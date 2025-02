Abascal desde Washington: «Ojalá no lleguen» los aranceles anunciados por EE.UU.

Washington, 20 feb (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, expresó este jueves desde Washington su deseo de que no se impongan los aranceles planteados por Estados Unidos, pero también recalcó que los verdaderos gravámenes que pesan sobre las economías europeas son el Pacto Verde y otras partidas «abusivas».

«Las verdaderas cargas a nuestra economía no son los aranceles anunciados por Estados Unidos, que ojalá no lleguen. Los verdaderos aranceles son el Pacto Verde, los impuestos abusivos y la regulación ‘woke’. Esa es nuestra ruina», dijo en la jornada inaugural de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés).

En ese foro, el principal encuentro conservador y que se celebra a las afueras de la capital estadounidense hasta el sábado, el político español subrayó que esa «ruina» no la ha impuesto nadie desde fuera: «La han impuesto políticos en Bruselas en contra de la voluntad de los pueblos europeos».

Los aranceles recíprocos que Donald Trump contempla a nivel general no serán homogéneos. No se aplicará una tarifa uniforme del 10 % o 25 %, sino que la Administración establecerá tasas específicas en función de los aranceles y «barreras» comerciales que cada nación impone a EE.UU..

El líder de Vox también reprochó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que viaje a Kiev sin decirle a los ucranianos «que las bombas que lanza Rusia las paga él mismo, que le compra a Rusia el doble de gas que compraba antes de la guerra… y con ese dinero que han dado, han financiado la guerra a Putin».

«Y por eso hay que deshacerse de esos napoleones de salón que provocan guerras cuyas consecuencias pagan otros, tanto en términos económicos como materiales», añadió.

Abascal aprovechó su discurso para agradecer al vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, la crítica que hizo en la Conferencia de Seguridad de Múnich al retroceso de las libertades en Europa, subrayando en reiteradas ocasiones que esas palabras fueron ciertas.

«Gracias porque Europa necesitaba oír ese discurso y sus líderes necesitaban oír esas verdades, las mismas que ellos tratan de silenciar y de manipular cuando las decimos nosotros», sostuvo en español.

Vance lanzó el pasado 14 de febrero un duro ataque contra las democracias europeas.

«La amenaza que más me preocupa respecto de Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos», señaló entonces el número dos de Trump.

Para Abascal, «es verdad que enfrentamos una crisis democrática grave. Es verdad que las oligarquías que no ha votado nadie en Europa se dedican a tomar decisiones muy perjudiciales para nuestros pueblos, sin preguntar nunca a nuestros pueblos».

El líder de Vox consideró que Vance dijo «las verdades del barquero» y estimó también cierto que «la migración masiva, promovida por esos mismos oligarcas, está destruyendo la convivencia, los servicios públicos y la propia identidad» de esas poblaciones.

En Europa, a su juicio, «se está perdiendo la libertad. En Europa hoy pretenden que todas esas verdades no se puedan denunciar y, por lo tanto, no se puedan remediar».

«Son esos políticos que ahora están rabiosos los que se empeñan en señalar al presidente Trump como el enemigo de Europa por poner los intereses de los estadounidenses en primer lugar. Esa acusación es algo que solo se le puede ocurrir a quien ha puesto los intereses de sus ciudadanos en el último lugar», dijo.

Según Abascal, «son muchas las verdades» que Vance dijo en su intervención. «Tenemos que empezar a enfrentarlas de ser principio, desde lo más básico. Debemos reconquistar antes que nada las libertades que nos han arrebatado. (…) Debemos reconquistar la democracia para todos los ciudadanos y debemos reconquistar la soberanía de las naciones», insistió.

Tras afirmar que «la época de las tinieblas está llegando a su fin» y que está quedando atrás «una de las etapas más oscuras del mundo libre», el líder de Vox concluyó: «Sonríamos. Y siguamos luchando, luchando, luchando”. EFE

