Activado en Caracas el plan para la defensa de Venezuela ante «asedio» de EEUU

3 minutos

Caracas, 15 oct (EFE).- Autoridades civiles y militares venezolanas activaron este miércoles en Caracas, así como en el estado Miranda (norte), las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) como parte del plan ‘Independencia 200’ para la protección del país, en marcha ya en otras 11 regiones, ante lo que califican como «asedio» de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe cerca de la nación sudamericana.

El presidente del país, Nicolás Maduro, hizo un llamamiento , a través de su canal de Telegram, a los ciudadanos, militares y policías de Caracas y Miranda, donde dijo que habitan casi siete millones de personas, a activar «toda la fuerza de defensa integral» para proteger «montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados y comunidades», con el fin, agregó, de «seguir ganando la paz».

Desde una zona de la capital venezolana, la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, insistió en que, tras ocho semanas de ejercicios, el pueblo sigue preparándose «para la defensa de la paz».

«Nuestro pueblo está cumpliendo con cada una de sus funciones en los equipos de alistados y alistadas, ahora milicianos y milicianas, para la defensa del territorio, además de los cuerpos de combatientes de cada una de las instituciones que conforman nuestro Gobierno nacional aquí en Caracas, el centro del poder, y que estamos preparados para la defensa de las entradas de Caracas», expresó.

Entre los objetivos de la operación, la también almirante señaló la «búsqueda, detección y corte de actividad enemiga externa e interna» y la protección de «instalaciones estratégicas», entre ellas las relacionadas con el sistema eléctrico, de agua potable y de telecomunicaciones, además de transporte, salud, suministro de combustible y distribución de alimentos y medicinas.

«Mientras más presión, más preparación. Aquí estamos dispuestos a todo», agregó.

El titular de Interior, Diosdado Cabello, encabezó el despliegue en un sector de Miranda cercano a Caracas, durante el que reiteró que su país permanece «en resistencia activa y prolongada» ante «la agresión, el asedio y los ataques del imperialismo», en referencia a EE.UU., a cuyo Gobierno acusó de querer «robar» los «inmensos recursos naturales» de Venezuela.

El número dos del chavismo explicó que el plan tiene como propósito garantizar que la nación siga funcionando mientras se prepara para defenderse, lo que, sostuvo, también es responsabilidad «del pueblo» y «no solo» de las autoridades.

Así, Caracas y Miranda se suman a 11 regiones donde ya se activó el plan ‘Independencia 200’ de forma progresiva desde hace una semana, la gran mayoría estados costeros, además del insular Nueva Esparta, en el sureste del Caribe.

EE.UU. defiende su despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación sudamericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro insiste en que se trata de una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen» y «apropiarse» de sus recursos.

Este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, informó que el Ejército de su país llevó a cabo otro ataque contra un barco en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, y dio a conocer la muerte de seis personas a las que acusó de «narcoterroristas», en la que es la quinta operación de ese tipo desde septiembre. EFE

