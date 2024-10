Abascal dice las políticas de migración de Meloni son «explorables»

Bruselas, 17 oct (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, dijo este jueves que las políticas como las deportaciones a Albania de migrantes en situación ilegal llegados a Italia son «explorables» y acusó al Gobierno de España, que ha rechazado esas soluciones, de ser «el más extremista de Europa» en materia migratoria.

«Son explorables y que es bueno cualquier tipo de solución que impida que la inseguridad se extienda por toda Europa y que los gravísimos problemas de identidad que genera el islam político, el Islam extremista, dejen de producirse», dijo Abascal preguntado por sobre la política migratoria de Italia y las «soluciones innovadoras» que ha sugerido tantear la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El presidente de Vox hizo esas declaraciones al término de una reunión de los líderes grupo político de Vox en la Eurocámara, Patriotas por Europa, en la que participaron, entre otros, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y el máximo responsable del partido de extrema derecha neerlandés PPV, Geert Wilders.

En la víspera, Abascal se reunió con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, desplazada a Bruselas para participar este jueves en una cumbre europea en la que las políticas de migración serán uno de los puntos más destacados de la agenda de los Veintisiete.

Abascal, que dijo que en su encuentro con Meloni no discutió sobre las deportaciones de migrantes a Albania, subrayó que su partido apoya «que se intente todo lo posible para detener la inmigración masiva».

«Creemos que lo principal es el combate de las mafias del tráfico de personas, es la vigilancia de los mares, de las fronteras exteriores de la Unión Europea» y «la vigilancia de las fronteras interiores, es decir, el control fronterizo entre países para que no circule libremente la inmigración ilegal», dijo.

Abascal agregó que «lo más importante es que (los inmigrantes ilegales) dejen de venir, lanzando el mensaje de que quien entre ilegalmente en España, quien entre ilegalmente en Europa, no podrá ser nunca regularizado».

«Y eso es justo lo que no están haciendo en estos momentos ni populares ni socialistas, están haciendo todo lo contrario. Se están buscando soluciones para llevar a algunos lugares a quienes entran ilegalmente. A nosotros no nos parece mal explorarlo, pero para nosotros es mucho más importante ir a la raíz. Es lanzar el mensaje de que quien entre ilegalmente en este territorio no tendrá nunca un futuro aquí», comentó. EFE

