Actor porno es sentenciado a 19 años de prisión en EE.UU. por explotación sexual infantil

Washington, 30 sep (EFE).- El actor de cine pornográfico Justin Heath Smith, conocido como ‘Austin Wolf’, fue sentenciado a 19 años de prisión por incitar a menores a participar en actividades sexuales, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además de la pena de prisión, Wolf, de 44 años y originario de Nueva York, fue sentenciado a diez años de libertad supervisada y a una multa de 40.000 dólares.

El actor fue detenido el 28 de junio de 2024 y las autoridades encontraron en su residencia más de 1.200 archivos de pornografía infantil, incluyendo imágenes que mostraban a bebés o niños muy pequeños.

Según se desprende de un acuerdo de culpabilidad cerrado con la fiscalía del distrito sur de Nueva York, Wolf abusó repetidamente de víctimas menores de edad e intentó explotarlas sexualmente desde al menos 2023.

En enero y febrero de 2024, realizó planes concretos para reunirse con supuestos menores de edades muy bajas, aunque estos encuentros fueron cancelados o nunca se concretaron.

Antes de su arresto, también organizó una reunión con un individuo que afirmaba ser el padre de un niño de siete años y que se ofreció a ponerlo a su disposición para abusar sexualmente de él.

«Los crímenes de Justin Heath Smith contra menores son horribles», declaró el fiscal federal Jay Clayton en un comunicado.

«Todos los neoyorquinos quieren que él y otros como él estén fuera de nuestras calles el mayor tiempo posible y que nunca más estén cerca de nuestros hijos», agregó. EFE

