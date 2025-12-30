¿Qué futuro económico le espera a Suiza en 2026?

Los aranceles pesarán sobre el crecimiento en 2026. Keystone / Christian Beutler

En 2026, la economía suiza enfrentará un proceso de desaceleración debido al debilitamiento de la demanda interna y la constante incertidumbre que imprime Estados Unidos en materia de aranceles.

En un contexto complejo, Suiza logró mantener una economía estable en 2025. Una robusta demanda interna y el crecimiento de los salarios fueron los motores que permitieron compensar el impacto negativo de los aranceles que Estados Unidos impuso en abril a las exportaciones suizas. Se espera que el crecimiento de la demanda cierre este año en 1,4% y el desempleo se ubique en una tasa del 2,9 por ciento.

En Suiza, los salarios reales aumentaron el 0,7% en 2024 y se anticipa un comportamiento semejante en 2025, según las previsiones de la Oficina Federal de Estadística (OFS).

En tanto, el Producto Interior Bruto (PIB) habrá crecido entre 1,3 y 1,4% este año, en línea con las previsiones de las empresas de análisis. Un logro pese a la incertidumbre que generó Trump en la economía suiza al anunciar -en abril pasado- que las exportaciones suizas pagarían un arancel del 39%, muy por encima de la tasa impuesta a los vecinos de Europa. En noviembre, Suiza consiguió que el gravamen se redujera al 15%, un nivel semejante al del resto de Europa. La noticia alivió a los sectores relojero y farmacéutico, que eran los más afectados.

Concretamente, mientras la economía suiza se contrajo 0,5% durante el tercer trimestre del año como resultado del impacto del arancel 39%, la industria químico-farmacéutica experimentó un sensible retroceso del 7,9% en el mismo lapso.

En 2026 la comunidad de especialistas en economía espera un crecimiento del PIB ligeramente inferior al 1%, debido al endurecimiento del mercado laboral y a la incertidumbre que aún persiste en la relación arancelaria con el gobierno de Trump.

En sus pronósticos para el 2026, el banco UBS ha anticipado que «un potencial deterioro en el mercado laboral supondría un riesgo de desaceleración para la economía suiza».

«Anticipamos que el comercio exterior tendrá un avance moderado en 2026. Se verá ralentizado por los aranceles de Estados Unidos, pero también tendrá el beneficio del impulso que vive la economía alemana», precisó el banco.

En marzo pasado, Alemania modificó su Constitución autorizando una financiación ilimitada de deuda pública para asegurar que su gasto de defensa pueda superar el 1% del PIB. Asimismo, creó un fondo especial de 500.000 millones de euros (470.000 millones de francos suizos) para financiar gastos de infraestructura y protección climática. Un monto que es equivalente al 11% del PIB y que se ejercerá a lo largo de 12 años, generando una derrama financiera que beneficiará a la economía suiza.

Pero el economista senior del UBS, Alessandro Bee, advirtió que «el riesgo es que esto no se produzca y el impulso fiscal previsto no se materialice».

De regreso a las previsiones suizas, los salarios nominales perderán ritmo en 2026 tras dos años de incrementos.

Y la inflación seguirá bajo control en 2026, con un nivel ligeramente inferior al 1 por ciento.

Comercio: el acuerdo es bienvenido, pero la incertidumbre sobrevive

La imposición de un arancel del 15% para gravar los productos suizos exportados a Estados Unidos -en vez del 39% originalmente anunciado- será un alivio para los sectores relojero y farmacéutico. El Instituto KOF prevé que la formalización de este compromiso -anunciado en noviembre- de un impulso adicional al PIB de entre el 0,3 y el 0,5% el año próximo y permitirá salvar entre 7.500 y 15.000 plazas laborales que estaban en riesgo en el sector mecánico de Suiza.

Sin embargo, esta concesión arancelaria exigió a cambio que las empresas suizas inviertan el equivalente a 200.000 millones de francos suizos (250.000 millones de dólares) en Estados Unidos y que Suiza aceptara la importación sin aranceles de productos agrícolas estadounidenses.

«La nueva tasa arancelaria es un alivio, pero la economía suiza sigue resistiendo lastres y riesgos significativos», advirtió Hans Gersbach, subdirector del instituto KOF.

Todavía hay que soportar un arancel del 15%, que podría generar un impacto negativo del 0,2% en el PIB, según KOF.

«Las industrias afectadas por el 15% son las mismas que iban a verse afectadas por el 39% original», expresó Bee, del UBS.

Los sectores más vulnerados son el farmacéutico y el relojero, pero también hay impacto en las industrias de los instrumentos de precisión, la alimentaria y la ingeniería mecánica.

En el mediano plazo, la falta de inversión en la industria farmacéutica suiza -que es un pilar fundamental para el crecimiento económico nacional- se verá mermada por las inversiones que deben desplazarse a Estados Unidos, dejando sentir un impacto negativo en el mediano plazo en la economía nacional, alertaron voces expertas.

Estados Unidos atiza los temores de la industria farmacéutica suiza

Los productos farmacéuticos suizos lograron escabullirse a los aranceles estadounidenses en 2025, pero esta industria es observada de cerca por Estados Unidos de cara al 2026. El gobierno de Donald Trump seguirá utilizando su política arancelaria como una moneda de cambio y mantendrá la presión que ejerce sobre la industria de los fármacos para obligarla a reducir el precio de sus medicamentos, ya que Estados Unidos es el principal consumidor global de fármacos.

Pese al contexto de incertidumbre que caracterizó al 2025, el sector farmacéutico se ha mantenido fuerte. Las acciones bursátiles de Roche y Novartis, principales gigantes de la industria farmacéutica suiza, se vieron impulsadas por un dinamismo en las ventas, adquisiciones relevantes y los alentadores resultados obtenidos en ensayos clínicos que concluyeron a finales del 2025. Y se espera que este impulso se mantenga en 2026.

En noviembre Novartis informó a su comunidad inversora que prevé un repunte anual en sus ventas de entre 5% y 6% durante el periodo 2025-2030. En octubre, la farmacéutica había anunciado su más grande operación de la última década: la compra de la estadounidense Avidity Biosciences por 12.000 millones de dólares (9.650 millones de francos suizos). Por su parte, la basiliense Roche, principal competidora de Novartis, informó que sus acciones registraron en noviembre el mejor desempeño que hayan tenido desde 1997 gracias a los positivos resultados que arrojó su ensayo clínico para obtener una píldora que es capaz de curar el cáncer de mama.

Pero las alentadoras perspectivas de las dos farmacéuticas no consiguen disipar las inquietudes generales de Suiza. El sector farmacéutico es el principal motor exportador del país: concentra el 45% de las ventas suizas al exterior y es responsable de la mitad del crecimiento económico anual.

Por ello, ante la amenaza de imponer nuevos aranceles y la presión para reducir precios que ejerce Estados Unidos, Roche y Novartis debieron comprometerse a invertir alrededor de 75.000 millones de dólares en territorio estadounidense, atizando los temores de que las inversiones se verán mermadas en Suiza. Una situación que se produce además en un momento en el que Suiza debe competir por capitales con países como China y Dinamarca.

«El sector farmacéutico suizo es un pilar fundamental para la economía helvética. Si pierde ritmo o se estanca, esto repercutirá directamente en el PIB total de Suiza», dice Alessandro Bee.

La industria farmacéutica se ha enfrentado a las autoridades gubernamentales suizas en temas de regulación y precios, lo que deteriorara el clima de inversión. Y la presión de Estados Unidos para que aumentar los precios de los medicamentos dentro de Suiza intensifica también las tensiones entre el sector farmacéutico y las autoridades sanitarias de Suiza en 2026.

Relojes: se observará un repunte en China

Estados Unidos es el principal cliente de los relojes suizos, consume el 17% de las piezas que Suiza exporta al mundo, con ventas del orden de los 4.400 millones de francos suizos en 2024. Sin embargo, las exportaciones globales de relojes suizos registraron una caída del 4,4% en octubre y las ventas a Estados Unidos, en particular, experimentaron un descalabro del 47 por ciento.

El anuncio de un arancel de 15% -y no de 39%- fue un respiro para toda la industria relojera suiza que depende en gran medida de sus ventas en el extranjero.

Pero independientemente del entorno adverso, la industria relojera dio prueba de resiliencia en 2025. Un estudio publicado en octubre por la consultora Deloitte dio a conocer que el valor de las exportaciones relojeras cayó solo un 1% entre enero y agosto del 2025 con respecto al mismo lapso del 2024. La administradora suiza de inversiones Vontobel asegura que las exportaciones relojeras suizas a Estados Unidos habrán crecido el 4% durante el 2025, un dato que se conocerá oficialmente dentro de algunas semanas.

«La fortaleza del mercado bursátil de Estados Unidos ha permitido compensar parcialmente el impacto negativo de los aranceles», explicó Jean-Philippe Bertschy, director del área de Swiss Equity Research de Vontobel.

El índice S&P 500, el principal índice bursátil estadounidense, experimentó un repunte del 19,6% entre noviembre del 2025 y el mismo mes del 2024.

«Además, las empresas suizas fabricantes de relojes han conseguido no repercutir los incrementos de sus costes en los precios de sus productos finales, ya que tienen un cierto margen de maniobra para mitigar los aranceles», añadió Bertschy.

En el 2026, el mercado de los relojes de lujo podría retomar brío en China, tras el bache que impuso la recesión derivada de la pandemia de COVID y a la debilidad de su mercado inmobiliario durante los últimos dos años.

El mercado chino de los artículos de lujo cayó entre 18% y 20% en 2024, según un informe publicado por la consultora Bain & Co. En tanto, las exportaciones de relojes suizos a China experimentaron un retroceso del 26% en 2024.

El informe de Bain & Co prevé que la venta de relojes de lujo aún experimente un retroceso de entre 28 y 33% en China en 2025.

Pero deja claro que el descalabro tocó fondo y que en 2026 se esperaría un repunte.

«Anticipamos una ligera recuperación en el mercado chino que detonará el crecimiento en 2026. Nuestro pronóstico es que las exportaciones hacia China repuntarán, lo que se debe en gran medida al efecto de que la base de referencia actual es baja», refirió Bertschy.

Pese a los desafíos, a la luz de las cifras, los relojes de lujo como Rolex, Philippe, Audemars Piguet o Cartier han demostrado más resiliencia que el segmento de los productos de coste medio.

«Un puñado de marcas emblemáticas están generando un contrapeso en el difícil panorama general del sector relojero suizo», expresó Bertschy en un comunicado posterior al informe de las cifras de ventas relojeras de octubre del 2025.

Los alimentos se encarecen aunque los costes de las materias primas se estabilizaron



En 2022 se registró un pico en el precio de los alimentos provocado por la guerra en Ucrania, pero luego comenzaron a ceder paulatinamente en 2023. Repuntaron nuevamente en 2024 porque se sumaron malas condiciones meteorológicas e incrementos en los precios de los fertilizantes. En 2026, las previsiones económicasEnlace externo del Banco Mundial son positivas porque anticipan que los precios de los alimentos y las materias primas se mantendrán sin cambios con respecto al 2025, ya que condiciones meteorológicas más benévolas permitieron buenas cosechas de cereales, cacao y café de grano.

No obstante, esto no significa que los precios que paga la población consumidora en los supermercados globales sean más bajos hoy. Durante los últimos dos años las empresas alimentarias optaron por dosificar sus incrementos de precios para evitar perder clientes. Sin embargo, hay materias primas que se han encarecido significativamente. Por ejemplo, el precio del cacao es 65% superior en 2025 al precio que tenía en 2023. Así que los fabricantes de chocolates han tenido que aumentar sus precios, aun tomando el riesgo de reducir sus ventas.

Lindt & Sprüngli aumentó sus precios en 15,8% en 2025, lo que redujo sus ventas el 5% entre enero y junio. Sus ingresos aumentaron 11,2% gracias al aumento de precios que decidió.

«Es claro que la magnitud del alza de precios que tuvimos no se observará nuevamente en 2026», dijo Adalbert Lechner, director ejecutivo de Lindt, al presentar el informe financiero del grupo correspondiente al primer semestre del 2025.

Para compensar la caída en las ventas que han generado los aumentos de precios, las empresas del sector alimentario tendrán que recortar gastos asumiendo las consecuencias que entraña esta decisión. Nestlé despedirá a 16.000 personas en los próximos dos años para conseguir ahorros anuales de 1.000 millones de francos suizos a finales del 2027. Por su parte, la empresa chocolatera Barry Callebaut ha anunciado su intención de utilizar productos alternativos al cacaoEnlace externo, hechos a base de avena y semillas de girasol, para amortiguar los vaivenes de la volatilidad del precio internacional del cacao.

La industria alimentaria también se vio aliviada con la reciente negociación entre Suiza y Estados Unidos para reducir el arancel. Las cifras de agosto -mes en el que entró en vigor el arancel original del 39%- dieron cuenta de una caída del 55,4% en las exportaciones de quesos suizos a Estados Unidos, muy por encima de la caída del 9,4% registrada en las exportaciones a nivel global. Aunque el panorama mejora, las empresas productoras de quesos suizos observan con cautela las previsiones para el 2026.

«Pensamos que la situación avanza en la dirección correcta. Pero no ha llegado a su fin… todavía no conocemos todos los detalles», dice Christa Brügger, de Swissmilk.

La reducción al 15% del arancel de Estados Unidos a las exportaciones suizas hacia este país no fue gratuita. Exigió a Suiza dar concesiones, por ejemplo, autorizar que las importaciones de carne, pescado y pollo de origen estadounidense hayan quedado libres de impuestos.



Editado por Samuel Jaberg. Adaptado del inglés por Andrea Ornelas. Revisado por Carla Wolff.



