipó al portero rival para desviar hacia la red un cabezazo del espigado Kendall Waston tras una jugada de tiro de esquina.

En el segundo tiempo Nicaragua, del entrenador chileno Marco Antonio Figueroa, controló los primeros minutos, hasta que en el 49 el portero Miguel Rodríguez falló en la salida y dejó la pelota a Manfred Ugalde quien anotó el 3-1 a puerta vacía.

El resto del segundo tiempo transcurrió entre una Nicaragua con mucho ímpetu pero poca claridad en el ataque, y una Costa Rica que buscó anotar algún más apoyado en la velocidad de sus atacantes y con poca elaboración en el medio campo.

Fue en el último minuto del partido que Costa Rica cerró la goleada cuando el zaguero Francisco Calvo marcó de chilena tras una defectuosa salida del portero nicaragüense.

Ficha técnica

4.Costa Rica: Keylor Navas, Haxzel Quirós, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Aaron Murillo (Guillermo Villalobos, m.32), Josimar Alcócer, Kenneth Vargas (Andy Rojas, m.73); Manfred Ugalde (Warren Madrigal, m.73) y Alonso Martínez (Allan Cruz, m.62).

Seleccionador: Miguel Herrera.

1.Nicaragua: Miguel Rodríguez, Josué Quijano, Henry Niño, Justing Cano, Cristian Reyes (Oscar Acevedo, m.46), Emmanuel Gómez (Byron Bonilla, m.57); Jason Coronel, Junior Arteaga (Widman Talavera, m.65), Bancy Hernández; Juan Barrera (Jonathan Moncada, m.73) y Ariel Arauz (Marlon López, m.65).

Seleccionador: Marco Antonio Figueroa.

Árbitro: el salvadoreño Ismael Cornejo. Amonestó a los costarricenses Waston y Quirós; y a los nicaragüenses Reyes y acevedo.

Goles: 1-0, m.12: Martínez. 1-1, m.26: Arteaga. 2-1, m.28: Martínez. 3-1, m.49: Ugalde. 4-1, m.90: Calvo.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del Grupo C de la última fase de la eliminatoria de la Concacaf jugado en el Estadio Nacional de Costa Rica. EFE

