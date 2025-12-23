Abatido un líder criminal en un enfrentamiento con policías en el norte de México

Monterrey (México), 23 dic (EFE).- El presunto fundador de un grupo delictivo en el norteño estado de Tamaulipas, identificado como Zeferino Peña, alias Don Zefe, fue abatido este martes por policías en el vecino estado de Nuevo León, ubicado en el norte de México.

Don Zefe fue ultimado durante el enfrentamiento con policías estatales, donde otro hombre también perdió la vida y dos personas fueron detenidas, entre ellas una mujer.

Además, un policía resultó herido, señaló la Fiscalía de Nuevo León, en un comunicado.

Los hechos se registraron en el municipio de Santiago, en el sur de Nuevo León, cuando los agentes realizaban trabajos de investigación e inteligencia.

Al arribar a un predio, los policías fueron agredidos por hombres armados y, al repeler la agresión, hirieron de muerte a Peña.

El otro fallecido fue identificado como David Calderón.

La Fiscalía estatal precisó que Don Zefe estaría vinculado con actividades relacionadas con el trasiego y distribución de narcóticos en Nuevo León, así como con la intención de conformar un grupo criminal en el estado.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, mientras que en el lugar se decomisaron diversas armas de fuego y dosis de narcóticos.

El área de los sucesos fue asegurada y permanece bajo resguardo de las autoridades.

En los primeros 14 meses de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, las autoridades han detenido a 38.700 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 311 toneladas de droga, de acuerdo con cifras preliminares del gobierno. EFE

