The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Abascal felicita a ‘Tito’ Asfura por su «clara victoria» en Honduras

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Madrid, 24 dic (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado este miércoles al ganador de las presidenciales hondureñas, el conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, por su «clara victoria».

«Enhorabuena a Tito Asfura, presidente electo de Honduras, por su clara victoria, al Partido Nacional y al pueblo hondureño por su determinación frente a los intentos de la familia Zelaya de hacer de Honduras un satélite socialista de las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela», ha publicado Abascal en X.

El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, fue declarado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. EFE

fp

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR