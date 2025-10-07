Activistas urgen a México a romper relaciones con Israel tras la detención de la flotilla

Ciudad de México, 7 oct (EFE).- Organizaciones civiles pidieron este martes a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, romper relaciones diplomáticas con Israel, tras las acusaciones de tortura y maltratos en contra de los seis activistas mexicanos de la Flotilla Global Sumud, liberados después de seis días retenidos en ese país y quienes se prevé que regresen a México este miércoles.

Con una carta firmada por una decena de organizaciones, los activistas entregaron en el Palacio Nacional una petición formal al Gobierno de México a romper relaciones con el Estado israelí, con base en la Constitución mexicana y los instrumentos internacionales de los que el país forma parte.

Armando Soto, quien es integrante de la organización civil Mexicanos Unidos, recordó que la presidenta Sheinbaum recién reconoció el «genocidio» en Gaza, lo que obliga al país a actuar en consecuencia con los Convenios de Ginebra, entre otros tratados internacionales.

Soto advirtió que la urgencia de ruptura aumenta con las acusaciones de tortura y maltratos que padecieron durante varios días los seis activistas mexicanos de la Flotilla Global Sumud -según denunciaron los familiares a medios digitales-, tras haber sido detenidos por Israel en el mar Mediterráneo cuando se dirigían a Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Según el activista, esto representa «un nuevo crimen de guerra», ya que «fueron torturados, fueron golpeados, fueron vejados», un hecho que «en sí mismo ya demanda la ruptura de relaciones, por lo menos diplomáticas».

Los seis activistas mexicanos en proceso de repatriación son Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.

Soto precisó que se espera la llegada de los seis mexicanos, junto con el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, mañana miércoles alrededor de las 7:00 horas (15:00 GMT) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por su parte, Alma Alvarado, de la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, resaltó que las autoridades mexicanas pudieron constatar «las situaciones inhumanas en las que estaban los seis connacionales y todos los demás» integrantes de la flotilla.

Soto destacó además que los propios familiares de los activistas recién liberados denunciaron en una entrevista esta mañana en el canal digital Rompeviento TV que fueron víctimas de «seis días de privación del sueño, de amenazas constantes, de pasarlos de una celda a otra, de no dejarles dormir, de no proporcionarles medicamentos a los que les requerían».

«No les dieron agua, tenían que beber del retrete. No les dieron alimentos, se les daban alimentos caducados y no las primeras 24 horas. Fueron torturados psicológicamente, pero también maltratados físicamente», acusó el activista.

Finalmente, Lauro Sol, representante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, avisó que de no tener respuesta de la petición entregada, analizan proceder ante instancias internacionales.

Además, consideró que el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, «tiene la obligación» de denunciar en la Corte Penal Internacional las violaciones a derechos humanos «reconocidas por Naciones Unidas» contra los seis mexicanos. EFE

