Abren los centros de votación en la República Centroafricana para las elecciones generales

(Añade declaraciones de votantes)

Bangui, 28 dic (EFE).- Los centros de votación abrieron este domingo en la República Centroafricana (RCA) para las elecciones generales, en las que el presidente, Faustin-Archange Touadéra, busca un polémico tercer mandato.

Unos 2,4 millones de electores -de una población de cerca de 5,5 millones- están llamados a las urnas en unos 6.700 centros para unas elecciones cuádruples (presidenciales, legislativas, locales y regionales) que definirán el futuro del país, uno de los más pobres del mundo pese a sus notables recursos naturales (petróleo, diamantes, oro o uranio).

Los centros electorales abrieron oficialmente las 06:00 hora local (05:00 GMT), si bien muchos empezaron la jornada electoral con retrasos de entre 45 minutos y una hora, según pudo constatar EFE en la capital, Bangui.

«Estoy sorprendido porque siempre nos dijeron que la apertura debía ser a las 6:00 horas en punto. Pero cuando llegamos, no había nada listo», declaró a EFE la votante Barthélemy Wadenguende en el Instituto Boganda de Bangui.

En ese colegio, se espera que vote más tarde el presidente Touadéra.

«Vine a votar porque es un deber cívico. Las autoridades elegidas en estas elecciones necesitan legitimidad y apoyo popular para abordar los verdaderos desafíos que enfrenta el país», dijo a EFE la electora Lise Elise Zonga.

Pese a los retrasos, la Autoridad Nacional Electoral (ANE) intentó tranquilizar a la población.

«Quiero asegurar a nuestros conciudadanos que el verdadero trabajo ha comenzado (…). Experimentamos un ligero retraso al inicio, pero todos los colegios ya están operativos, declaró a EFE Mathias Barthélemy Morouba, presidente de la ANE.

También se registraron pequeños incidentes, como cierta confusión de votantes con listas electorales para las legislativas y el hecho de que a algunos ciudadanos se les impidió votar porque aún conservaban sus antiguas tarjetas de elector de 2020.

Está previsto que los colegios electorales cierren oficialmente a las 18:00 hora local (17:00 GMT) en un país que sufre la violencia de grupos armados y cuenta con apoyo de mercenarios rusos del Grupo Wagner y una fuerza de paz de la ONU (MINUSCA).

Siete candidatos compiten por la Presidencia, incluido Touadéra, así como los ex primeros ministros Anicet-Georges Dologuélé y Henri-Marie Dondra, sus dos principales adversarios.

El candidato que obtenga más del 50 % de los votos será elegido en la primera vuelta, de lo contrario, habrá una segunda ronda.

En el poder desde 2016, Touadéra no se podría presentar si no hubiera impulsado el controvertido referéndum de 2023, boicoteado por la oposición, en el que se aprobó un cambio de la Constitución que amplió la duración del mandato presidencial de cinco a siete años y eliminó el límite de dos mandatos presidenciales.

Esa enmienda permite al mandatario, de 68 años, postularse a un tercer mandato.

Una importante plataforma de oposición, el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), ha boicoteado los comicios alegando condiciones injustas y falta de diálogo democrático. EFE

