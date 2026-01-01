Acusan a la policía del este de Pakistán de matar ilegalmente a centenares de sospechosos

Amjad Ali

Islamabad, 1 de ene (EFE).- Tres hijos de una familia y su cuñado fueron supuestamente detenidos por una unidad notoria de la policía del Punjab, una provincia del este de Pakistán, durante una boda a finales de septiembre, sin órdenes de arresto ni autorización judicial.

Tres días después, los cuatro hombres, junto con otro hermano del cuñado, fueron asesinados en lugares distintos en presuntos enfrentamientos con la policía que, según la familia, estaban escenificados.

Los tres hermanos Muhammed Imran, de 28 años, Muhammed Irfan, de 23, y Muhammed Adnan, de 17, junto con su cuñado Hassan Jahangir y el hermano de éste, Muhammed Nazir, vivían en el número 13 de Soling, un barrio a las afueras de la ciudad de Bahawalpur, en el sur del Punjab.

La familia y dos vecinos, que hablaron bajo condición de anonimato, afirmaron a EFE que los hombres tenían una enemistad personal con un grupo local influyente conocido como la “Banda Akhtar». Según ellos, los hombres fueron asesinados por el Departamento de Control del Crimen (CCD) bajo encargo de la banda por “dinero”.

El CCD es una unidad especializada de la policía de Punjab creada en abril con el mandato de combatir delitos graves y organizados, utilizando autoridad ampliada y capacidad de acción rápida.

Asesinados sin respuesta

A finales de septiembre, la Policía allanó la casa de la familia y detuvo a Muhammed Nazir, solicitándole que ayudara a localizar a los otros cuatro que asistían a una boda. La noche siguiente, los agentes irrumpieron en la vivienda, arrestaron a los cuatro hombres junto con otras dos personas y los trasladaron a Lahore, la capital de la provincia del Punjab.

Zubaida Bibi, madre de los tres hijos que se quedaron en casa, dijo que cinco o seis furgones policiales llegaron a la casa, encerraron a las mujeres en los baños y arrestaron a los hombres. Acusa a la Policía de confiscar joyas y otros adornos usados por las mujeres en la boda, y afirma que varias de ellas fueron golpeadas o maltratadas.

La familia acudió luego a la sede del CCD en Lahore, donde afirma que miembros de la “Banda Akhtar” también estaban allí. “Suplicamos a la Policía que nos dejara ver a nuestros hijos, pero nos dijeron que nos fuéramos”, declaró a EFE la madre de los tres hermanos y añadió que los agentes le advirtieron: “Verán el resultado”.

Rukhsana Jahangir, hermana de los tres hijos, explicó que después de ser expulsados de la oficina del CCD la familia desconocía el paradero de los arrestados durante varios días.

Finalmente, el CCD admitió ante el Tribunal Superior de Lahore que todos habían sido asesinados en “enfrentamientos” y que habían sido enterrados.

“Los mataron el 29 de septiembre, la misma noche, en diferentes ciudades en enfrentamientos falsos”, afirmó la hermana y agregó que los fallecidos dejaron cinco viudas y 22 huérfanos.

Bajo órdenes judiciales, el CCD entregó los cuerpos a la familia tras exhumaciones en diferentes ciudades del Punjab, 19 días después de lo que la Policía denominó “tiroteos legítimos”.

“La familia nunca pensó que serían asesinados, incluso si hubieran sido delincuentes, ya que la ley prohíbe las ejecuciones extrajudiciales”, explicó la hermana.

Abdul Wahid, portavoz del CCD, informó a EFE que los cinco hombres en cuestión eran “seguramente” criminales.

“Cada familia de criminal dice que su hijo era inocente. El CCD solo persigue casos graves que involucran crímenes atroces”, declaró Wahid.

Sin embargo, señaló que no hay datos disponibles sobre cuántos enfrentamientos se han llevado a cabo ni cuántas personas han muerto.

Una policía polémica

Plataformas de monitoreo de derechos humanos, incluida la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), han reportado un fuerte aumento de muertes por presuntos enfrentamientos desde la creación del CCD. Una petición presentada en el Tribunal Superior de Lahore por los abogados de la familia afirma que aproximadamente 1.100 personas fueron asesinadas en enfrentamientos policiales en 2025.

Según datos de HRCP compilados en octubre, la provincia del Punjab ha registrado más de 500 presuntos enfrentamientos desde la formación del CCD, resultando en más de 670 muertes, una cifra superior a cualquier otra provincia.

Varios videos no verificados compartidos en redes sociales muestran que individuos supuestamente involucrados en acoso o abuso fueron castigados de forma extrema.

Los oficiales del CCD han afirmado que la tasa de criminalidad ha disminuido significativamente en la provincia desde su creación. En una conferencia de prensa en Lahore en octubre, el jefe del CCD, Chattha, aseguró que la criminalidad general cayó un 70 % en la provincia.

En una entrevista previa con Lahore Rang TV, Chattha afirmó que se había creado un “departamento único” en Punjab sin equivalente en otras provincias o países del sur de Asia. “El CCD no es un escuadrón de la muerte”, agregó el jefe en la entrevista. EFE

