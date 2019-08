“Esta apertura no pone en riesgo a los ganaderos suizos”

No. El viernes 24 de agosto solo concluyó la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos bloques. Pero aún se requiere que su contenido sea firmado por los gobiernos de los ochos países y ratificado por los respectivos poderes legislativos.

Si EFTA no llegaba a un acuerdo similar con estos cuatro mercados sudamericanos, los productos de la UE habrían quedado libres de aranceles, volviéndose más competitivos en Sudamérica, poniendo en desventaja a Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, que tendrían que haber seguido pagando aranceles.

El Gobierno suizo afirma que era indispensable un acuerdo comercial con Mercosur para no estar en desventaja con la UE. ¿Es verdad?

Brasil y Argentina son dos potencias agroalimentarias mundiales. Los campesinos suizos consideran que no podrán competir con ellos en precio, especialmente en materia de carne bovina.

El Ministerio de Economía difiere. Ha aclarado que “Suiza no está abriendo sus fronteras; y que mantendrá, e incluso reforzará, sus controles alimentarios”. En opinión del Gobierno helvético, la apertura y concesiones se hicieron siempre de forma que fueran tolerables para el campo suizo, además de haberse considerado un capítulo que promueve el desarrollo de una industria agroalimentaria más sostenible.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Mercosur, una promesa de expansión para la industria suiza Andrea Ornelas 27 de agosto de 2019 - 15:50 La maquinaria y el sector farmacéutico suizos se perfilan como los principales ganadores del acuerdo comercial concluido entre EFTA y Mercosur. En Brasil y Argentina, el mejor posicionado es el sector agropecuario, mientras el campo helvético teme por su futuro. ¿En qué consiste el nuevo acuerdo entre EFTA y Mercosur? La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA en inglés), integrada por Suiza, el Principado de Liechtenstein, Noruega e Islandia, concluyó el pasado viernes un nuevo acuerdo comercial con los cuatro países miembros de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Los dos bloques negociaron 15 grandes capítulos temáticos. Algunos de los más relevantes son el comercio de bienes, las reglas de origen, la cooperación aduanera, las medidas sanitarias y fitosanitarias, el comercio de servicios, las barreras técnicas al comercio, la propiedad intelectual, las compras gubernamentales, el desarrollo sostenible, las inversiones y disposiciones legales. El acuerdo más importante alcanzado es la eliminación de los aranceles al comercio de bienes y servicios entre los ocho países involucrados. ¿Qué cambiará en el terreno práctico en las relaciones entre Suiza y Mercosur? El 95% de los productos que Suiza exporta a Mercosur quedarán exentos de aranceles. Esto permitirá que los productos suizos se abaraten y sean más competitivos en un mercado de 260 millones de consumidores. En el sentido inverso, el 97% de los productos de las cuatro naciones de Mercosur tendrán acceso preferencial a EFTA, un mercado de 14 millones de habitantes con un alto perfil de consumo. Tres de sus miembros (Suiza, Islandia y Noruega) forman parte de los cinco países con mayor poder adquisitivo del mundo. ¿Qué sectores suizos son los ganadores de este acuerdo? La industria y los servicios helvéticos son los principales ganadores del pacto entre EFTA y Mercosur. La industria de la maquinaria, equipos eléctricos y metales, representada a través del organismo paraguas Swissmem y conocida en el mundo por su calidad y precisión, ha conseguido algo que pedía desde hace años: la eliminación de los aranceles para las exportaciones de maquinaria a Mercosur, que son del 12,8% (Brasil) y 13,4% (Argentina). También se verá fortalecido el sector farmacéutico suizo. Desaparecerá el arancel promedio del 14% que pagan las exportaciones de medicamentos suizos que se comercializan en Mercosur. Además, se reducirá la burocracia en los trámites de comercio exterior. ¿Qué sectores suizos pierden con este acuerdo? El sector agropecuario es el más vulnerable. La Unión Suiza de Campesinos (USP) ha dejado claro, tras la conclusión del acuerdo, que Suiza “ha ido demasiado lejos en las negociaciones, especialmente en materia de carne bovina, porque hará más concesiones a Mercosur, de las que hizo la Unión Europea (UE)”. El Ministerio de Economía difiere. Ha aclarado que “Suiza no está abriendo sus fronteras; y que mantendrá, e incluso reforzará, sus controles alimentarios”. En opinión del Gobierno helvético, la apertura y concesiones se hicieron siempre de forma que fueran tolerables para el campo suizo, además de haberse considerado un capítulo que promueve el desarrollo de una industria agroalimentaria más sostenible. ¿Por qué tienen miedo los agricultores suizos? Brasil y Argentina son dos potencias agroalimentarias mundiales. Los campesinos suizos consideran que no podrán competir con ellos en precio, especialmente en materia de carne bovina. La Coalición Mercosur, integrada por organismos como Alliance Sud, la Unión Suiza de Campesinos y Public Eye, entre otros, explican las razones. 1) Las condiciones de producción de ganado son muy distintas en ambos bloques. En el bovino, por ejemplo, Suiza privilegia una estructura de pequeños productores y esmero en la crianza; Mercosur opta por la industrialización, lo que incluye el uso de hormonas de crecimiento y productos fitosanitarios que están prohibidos en Suiza. El resultado se hace patente en el precio. Un kilo de carne de vacuno suizo vale entre 40 y 50 francos. Un kilo de carne bovina argentina o brasileña, entre 5 y 10 francos suizos. ¿Qué sectores son los ganadores en la región Mercosur? Los sectores productores de carne bovina y de ave, de miel, vino, aceite y maíz, serán los principales beneficiarios en Mercosur al eliminarse los aranceles que hoy pagan cuando exportan estos productos a los países de EFTA. Habrá un especial impacto positivo en los productores de cítricos (naranja, mandarina y limón, particularmente), manzanas, y hortalizas a gran escala. 2) En materia agrícola, Suiza debe respetar múltiples reglas en sus cultivos. La estrategia de Mercosur apoya preponderantemente monocultivos que, con frecuencia, suponen deforestación y explotación de los campesinos indígenas, según han denunciado oenegés como Alliance Sud. ¿Qué sectores de Mercosur serán los más afectados? La plataforma latinoamericana Mejor sin TLC denuncia que los gobiernos de Mercosur negociaron con EFTA temas como los derechos de propiedad intelectual sin pensar en el impacto que esto tendría, por ejemplo, en los pacientes. Al fortalecerse los derechos de propiedad intelectual, ganan países como Suiza, pero esto permite también a las grandes farmacéuticas aumentar el precio de sus medicamentos en los países de Mercosur. Por otra parte, Mejor sin TLC coincide con la Coalición Mercosur en que la elevada demanda de productos agrícolas que habrá en EFTA hará que Mercosur deforeste y explote campesinos. El Gobierno suizo afirma que era indispensable un acuerdo comercial con Mercosur para no estar en desventaja con la UE. ¿Es verdad? Sí. La Unión Europea (UE) concluyó un acuerdo comercial con Mercosur el pasado 28 de junio. Si EFTA no llegaba a un acuerdo similar con estos cuatro mercados sudamericanos, los productos de la UE habrían quedado libres de aranceles, volviéndose más competitivos en Sudamérica, poniendo en desventaja a Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, que tendrían que haber seguido pagando aranceles. ¿El acuerdo entre EFTA y Mercosur entrará en vigor de inmediato? No. El viernes 24 de agosto solo concluyó la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos bloques. Pero aún se requiere que su contenido sea firmado por los gobiernos de los ochos países y ratificado por los respectivos poderes legislativos. En el caso de Suiza, el Ministerio de Economía estima que esto sucederá a más tardar en 2021 y confía en que sí será avalado por el Parlamento. Cronología del acuerdo EFTA-Mercosur Suiza es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) junto con Noruega, Islandia y Liechtenstein. Este bloque comercial negoció con Mercosur durante dos años un acuerdo que fuera equilibrado para ambas partes. El comercio total entre EFTA y Mercosur sumó alrededor de 6 000 millones de francos suizos en 2018. El acuerdo negociado permitirá reducir progresivamente las tarifas arancelarias hasta su eliminación. Las negociaciones duraron poco más de dos años.