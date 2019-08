Aunque Suiza no es un Estado miembro de la UE, forma parte de la zona Schengen, lo que la obliga a adoptar los nuevos procedimientos.

Nueva tarifa del visado Schengen 15 de agosto de 2019 - 17:22 Suiza se ha adaptado a los cambios introducidos por la Unión Europea (UE) en las solicitudes de visado Schengen y aumenta el precio del visado para adultos y niños (6 a 12 años). Aunque Suiza no es un Estado miembro de la UE, forma parte de la zona Schengen, lo que la obliga a adoptar los nuevos procedimientos. A partir del 2 de febrero de 2020, el coste de un visado para la zona Schengen para poder visitar Suiza aumentará de 60 a 80 euros (de 65 a 92 francos suizos) para los adultos. La tarifa para los menores de 6 a 12 años se incrementará de 5 a 40 euros. Los cambios también prometen hacer más eficiente y rápida la obtención de este documento. Las solicitudes de visado se podrán presentar seis meses antes de realizar el viaje, en lugar de los tres meses actuales. También habrá la opción de rellenar las solicitudes electrónicamente. Los visados de entrada múltiple con validez más prolongada se expedirán por un período de hasta cinco años en lugar de la actual limitación de un año. Esto aliviará la carga administrativa para los viajeros regulares, declaró el Gobierno de Suiza.