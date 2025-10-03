Acusan a 14 miembros de grupo criminal en Puerto Rico por narcotráfico a EEUU y el Caribe

3 minutos

San Juan, 3 oct (EFE).- La Fiscalía federal en Puerto Rico informó este viernes que un gran jurado federal ha acusado a 14 miembros de la organización criminal ‘La V’ por traficar cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos y República Dominicana.

Según explicó en un comunicado el jefe de la Fiscalía, W. Stephen Muldrow, el grupo criminal de Camuy (norte), encabezado por Emilio López Vargas, conspiró del año 2021 al 2025 para poseer y distribuir grandes cantidades de drogas, armas de fuego y cometer lavado de dinero.

De acuerdo con el pliego acusatorio, López Vargas fue el responsable de importar y distribuir cientos de cocaína en coordinación con otras personas en República Dominicana.

Para ello, la organización usaba embarcaciones con escondites donde guardaban los cargamentos de cocaína y traerlos desde República Dominicana a Puerto Rico.

Al llegar esos kilos de cocaína a Puerto Rico, los narcotraficantes comenzaban a distribuirla por toda la isla.

El grupo también utilizó a empleados del Servicio Postal de EE.UU. y otro trabajador de una compañía de logística, identificado como Axel Manuel Cardec Lugo, para proteger los mandados de cocaína hacia el país norteamericano, donde otros integrantes de la organización criminal los recogían.

En total, las autoridades lograron decomisar 203 kilos de cocaína de paquetes que Cardec Lugo envió a Estados Unidos.

A su vez, otros integrantes de la organización criminal en Estados Unidos, tomaban los kilos de cocaína, la dividían y la adulteraba con otras droga para revenderla en paquetes de menor tamaño.

En Puerto Rico, mientras tanto, otros miembros del grupo criminal escondían la cocaína y fentanilo en algunas residencias, donde empaquetaban la droga.

Asimismo, algunos integrantes de La V traficaban armas de fuego desde Puerto Rico a República Dominicana en veleros para luego venderlas.

Las autoridades federales explicaron que López Vargas y otro imputado, identificado como John López Peralta, eran los principales responsables de coordinar e importar la cocaína hacia Estados Unidos mediante sus contactos en República Dominicana.

López Vargas también traficó armas de fuego al país vecino.

De igual manera, López Vargas y otros cuatro miembros del grupo criminal, identificados como Axel Manuel Cardec Lugo, Richard Romero Rodríguez, Jeiric Gilberto Ramos Rodríguez y Whilhelm López Afanador enviaron paquetes con kilos de cocaína a través del correo a otros integrantes de La V hacia EE.UU.

Mientras tanto, otros implicados guardaban las ganancias de la venta de cocaína en algunas viviendas y daban viajes desde Estados Unidos con ese dinero hacia Puerto Rico.

De los 14 imputados, no obstante, dos -Víctor Hernández y Yamil González Vargas- no han sido detenidos.

Según explicaron las autoridades, 9 de los 14 implicados han sido acusados de conspirar para poseer armas de fuego y usarla en algún caso de narcotráfico.

Si estos acusados son encontrados culpables, podrían enfrentar una sentencia mínima de 10 años hasta cadena perpetua.

Finalmente, los implicados con posesión de ametralladoras, podrían cumplir una pena no menos de 30 años hasta cadena perpetua, adjunto con una pena consecutiva por los cargos por drogas. EFE

jm/nvm