Aerolínea Emirates prohíbe a partir del 1 de octubre el uso de baterías portátiles a bordo

Dubái, 30 sep (EFE).- La aerolínea emiratí Emirates prohibirá a partir de mañana, miércoles, el uso de cualquier tipo de batería portátil a bordo de los vuelos, aunque los pasajeros sí podrán llevarlo consigo si la capacidad es inferior a 100 vatios por hora (Wh) informó hoy la compañía.

«Está prohibido el uso de cualquier tipo de batería portátil a bordo de los vuelos de Emirates a partir del 1 de octubre de 2025. Emirates ofrece puertos de carga en los asientos de todos sus aviones, pero recomienda a los pasajeros cargar completamente sus dispositivos antes del vuelo, especialmente en vuelos largos», indicó en un comunicado.

Igualmente, aclaró que los pasajeros pueden llevar una batería portátil a bordo, siempre que cumpla con unas condiciones, como que tengan una capacidad inferior a 100 Wh, «pero no podrán utilizarla en la cabina, ni para cargar otros dispositivos ni para recargarla con la fuente de alimentación del avión».

De hecho, todas las baterías portátiles que se quieran subir al avión «deben tener información sobre su capacidad» y Emirates recordó que dichas baterías no están permitidas en el equipaje facturado, algo ya vigente.

La aerolínea explicó que implementa este cambio «tras un análisis exhaustivo de seguridad» para «mitigar los riesgos relacionados con las baterías portátiles a bordo».

«En los últimos años ha aumentado significativamente el uso de estas baterías, lo que ha provocado un mayor número de incidentes relacionados con baterías de litio en la industria aérea», aseveró.

Añadió que si la batería se sobrecarga o se daña, puede producirse un «efecto térmico descontrolado», que consiste en un aumento de temperatura rápido e incontrolable debido a que la generación de calor supera la capacidad de disipación de calor de la batería.

«Esto puede provocar incendios, explosiones y la liberación de gases tóxicos. La mayoría de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos con batería de litio incorporan un sistema de carga lenta que evita la sobrecarga, pero muchos cargadores portátiles básicos carecen de esta protección, lo que aumenta el riesgo», apuntó.

Estas nuevas normas «reducirán significativamente los riesgos asociados a los cargadores portátiles al prohibir su uso a bordo. Al almacenar estos dispositivos en lugares accesibles dentro de la cabina, se garantiza que, en caso de incendio, el personal de vuelo pueda actuar rápidamente para extinguirlo», concluyó.EFE

